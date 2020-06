De MINI Countryman, de stoere SUV van MINI die ruimte en gebruiksgemak combineert met de typerende MINI uitstraling en rijbeleving, is vernieuwd. MINI zet opnieuw grote stappen op het gebied van interieurruimte, veelzijdigheid, functionaliteit en rijcomfort. De nieuwe MINI Countryman biedt keuze uit twee benzinemotoren en een dieselvariant met MINI TwinPower Turbo technologie en is er ook als plug-in hybride. Voortaan zijn een met leer bekleed stuurwiel en LED verlichting standaard. Nieuwe opties zijn elektrisch verstelbare voorstoelen en een digitaal dashboard en nieuwe digitale MINI Connected services. De nieuwe MINI Countryman kan meer dan ooit worden gepersonaliseerd met een reeks optionele extra’s en originele MINI accessoires.

Het verfijnde design, aantrekkelijke toevoegingen aan de uitrusting en innovatieve technologie voor bediening en connectiviteit onderstrepen de uitzonderlijke status van de nieuwe MINI Countryman in het premium compacte segment. Het robuuste voertuigconcept, het ruime en veelzijdige interieur met vijf volwaardige zitplaatsen en de optionele ALL4 vierwielaandrijving maken van de MINI Countryman – het grootste en veelzijdigste lid van de MINI familie – een onmiskenbare allrounder. Niet alleen in het dagelijkse verkeer, maar ook op lange ritten en op onverhard terrein.

De nieuwe MINI Countryman is een pionier als het gaat om lokaal emissievrije mobiliteit in de kenmerkende stijl van MINI. De plug-in hybrideversie, de MINI Cooper SE Countryman ALL4 – 162 kW (220 pk) vermogen, gecombineerd brandstofverbruik: 1,7–2,0 l/100 km, gecombineerd energieverbruik: 13,1–14,0 kWh/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 40–45 g/km – combineert baanbrekende efficiëntie met hybride-specifieke vierwielaandrijving en de mogelijkheid om te genieten van 100% elektrische aandrijving.

De nieuwe MINI Countryman is ook leverbaar met keuze uit twee benzine- en een dieselmotor met de nieuwste MINI TwinPower Turbo technologie. Deze motoren zijn verder geoptimaliseerd en leveren vermogens van 100 kW (136 pk) tot 140 kW (190 pk), gecombineerd brandstofverbruik: 4,2-6,3 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 110-144 g/km. Eén hiervan is optioneel leverbaar met ALL4 vierwielaandrijving. De motoren voldoen al aan de emissienorm Euro 6d die pas vanaf 2021 van kracht is.

De nieuwe MINI Countryman: de highlights



– Onderscheidend frontdesign met nieuw ontworpen grille

– LED koplampen en LED mistlampen nu standaard

– LED achterlichten in Union Jack design

– Nieuwe carrosseriekleuren, nieuwe optie Piano Black Exterior

– Nieuwe lichtmetalen velgen

– Nieuwste generatie motoren conform Euro 6d emissienorm

– Meerdere motorvarianten met standaard 8-traps Steptronic automaat

– Nieuw digitaal instrumentendisplay met standaard 5-inch kleurenscherm

– Nieuw ontworpen centraal instrumentenpaneel met afwerking in Piano Black High Gloss als optie

– Met leer bekleed sportstuurwiel standaard voor alle versies

– Vernieuwd aanbod van leren bekleding en interieurafwerking

– Nieuwe versie van de MINI Yours Interior Style

– MINI Connected met nieuwe functies

– Groter aanbod van originele MINI accessoires

Onderscheidende verhoudingen, krachtige uitstraling



Dankzij zijn onderscheidende verhoudingen is de nieuwe MINI Countryman direct herkenbaar als het grootste model van het merk. De voor MINI kenmerkende, driedelige carrosseriestructuur wordt door de specifieke daklijn extra opvallend geïnterpreteerd. Zijn verticale design en grotere bodemvrijheid duiden op een royale binnenruimte, een robuust SUV-karakter en inspirerende rijeigenschappen, zowel on- als off-road. De aerodynamisch geoptimaliseerde exterieurdetails van het optionele John Cooper Works-pakket zorgen voor extra sportieve flair.

