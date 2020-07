De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse is op veel gebieden intelligenter geworden, de rijervaring is naar een nieuw niveau getild. Naast digitale innovaties van onder andere MBUX zijn…

De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse is op veel gebieden intelligenter geworden, de rijervaring is naar een nieuw niveau getild. Naast digitale innovaties van onder andere MBUX zijn er innovaties die het rijden nog aangenamer en veiliger maken, zoals de achterasbesturing met een grote stuurhoek en veiligheidsinnovaties als de airbag achter. Bovendien kan – als nieuwe functie van PRE-SAFE® Impulse Side – de carrosserie van de auto vlak voor een botsing van opzij worden verhoogd met behulp van het actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL. De consequent doorontwikkelde rijassistentiesystemen zijn een volgende stap op weg naar autonoom rijden. Dankzij verbeterde omgevingssensoren bijvoorbeeld bieden de parkeersystemen de bestuurder nog meer ondersteuning bij het manoeuvreren. Door het te integreren in de intuïtieve bediening van MBUX, bereikt de visualisatie nieuwe dimensies.

Kan een luxe limousine met een lange wielbasis in de stad bijna net zo handzaam en wendbaar zijn als een compacte auto? Ja, als hij over achterasbesturing met een grote stuurhoek beschikt.

Zijn er überhaupt nog meer veiligheidsinnovaties mogelijk in het interieur? Ja, zoals de S-Klasse laat zien: de airbag achter voor bescherming bij een zware frontale botsing wordt vanuit de rugleuningen van de voorstoelen ontvouwen, waardoor de twee passagiers op de buitenste achterzitplaatsen nog beter worden beschermd.

Kan het actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL naast het comfort ook de veiligheid verhogen? Ja, want de nieuwe S-Klasse beschikt niet alleen over het beproefde PRE-SAFE® Impulse Side-systeem, maar is ook in staat om de hele carrosserie bij een dreigende botsing van opzij te verhogen. Hier profiteren alle inzittenden van.

Kunnen de rijassistentiesystemen nog verder worden verbeterd? Ja, met de nieuwe S-Klasse komt Mercedes-Benz weer een grote stap dichter bij zijn visie op ongevalvrij rijden. De bestuurder wordt tijdens het rijden ondersteund door tal van nieuwe of uitgebreide rijassistentiesystemen. De bestuurder wordt daardoor in het dagelijks verkeer ontlast en kan comfortabel en veilig rijden. Wanneer er gevaar dreigt, kunnen de rijassistentiesystemen in uiteenlopende situaties helpen om adequaat te reageren op een dreigende botsing en deze idealiter te voorkomen. De actieve parkeerassistent en de 360°-camera met nieuwe 3D-weergave ondersteunen de bestuurder nóg meer bij het in- en uitparkeren en bij het manoeuvreren op krappe plekken.

De belangrijkste innovaties in detail

E-ACTIVE BODY CONTROL: voegt semi-ondersteunende hydropneumatiek toe aan de luchtvering. De luchtvering draagt de basislast van de voertuigcarrosserie en regelt geleidelijk het niveau. De hydropneumatiek genereert dynamische krachten die de luchtveringskrachten overlappen en de carrosserie actief ondersteunen en dempen. Bij elk wiel is in de as een demper gemonteerd waarvan de twee kamers voorzien zijn van een verstelbare dempingsklep en een hydraulisch drukreservoir. De demper is via hydraulische leidingen verbonden met een intelligente motor/pompeenheid in het 48V-netwerk. Door de werking van de motor/pompeenheid kan de olie zodanig worden verplaatst dat er een drukverschil in de demper ontstaat, waardoor snel een actieve kracht wordt opgebouwd. De motor/pompeenheden op alle vier de wielen worden gecoördineerd door een centrale regeleenheid die ook de kleppen en de compressor voor de luchtvering bedient en zo altijd het hele onderstel aanstuurt.

Airbag achter: cilindrische, buisvormige structuren worden opgeblazen met gecomprimeerd gas en vormen een vleugelvormig frame. Tussen de twee vleugels ontvouwt zich een grote, tentachtige airbag die zich via speciale, gepatenteerde kleppen in de hoes bij he opzetten met omgevingslucht vult. Het ontwerp van de kleppen voorkomt dat de lucht weer ontsnapt wanneer de achterpassagier in de airbag duikt. Door het relatief kleine volume van de buizen kan een relatief grote airbag snel worden opgeblazen. Dit gebeurt echter met verhoudingsgewjis weinig kracht en een gering risico op letsel, omdat de buisvormige vleugels obstakels ontwijken. De airbag is een aanvulling op het remmende effect van het gordelsysteem en kan het hoofd en de nek dusdanig ondersteunen dat de belasting aanzienlijk afneemt. In combinatie met een beltbag, de opblaasbare veiligheidsgordel, creëert de S-Klasse daarmee nieuwe maatstaven voor de veiligheid van de achterpassagiers.

Achterasbesturing: een elektromotor drijft een spindel op de achteras aan via een aandrijfriem. Dit maakt axiale aanpassingen aan de spindel mogelijk. Afhankelijk van de snelheid en de stuurhoek worden de achterwielen in dezelfde of in tegengestelde richting gedraaid als de voorwielen. Simpel gezegd: er is meer wendbaarheid en een kleinere draaicirkel door in tegengestelde richting te sturen en meer stabiliteit door in dezelfde richting te sturen. In de S-Klasse wordt de volledige stuurhoek van 10 graden vooral gebruikt bij parkeermanoeuvres. De omgevingsgegevens van de voertuigsensoren (radar, camera, ultrasoon) worden gebruikt voor grote stuurhoeken, om de maximale hoek aan te passen aan de situatie. Bij snelheden boven de 60 km/h schakelt het systeem over van sturen in tegengestelde richting naar sturen in dezelfde richting. De verschillende rijprogramma’s berusten op verschillende besturingsstrategieën. De respectievelijke achterashoeken en -bewegingen worden in het menu van het rijprogramma op het centrale display weergegeven. De 10°-achterasbesturing heeft een speciale sneeuwkettingenmodus. Als de bestuurder deze activeert, wordt de stuurhoek op de achteras verkleind en wordt het stuurgedrag aangepast aan de speciale eigenschappen op sneeuw.

Airbag in het midden (landspecifiek): bij een zware botsing van opzij positioneert deze airbag zich tussen de bestuurder en de voorpassagier, waardoor het risico op contact met het hoofd wordt beperkt. Hij is geïntegreerd in het midden van de auto in de rugleuning van de bestuurdersstoel. De airbag wordt geactiveerd wanneer een zware botsing van opzij wordt herkend en als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste factoren voor het activeren van de airbag zijn de richting van de botsing, de kant van de botsing en de bezetting van de voorpassagiersstoel.

PRE-SAFE® Impuls Side: naast de bekende functies kan de carrosserie van de nieuwe S-Klasse bij een dreigende botsing van opzij vlak voor de botsing iets worden verhoogd. De in de zijkanten geplaatste radarsensoren zijn in staat om een mogelijke botsing van opzij in een vroeg stadium te herkennen en het verloop ervan te volgen. Als actuator dient het actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL dat de carrosserie tot 80 mm kan verhogen. Dit vermindert de belasting van de portierconstructies, omdat de dorpelverbreders door hun hogere positie meer botsingsenergie kunnen opnemen. Dit kan de vervorming van het passagierscompartiment en de op de inzittenden uitgeoefende belasting verminderen.