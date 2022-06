Moderne, sportieve luxe: de nieuwe GLC belichaamt het in elk detail. Het is het meest dynamische model in de succesvolle SUV-familie van Mercedes-Benz. Dat wordt al op het eerste gezicht…

De nieuwe Mercedes-Benz GLC – dynamisch, krachtig en uitsluitend met geëlektrificeerde aandrijflijnen

Moderne, sportieve luxe: de nieuwe GLC belichaamt het in elk detail. Het is het meest dynamische model in de succesvolle SUV-familie van Mercedes-Benz. Dat wordt al op het eerste gezicht onderstreept door zijn design met unieke proporties, spannende oppervlakken, duidelijke contouren en een overzichtelijk, hoogwaardig interieur. De GLC overtuigt ook met zijn rijprestaties en efficiëntie. Hij is uitsluitend verkrijgbaar als hybrid: als plug-in hybrid of als mild hybrid met 48V-technologie en geïntegreerde startdynamo. De plug-in hybrids bieden een actieradius van meer dan 100 km (WLTP) – perfect geschikt voor overwegend elektrisch dagelijks gebruik. De GLC voelt zich thuis op elke ondergrond: zowel op de weg als in het terrein maakt hij indruk met zijn comfort en dynamiek. De nieuwe achterasbesturing maakt hem nog wendbaarder en veiliger. Buiten de gebaande paden overtuigt hij met tal van voorzieningen, zoals de standaard 4MATIC, het volledig elektrische terreinrijden met de plug-in modellen, het offroad-scherm en de ‘transparante motorkap’.

“Met de nieuwe GLC zetten we een succesverhaal voort naar de toekomst. Sinds zijn introductie hebben 2,6 miljoen klanten gekozen voor een model uit deze succesvolle SUV-serie. Als het best verkochte Mercedes-Benz model van de afgelopen twee jaar is het een van de belangrijkste modellen in ons productportfolio. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe GLC met zijn combinatie van dynamisch rijplezier, modern design en functies als de offroad-cockpit en onze MBUX augmented reality voor navigatie zowel avonturiers als gezinnen in vervoering zal brengen”, aldus Britta Seeger, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG en verantwoordelijk voor Sales.

De hoge eisen die werden gesteld aan de nieuwe GLC zijn in elk detail zichtbaar. Zo maakt de nieuwste generatie van het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) het systeem nog digitaler en intelligenter – zowel de hardware als de software hebben een grote sprong voorwaarts gemaakt. Haarscherpe beelden op het bestuurdersdisplay en centrale display maken het eenvoudig om voertuig- en comfortfuncties te bedienen. Beide lcd-schermen bieden een holistische, esthetische ervaring met informatie die op een gestructureerde en duidelijke manier wordt gepresenteerd. De full-screen navigatie geeft de bestuurder de best mogelijke routegeleiding. MBUX augmented reality voor navigatie is als optie leverbaar. Een camera registreert de omgeving voor het voertuig. Het centrale display toont de bewegende beelden en plaatst ook virtuele objecten, informatie en markeringen op het scherm. Dit zijn bijvoorbeeld verkeersborden, richtingaanwijzers, aanbevelingen voor rijstrookwissels en huisnummers. Dit kan de navigatie veel makkelijker maken, vooral in stedelijke gebieden.

Het dialoog- en leervermogen van de spraakassistent “Hey Mercedes” zijn gebaseerd op de modernste algoritmen; de assistent past zich steeds meer aan de wensen en voorkeuren van de gebruiker aan. Muziekstreamingdiensten kunnen naadloos in MBUX worden geïntegreerd, zodat klanten ook in het voertuig van hun persoonlijke muziekvoorkeuren kunnen genieten. De klant wordt volledig en individueel op de hoogte gehouden door de nieuwe, gratis ‘Newsflash’-functie: op verzoek brengt MBUX korte nieuwsberichten van maximaal 2 minuten. Met de MBUX Smart Home-functie wordt de GLC een mobiel controlecentrum voor thuis: temperatuur en verlichting, rolluiken en elektrische apparaten kunnen op afstand worden bewaakt en bediend.