Het gewijzigde ontwerp van de voorzijde van de auto versterkt het charisma van de nieuwe MINI Countryman. De nieuwe bumper, nu volledig in carrosseriekleur, zorgt voor een extra strakke en hoogwaardige uitstraling. De vernieuwde grille met de typerende MINI contouren is voorzien van een slanke, verchroomde omlijsting uit één stuk. De grille van de MINI Cooper Countryman en MINI Cooper D Countryman is voorzien van drie horizontale spijlen. De grille van de nieuwe MINI Cooper S Countryman onderscheidt zich met een zeshoekig rasterpatroon met een rode S en één verchroomde spijl.

LED koplampen standaard



In het vernieuwde frontdesign van de MINI Countryman behoren nu ook LED koplampen tot de standaarduitrusting. De nieuwe lichtunits hebben een bijzonder ontwerp dat de innovatieve koplamptechnologie benadrukt. De licht asymmetrische, afgeronde contouren van de koplampen worden geaccentueerd door de LED cirkel die de functies van dagrijverlichting en richtingaanwijzer combineert, terwijl de bochtverlichting de rand van de weg krachtig verlicht tijdens het veranderen van richting. LED mistlampen zijn eveneens standaard, terwijl een lichtband in de bovenste helft van beide mistlampen fungeert als parkeerverlichting.

Nieuwe adaptieve LED koplampen met variabele lichtverdeling en matrixfunctie voor grootlicht zijn optioneel leverbaar. Behalve van bochtverlichting is de koplamp ook voorzien van bermverlichting die zich automatisch aanpast aan de verkeerssituatie en weersomstandigheden. In stadsverkeer en als de weersomstandigheden het zicht beperken, wordt de rand van de weg intensiever verlicht.

De adaptieve LED koplampen van de nieuwe MINI Countryman hebben nu ook een automatische grootlichtfunctie. Het grootlicht is onderverdeeld vier segmenten, die onafhankelijk kunnen worden ge(de)activeerd op basis van de omstandigheden en bij snelheden boven de 70 km/uur. Als de frontcamera een tegemoetkomend voertuig of een voorligger detecteert, wordt specifiek dat voertuig buiten het grootlicht gehouden; de rest van de omgeving wordt dan nog steeds verlicht door het grootlicht. Daarmee biedt het matrix-grootlicht optimaal zicht en veiligheid in de duisternis, zonder medeweggebruikers te verblinden.

Nieuwe achterbumper en LED verlichting in Union Jack design



De nieuw ontworpen achterbumper draagt bij aan de eigentijdse uitstraling van de nieuwe MINI Countryman. De rechtopstaande achterlichten met verchroomde rand zijn een exclusieve en herkenbare verwijzing naar de Britse oorsprong van het merk. De indeling van de achterlichten volgt het patroon van de Union Jack terwijl alle verlichtingsfuncties aan de achterzijde standaard zijn voorzien van LED technologie. Het vlagmotief zorgt zowel overdag als in de duisternis voor onderscheid en herkenbaarheid.

Opvallende look: nieuwe carrosseriekleuren, Piano Black Exterior en nieuwe lichtmetalen velgen



De ruime keuze aan carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe White Silver metallic en Sage Green metallic, bieden uitgebreide mogelijkheden voor individualisering. Afhankelijk van de uitvoering zijn het dak en de buitenspiegelkappen beschikbaar in contrasterend wit, zwart of zilver.

De nieuwe optie Piano Black Exterior – beschikbaar voor alle uitvoeringen – geeft de MINI Countryman een nog opvallendere uitstraling. Met deze optie zijn de verchroomde delen van de komlampunits, achterlichten, grille en side scuttles vervangen door een hoogglanszwarte afwerking, net als de portiergrepen en de modelnaam op de achterklep. Andere pianozwarte delen zijn beschikbaar als originele MINI accessoires, zoals het MINI logo en de opschriften ‘Cooper S’ en ‘ALL4’. Bijpassende buitenspiegelkappen en side scuttles met een grijs-zwart vlagpatroon in Night Jack ontwerp zijn als accessoire leverbaar.