“De nieuwe GLC beschikt over alle eigenschappen die een Mercedes-Benz SUV maken tot wat hij is: compromisloze rijveiligheid op de weg, uitstekende rijdynamiek en onovertroffen prestaties in het terrein”, zo karakteriseert Jörg Bartels, Hoofd Overall Vehicle Integration, de nieuwe GLC. “Met zijn hoge rijcomfort en overtuigende akoestiek is de GLC een uitstekend voertuig voor lange afstanden en een plezierige metgezel. Voor specifieke SUV-toepassingen zorgen we onder andere met de zeer innovatieve ‘transparante motorkap’ voor een betere oriëntatie bij het rijden in het terrein. Voor het rijden met een aanhangwagen hebben we voor het eerst een geoptimaliseerde routeplanning voor het rijden met een aanhangwagen en de aanhangwagenassistent geïntroduceerd.”

Het design: sensuele puurheid, intelligentie en emotie

De nieuwe GLC is onmiddellijk herkenbaar als lid van de Mercedes-Benz SUV-familie. Tot de standaarduitrusting behoort het AVANTGARDE exterieur met chroompakket inclusief ruitframes in chroom en een nieuwe optische onderrijbeveiliging in chroomlook. De opvallende designkenmerken versterken de unieke proporties van het voertuig. Een van de kenmerkende designhighlights van de GLC is het nieuw vormgegeven front met koplampen die direct aansluiten op de grille en de breedte van het voertuig benadrukken, alsmede de nieuwe grille van het standaard AVANTGARDE exterieur, die voor het eerst een chroomrand en een sportieve lamel in matgrijs inclusief chromen sierelementen heeft. De AMG Line heeft een grille met Mercedes-Benz pattern en geïntegreerde Mercedes-ster.

“De nieuwe GLC zet onze designfilosofie met zijn sensuele puurheid voort en straalt net als het hele SUV-portfolio intelligentie en emotie uit”, aldus Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz AG. “Met zijn schoonheid en uitzonderlijke flair zijn we erin geslaagd om de moderne luxe te creëren die zo kenmerkend is voor Mercedes-Benz.”

Het exterieurdesign wordt gekenmerkt door grote oppervlakken, verrijkt met precieze, nieuw gevormde randen op de flanken. Deze benadrukken de proporties, accentueren de krachtige wielkasten en zorgen voor een evenwicht tussen elegantie en offroad-prestaties. Vanaf de AMG Line zijn voor het eerst wielkastbekledingen in carrosseriekleur leverbaar. Deze accentueren de sportiviteit van de AMG Line, die optioneel leverbaar is met achter bredere banden dan voor. Als optie zijn ook treeplanken, en vanaf de AMG Line een nightpakket leverbaar.

Andere kenmerken van de sportieve, zelfverzekerde uitstraling zijn de grote spoorbreedte en de vlakke velgen in de maten 18 tot 20 inch. Sommige van de af fabriek leverbare velgen hebben niet alleen een modern design met glansgedraaide afwerking en bicolor oppervlakken, maar zijn ook aerodynamisch geoptimaliseerd.

De nieuwe tweedelige achterlichten hebben een binnenwerk in 3D-look en benadrukken de breedte van de achterzijde. Ook de achterzijde is voorzien van een optische onderrijbeveiliging in chroom, die in dit geval is uitgevoerd met uitlaatsierstukken in chroomlook.

Het interieur: modern, sportieve luxe

Welkom in de moderne, sportieve luxe van Mercedes-Benz: dat is de boodschap die het interieur van de nieuwe GLC met de Line AVANTGARDE al in de standaarduitvoering afgeeft. Het dashboard is duidelijk gestructureerd: de bovenkant heeft een vleugelprofiel inclusief nieuwe, afgevlakte ronde luchtuitstroomopeningen die doen denken aan de motoren van een vliegtuig. De onderkant van het dashboard bevat een royaal sierdeel dat harmonieus overvloeit in de gewelfde middenconsole. Het 12,3” (31,2 cm) lcd-display met hoge resolutie voor de bestuurder lijkt vrij te zweven voor het vleugelprofiel en het sierdeel. Het 11,9” (30,2 cm) centrale display rijst zonder overgangen en voegen op uit de middenconsole en lijkt eveneens boven het sierdeel te zweven. Net als het dashboard is het schermoppervlak licht naar de bestuurder toe gedraaid.

Het moderne, sterk gereduceerde design van de portierpanelen omlijst de beide uiteinden van het dashboard. Het middenpaneel van de portieren met geïntegreerde armleuning evolueert van een verticaal vlak naar een horizontaal vlak. Het voorste deel, dat het design van de middenconsole weerspiegelt, neemt de vorm aan van een metallic hightech element. Het kan worden gebruikt als handgreep bij het openen of dichttrekken van het portier en herbergt de schakelaars voor de elektrische ruitbediening. Een andere highlight is het zwevende bedieningspaneel, waarin de portiergreep en de bediening van de stoelfuncties zijn geïntegreerd.

Het avantgardistische stoeldesign van de nieuwe GLC speelt met lagen en contouren en verleent ze een visuele lichtheid. De hoofdsteunen en hun verbinding met de rugleuning met gesloten bekleding zijn opnieuw ontworpen. De nieuwe GLC is leverbaar met een lederen dashboard en een bovenkant van de portieren in nappalederlook (optie, standaard bij de AMG Line). Sommige sierdelen hebben innovatieve oppervlakken. Daartoe behoren nieuwe interpretaties van openporig fineer in bruintinten, maar ook een openporig zwart houtfineer met verfijnd inlegwerk van echt aluminium.

Ruimteconcept en praktische details: veel dagelijks bedieningscomfort

De belangrijkste afmetingen van de nieuwe GLC benadrukken de nog dynamischere en krachtigere uitstraling van de SUV. Met een lengte van 4.716 mm is hij 60 mm langer en 4 mm lager dan zijn voorganger. De spoorbreedte is aan de voorzijde met 6 mm toegenomen (nu: 1.627 mm) en achter met 23 mm (nu: 1.640 mm). De toegenomen voertuiglengte komt de wielbasis en de overhangen voor en achter ten goede. De voertuigbreedte is met 1.890 mm gelijk gebleven.

De bagageruimte profiteert van de grotere overhang aan de achterzijde en is aanzienlijk toegenomen tot 600 liter (+ 50 liter in vergelijking met het vorige model). Dat is merkbaar aan het rijgedrag, zoals tijdens vakantiereizen met het gezin of in het dagelijks verkeer. De GLC beschikt standaard over de EASY PACK-achterklep. Deze opent of sluit comfortabel met een druk op de knop: met de voertuigsleutel, de schakelaar in het bestuurdersportier of de ontgrendelingshendel op de achterklep.

Verbeterde aerodynamica: Cw = 0,29

In zijn aerodynamisch meest gunstige configuratie bedraagt de minimale luchtweerstandscoëfficiënt van de GLC Cw = 0,29. Dat is twee tienden beter dan zijn voorganger (Cw = 0,31) – een opmerkelijke vooruitgang voor een SUV met een conventionele aandrijflijn. De optimalisering van het voertuig met betrekking tot de luchtweerstand en het windgeruis werd uitgevoerd met behulp van uitgebreide digitale stromingssimulaties (CFD – Computational Fluid Dynamics), evenals tests met echte voertuigen in de aero-akoestische windtunnel.

De nieuwe GLC is een aangenaam stil voertuig met een verfijnde sound en zeer weinig afrol- en windgeruis.. Dit werd bereikt door een akoestische optimalisering van de carrosserie en een uitgekiende geluidsisolatie. Zo behoort bijvoorbeeld een akoestisch membraan in de voorruit tot de standaarduitrusting. Een als optie leverbare, warmte- en geluidsdimmende glasfolie voldoet aan nog hogere comfortverwachtingen.

De comfortuitrustingen: in veel details verbeterd

Om een ​​krachtigere rijervaring te bieden, bundelt het holistische ENERGIZING-pakket verschillende comfortsystemen. Het optionele ENERGIZING-pakket plus brengt ze met een druk op de knop of per spraakcommando tot leven en bundelt ze tot belevingswerelden in maximaal zeven comfortprogramma’s. Tegelijkertijd creëert het systeem een passende sfeer in het interieur – bijvoorbeeld verkwikkend bij vermoeidheid of ontspannend bij een verhoogd stressniveau. De ENERGIZING COACH stelt op basis van voertuig- en ritgegevens een passend fitness- of wellnessprogramma voor. Als de bestuurder over een geschikte wearable beschikt, neemt hij ook de informatie over slaapkwaliteit en stressniveau op in zijn intelligente algoritme.

Het AIR BALANCE-pakket maakt ook deel uit van het ENERGIZING-pakket plus. Het biedt een individuele, subtiele geurbeleving in het interieur – afgestemd op de persoonlijke voorkeur en afhankelijk van de stemming. Dankzij de verfrissende ionisatie en filtering van de buiten- en binnenlucht draagt het bovendien bij aan een betere luchtkwaliteit en een groter gevoel van welbehagen. De optionele ENERGIZING AIR CONTROL bewaakt op intelligente wijze de luchtkwaliteit in het interieur van het voertuig. Het systeem maakt daarbij gebruik van luchtkwaliteits- en fijnstofsensoren. Als de grenswaarden worden overschreden, schakelt het systeem de airconditioning over naar de recirculatiemodus. Een tweetraps filterconcept kan bovendien fijnstof en een groot deel van de verontreinigende stoffen uit de lucht filteren.

De nieuwe GLC is als optie leverbaar met een nieuw panoramaschuifdak. De beklede dwarsbalk is smaller dan bij de vorige versie en zorgt voor een vrijwel ononderbroken zicht door het grotere glazen dakoppervlak. Indien gewenst kan het panoramaschuifdak worden afgedekt met een zonwering (rollo).

De standaarduitrusting: aanzienlijk rijker

In lijn met de luxestrategie van Mercedes-Benz is de standaarduitrusting van de nieuwe GLC aanzienlijk opgewaardeerd, waardoor de SUV al in de standaarduitvoering een zeer aantrekkelijk voertuig is. Zo is de Line AVANTGARDE standaard, net als gewilde uitrustingen als de grote displays, smartphone-integratie, draadloos opladen van mobiele eindapparaten en stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier.

De aanbodstructuur is bovendien aanzienlijk vereenvoudigd om het kiezen uit tal van afzonderlijke opties te vergemakkelijken. Functionele opties die vaak samen worden besteld, zijn op basis van het koopgedrag gebundeld in uitrustingspakketten. Daarbuiten zijn er nog maar weinig andere functionele opties leverbaar. Wat designopties zoals lak, bekleding, sierdelen en velgen betreft, kunnen klanten hun GLC net als voorheen individueel configureren.

De motoren: systematisch geëlektrificeerde viercilinders

De nieuwe GLC is uitsluitend leverbaar als hybrid: ofwel als plug-in hybrid, ofwel als mild hybrid met 48V-technologie en een geïntegreerde startdynamo. Het motorenaanbod bestaat uit viercilindermotoren uit de huidige Mercedes-Benz motorenfamilie FAME (Family of Modular Engines). Het motorengamma speelt dus een belangrijke rol in de flexibiliteit van het internationale productienetwerk, met op de behoeften afgestemde elektrificatie. Vier van deze motoren zijn mild hybrids die in het lage toerentalbereik op intelligente wijze worden ondersteund door een startdynamo (Integrated Starter Generator ISG) van de tweede generatie. Drie andere motorvarianten zijn volledig hybrids met een extra elektrisch vermogen van 100 kW en een elektrische actieradius van meer dan 100 km.

De ISG zorgt voor een uitstekende vermogensafgifte. Het systeem omvat het 48V-boordsysteem, dat functies als ‘zeilen’, boost of recuperatie mogelijk maakt en zo aanzienlijke brandstofbesparingen oplevert. Bovendien starten de motoren met behulp van het ISG-systeem zeer snel en comfortabel, zodat de start-stopfunctie voor de bestuurder bijna onmerkbaar is, net als de overgang van ‘zeilen’ met uitgeschakelde motor naar een krachtige aandrijving met veel vermogen. Bij stationair toerental zorgt het intelligente samenspel tussen het ISG-systeem en de verbrandingsmotor voor een buitengewoon rustige loop.

Plug-in hybrid: elektrische actieradius van meer dan 100 km (WLTP)

De GLC wordt ook voorzien van de vierde generatie plug-in hybrid aandrijving. Met ongewijzigde basismotoren is wat betreft de elektrificatie opnieuw een grote stap gezet. Met een elektrisch vermogen dat nu 100 kW bedraagt, een koppel van 440 Nm en een volledig elektrische actieradius van meer dan 100 km (WLTP) kunnen dagelijkse trajecten grotendeels volledig elektrisch worden afgelegd. Het verbeterde hybride rijprogramma omvat de elektrische rijmodus voor de meest geschikte trajecten. Elektrisch rijden krijgt bijvoorbeeld prioriteit op trajecten in stedelijke gebieden. Of het nu met een van de twee benzinemotoren of de dieselmotor is: als plug-in hybrid zijn ze niet alleen zeer efficiënt, maar ook zeer dynamisch.

De actieradiussimulator: een indicator van de individuele elektrische actieradius

Voor veel klanten is de elektrische actieradius een belangrijke factor bij de keuze voor een elektroauto. Mercedes-Benz helpt zijn klanten om eenvoudig te weten te komen welke invloed de individuele gebruiksomstandigheden hebben op de daadwerkelijke elektrische actieradius.

Bij de GLC kunnen externe factoren zoals de buitentemperatuur, het routeprofiel en de airconditioning worden gecombineerd om in één oogopslag te zien welke actieradius klanten kunnen verwachten tijdens de dagelijkse ritten. Zo wordt duidelijk onder welke omstandigheden de werkelijke elektrische actieradius kan afwijken van het gecertificeerde cijfer.

Meer elektrisch rijplezier

De hoge vermogensdichtheid van de hybride aandrijving is te danken aan een permanent bekrachtigde synchroonmotor met binnenrotor. Het maximumkoppel van 440 Nm van de elektromotor staat meteen paraat, wat resulteert in een grote souplesse bij het wegrijden en een dynamisch rijgedrag. De elektrische aandrijving is beschikbaar tot een snelheid van 140 km/h. Mercedes-Benz maakt in de nieuwe GLC gebruik van een vacuümafhankelijke, elektromechanische rembekrachtiger die afhankelijk van de rijsituatie automatisch de flexibele overgang tussen hydraulisch remmen en recuperatie regelt en zo altijd voor de beste energieterugwinning zorgt. Daardoor kan het maximale recuperatievermogen tot 100 kW vaker worden bereikt dan met een conventioneel, puur hydraulisch remsysteem.

De HV-accu is een eigen ontwikkeling van Mercedes-Benz en heeft een totale capaciteit van 31,2 kWh. Zelfs als de accu volledig leeg is, kan deze met de optionele 60 kW DC-lader in ongeveer 30 minuten weer volledig worden geladen. Een standaard 11 kW lader (landafhankelijk) is leverbaar voor driefasig laden aan een wallbox die is aangesloten op het wisselstroomnet thuis.

Het onderstel: wendbaar en veilig

De belangrijkste onderdelen van het dynamisch afgestelde onderstel van de GLC zijn een nieuwe vooras met vier draagarmen en een multilink achteras, gemonteerd op een subframe. Het standaard onderstel biedt al een hoog veer-, rij- en geluidscomfort, dynamische rijeigenschappen en rijplezier. Het is uitgerust met een amplitude-afhankelijk dempingssysteem. Als optie is de nieuwe GLC leverbaar met het techniekpakket dat de luchtvering AIRMATIC en de achterasbesturing omvat. De luchtvering AIRMATIC heeft een traploos verstelbare demping voor de rebound- en compressietrap. De plug-in hybrids hebben standaard luchtvering en niveauregeling op de achteras. Een andere optie is het offroad-techniekpakket, dat de bodemvrijheid met 20 mm vergroot en is voorzien van een technische onderrijbeveiliging aan de voorzijde en een bodembeschermingsplaat. In combinatie met het AMG Line exterieur beschikt de GLC over een sportonderstel.

De nieuwe GLC is bijzonder wendbaar en tegelijkertijd stabiel dankzij de optionele achterasbesturing in combinatie met de directere stuuroverbrenging op de vooras. De stuurhoek op de achteras bedraagt maximaal 4,5°. Hierdoor wordt de draaicirkel met 90 cm verkleind, tot 10,9 m. De bestuurder hoeft het stuurwiel ook minder vaak van uiterst links naar uiterst rechts en vice versa te draaien.

Bij snelheden tot 60 km/h sturen de achterwielen in de tegengestelde richting van de voorwielen – bij het parkeren in een hoek van maximaal 4,5° tegengesteld aan de hoek van de vooras. Afhankelijk van de situatie wordt de wielbasis hierdoor virtueel verkort, wat leidt tot minder benodigde stuurkracht en een verbeterde wendbaarheid. Bij snelheden boven 60 km/h sturen de achterwielen tot een hoek van 4,5° in dezelfde richting als de voorwielen. Deze virtuele verlenging van de wielbasis heeft merkbare voordelen, in de vorm van een verbeterde rijstabiliteit en veiligheid bij hoge snelheden, bij snel van rijstrook wisselen of bij plotselinge uitwijkmanoeuvres. Bovendien zijn er tijdens dynamische manoeuvres, zoals bij het rijden op een provinciale weg, aanzienlijk minder stuurbewegingen nodig – en reageert het voertuig directer op stuurcommando’s.

Nieuwste assistentiesystemen: ondersteuning van de bestuurder

De nieuwste generatie van het rijassistentiepakket bevat aanvullende en doorontwikkelde functies. Deze ontlasten de bestuurder in het dagelijks verkeer, voor comfortabeler en veiliger rijden. Bij gevaar kunnen de assistentiesystemen, afhankelijk van de situatie, op een dreigende botsing reageren. Diverse doorontwikkelde functies kunnen het rijden nog veiliger maken. De actieve afstandsassistent DISTRONIC, bijvoorbeeld, kan nu bij snelheden tot 100 km/h (voorheen 60 km/h) ook reageren op stilstaande voertuigen op de weg. Een van de nieuwe functies van de actieve stuurassistent is rijstrookdetectie met een extra 360°-camera, die vooral voordelen biedt bij lage snelheden, bijvoorbeeld bij het vormen van een noodbaan voor hulpdiensten. De verkeersbordenassistent herkent nu niet alleen de conventioneel bewegwijzerde snelheidsbeperkingen, maar ook portalen en verkeersborden boven de weg. Dankzij de evaluatie van alle voertuigsensoren herkent het systeem bijvoorbeeld ook borden met een voorwaarde, zoals ‘bij regen’. Nieuw zijn de waarschuwingsfuncties voor stopborden en rode verkeerslichten.

Geavanceerde parkeersystemen: ondersteuning bij manoeuvreren

Dankzij krachtigere omgevingssensoren kunnen de parkeersystemen de bestuurder beter ondersteunen bij het manoeuvreren, wat de veiligheid en het comfort ten goede komt. De integratie in MBUX maakt de bediening intuïtiever en ondersteund door de visuele weergave. De optionele achterasbesturing is geïntegreerd in de parkeerassistenten, en de berekening van de rijstroken (trajecten) wordt daarop afgestemd. Noodremfuncties dienen ook om andere weggebruikers te beschermen en kunnen de verkeersveiligheid verhogen.

Het nieuwe parkeerpakket met 360°-camera inclusief ‘transparante motorkap’ en de functies van de actieve parkeerassistent met PARKTRONIC is als optie leverbaar. Het biedt het best mogelijke zicht rondom en vergemakkelijkt het parkeerproces, onder andere door geassisteerd in- en uitparkeren. Op het centrale display wordt de directe omgeving van het voertuig tijdens het parkeren of manoeuvreren duidelijk weergegeven. De weergave is samengesteld uit vier afzonderlijke camerabeelden van de voorzijde, achterzijde en beide zijkanten van het voertuig en omvat een virtueel vogelvluchtperspectief. Bovendien toont het display verschillende kijkhoeken, zoals de voorzijde, achterzijde of aanhangwagenmodus. De bestuurder beslist of hij/zij zelf geassisteerd parkeert of het inparkeren overlaat aan de actieve parkeerassistent.

DIGITAL LIGHT: extreem krachtig en optioneel met projectiefuncties

De nieuwe GLC heeft standaard high-performance led-koplampen. DIGITAL LIGHT is als optie leverbaar. Deze revolutionaire koplamptechnologie creëert met zijn dynamiek en precisie vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor een gerichte lichtverdeling met hoge resolutie die is afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. Het resultaat is een uitstekend zicht voor de bestuurder zonder dat andere weggebruikers worden verblind. DIGITAL LIGHT met projectiefunctie is als optie leverbaar. Deze innovatie biedt extra veiligheid voor de bestuurder, vooral bij het rijden in het donker, en maakt communicatie met andere weggebruikers mogelijk. Zo kan het rijden veiliger worden gemaakt met geprojecteerde geleidingslijnen, symbolen en animaties. De intelligente technologie markeert voetgangers in de gevarenzone met een spotlightfunctie en verduidelijkt hun positie met geprojecteerde richtingaanwijzers. Bestuurders die op opritten van snelwegen of op eenrichtingswegen tegen het verkeer in rijden, worden met een symbool gewaarschuwd. Hetzelfde waarschuwingssymbool verschijnt voor het doorrijden bij rood licht of een stopbord.

Over heuvels en door dalen: offroad met de GLC

Net als voorheen is ook de nieuwe GLC expliciet geconstrueerd voor offroad-rijden, en is hij daarop voorbereid met diverse nieuwe functies en systemen. Tot de standaarduitrusting behoren een offroad-rijprogramma en DSR (Downhill Speed Regulation). De plug-in modellen van de nieuwe GLC bieden nu al een rijervaring van de toekomst: volledig elektrisch rijden in het terrein. Dat biedt vele voordelen: omdat het volledige koppel van 440 Nm van de elektromotor beschikbaar is vanaf stationair toerental, is zijn vermogen altijd zeer gemakkelijk te regelen. Dit maakt zeer nauwkeurig, gecontroleerd rijden mogelijk, zelfs in uitdagend terrein. Omdat de elektromotor bovendien alleen energie verbruikt wanneer hij het voertuig daadwerkelijk in beweging brengt en er relatief weinig vermogen wordt gevraagd wanneer langzaam wordt gereden, zoals gebruikelijk is in het terrein, is een lange volledig elektrische rijtijd mogelijk, zelfs in uitdagend terrein.

In de offroad-modus biedt de GLC in combinatie met de 360°-camera een ‘transparante motorkap’: het centrale display toont een virtuele blik aan de voorzijde onder het voertuig, inclusief de voorwielen en hun stuurpositie. Dat is bijzonder nuttig: zo kan de bestuurder obstakels zoals grote stenen of diepe kuilen tijdig herkennen.

Het nieuwe offroad-scherm gebruikt beide displays voor overzichtelijke informatie, bedieningselementen en functies. Het bestuurdersdisplay toont onder andere de hellingshoek, de hellingsgraad, de topografische hoogte, geocoördinaten en een kompas, evenals de rijsnelheid en het motortoerental bij gebruik van de verbrandingsmotor. Het centrale display toont bovendien bijvoorbeeld de huidige positie van de SUV in het terrein, evenals de stuurhoek van de voorwielen en, indien de achterasbesturing op het voertuig aanwezig is, de stuurpositie van de achterwielen. Alle rijfuncties die relevant zijn voor terreinrijden, kunnen heel eenvoudig op één scherm worden bediend.

Het techniekpakket (optie) met luchtvering AIRMATIC inclusief niveauregeling en achterasbesturing biedt ook in het terrein extra comfortvoordelen. Zo zorgt AIRMATIC voor een grote bodemvrijheid in het terrein, ongeacht de belading, en een lange veerweg voor de best mogelijke tractie. De achterasbesturing verhoogt de manoeuvreerbaarheid in het terrein aanzienlijk.

Aanhangwagenmenu en routeplanner voor het rijden met een aanhangwagen

De GLC is een populair trekkend voertuig, en de nieuwe generatie is speciaal voor dit doel ontworpen. Nieuw is de routeplanner van het navigatiesysteem dat is gefocust op het rijden met een aanhangwagen: in het centrale display kunnen routes worden gepland die geschikt zijn om met de vooraf gedefinieerde aanhangwagen te rijden. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met doorgangsbreedtes en doorrijhoogtes. De aanhangwagen wordt via het aanhangwagenmenu in MBUX gedefinieerd. Zodra de kogelkop in gebruik is en er een stroomverbinding is, informeert het systeem naar het beoogde gebruik van de trekhaak: is het een kleine aanhangwagen? Of een iets grotere, zoals een caravan of paardentrailer? Of is er een fietsdrager gemonteerd? De speciale routeplanner houdt rekening met deze informatie. Het doel van deze en tal van andere geavanceerde functies voor het rijden met een aanhangwagen is om het rijden met een aanhangwagen zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. De vierwielaandrijving 4MATIC zorgt voor een uitstekende tractie op elke ondergrond.

De verbeterde aanhangwagenassistent (optie) van de nieuwe GLC SUV maakt het manoeuvreren met een aanhangwagen nog eenvoudiger, comfortabeler en veiliger. Het systeem regelt automatisch de stuurhoek van het trekkende voertuig tot een snelheid van 5 km/h en een helling tot 15 procent. Het is ook geïntegreerd in MBUX en kan intuïtief worden bediend. Naast het stabiliseren van de combinatie bij het achteruitrijden, kan het systeem voor het eerst bij het achteruitrijden vrij instelbare bochten tot 90° maken. De besturing van het trekkende voertuig wordt automatisch bediend, zodat de geselecteerde hoek behouden blijft. Dit maakt een nauwkeurige en veilige positionering van een aanhangwagen mogelijk. De bestuurder kan ook de functie ‘rechtuit trekken’ selecteren wanneer de aanhangwagen de gewenste richting heeft bereikt en rechtuit moet rijden. Het hele manoeuvreerproces kan vanuit verschillende cameraperspectieven op het centrale display worden gevolgd. Dynamische hulplijnen tonen het traject, de voertuigbreedte en de afstand tot herkende objecten.

Succesverhaal: mid-size SUV van Mercedes-Benz

Mercedes-Benz deed met de GLK in 2008 zijn intrede in het segment van de mid-size SUV’s. “Trendsetter in een booming voertuigklasse” – zo werd hij destijds in de persmap omschreven. Zijn exterieurdesign was onmiskenbaar afgeleid van dat van de G-Klasse, de voorvader van alle Mercedes-Benz SUV’s. in 2015 presenteerde het merk zijn opvolger onder de naam GLC. Ook deze maakte indruk met het voor het merk kenmerkende hoge veiligheidsniveau, de modernste assistentiesystemen, energie-efficiëntie en hoge dynamiek. Sinds de introductie van de GLC c.q. zijn directe voorganger GLK heeft Mercedes-Benz wereldwijd meer dan 2,6 miljoen exemplaren verkocht. De nu gepresenteerde GLC is de derde generatie die het succesverhaal naadloos voortzet.