Afhankelijk van de uitvoering is de nieuwe MINI Countryman standaard uitgerust met lichtmetalen 16- of 17-inch velgen. Lichtmetalen velgen in maten tot 19 inch zijn optioneel of als onderdeel van het originele MINI accessoiregamma leverbaar. Nieuw in het assortiment zijn de lichtmetalen 17-inch velgen in Channel SpokeBlack styling en de lichtmetalen 19-inch velgen in Turnstile Spoke two-tone styling.

Interieur: veel ruimte en nog meer ruimte voor individuele stijl



De nieuwe MINI Countryman combineert veelzijdige rijeigenschappen met een veelzijdig interieur. Achterin zijn er drie volwaardige zitplaatsen. Door die neer te klappen in een verdeling van 40:20:40 neemt de bagageruimte van 450 liter stapsgewijs toe tot 1.390 liter.

Dankzij de toevoeging van nieuwe opties en mogelijkheden gericht op de persoonlijke stijl van de klant, is het interieur van de nieuwe MINI Countryman nog aantrekkelijker. De leren stoelbekledingen Chester Indigo Blue en Chester Malt Brown zijn nieuw toegevoegd aan het aanbod. De Color Line voor het onderste deel van het instrumentenpaneel en de portierbekleding, die voorheen als losse optie verkrijgbaar was, is nu een integraal onderdeel van de gekozen leren bekleding om te matchen met het kleurenschema.

De nieuwe MINI Cooper S Countryman en MINI Cooper SE Countryman ALL4 worden standaard geleverd met pianozwarte delen voor de cockpit en de portierlijsten. Deze worden gecombineerd met accenten in British Oak dark. Voor alle uitvoeringen zijn exclusieve interieurdelen van MINI Yours verkrijgbaar. De optionele MINI Yours Interior Style Shaded Silver creëert een stijlvolle, sportieve flair dankzij de combinatie van een verlichte cockpitrand in Shaded Silver, deurpanelen in Dark Silver en accenten in Hazy Grey.

Motoren met geoptimaliseerde MINI TwinPower Turbo technologie om te voldoen aan de Euro 6d-emissienorm



Het grondig vernieuwde motorengamma garandeert een nog gunstiger evenwicht van rijplezier en brandstofefficiency. Behalve de verdere optimalisatie van de CO2-waarden zijn ook andere milieuaspecten verbeterd, waaronder de partikelfilter voor de benzinemotoren en SCR met AdBlue-injectie voor de dieselmotoren. Dit betekent dat alle modelvarianten van de nieuwe MINI Countryman nu voldoen aan de zeer strenge Euro 6d-emissienorm.

De MINI TwinPower Turbo technologie – toegepast in de 3-cilinder benzinemotoren in de nieuwe MINI Cooper Countryman en in de 4-cilinder benzinemotor in de MINI Cooper S Countryman – wordt gekenmerkt door het in de cilinderkop geïntegreerde uitlaatspruitstuk samen met de tweetrapsturbo. Dit zorgt onder meer voor een zeer effectieve koeling van de uitlaatgassen en de turbo. Tegelijkertijd kan de carterkoeling bij lichte belasting worden verminderd door middel van een nieuwe, gesplitste koelklep. Ook werkt de directe brandstofinjectie van de benzinemotoren met een van 200 naar 350 bar verhoogde druk.

Zowel de benzine- als de dieselmotoren hebben een nieuwe startgenerator met geoptimaliseerd rendement. Bij de 4-cilindermotor van de MINI Cooper D Countryman bestaat de MINI TwinPower Turbo technologie uit een turbosysteem met uitlaatgasrecirculatie en common-rail directe inspuiting. Met het tweetraps turbosysteem dat voorheen uitsluitend in de krachtigste dieselmotor werd toegepast, is nu ook de respons van de viercilindermotor in de MINI Cooper D Countryman geoptimaliseerd; de injectoren voeren de brandstof met een druk tot 2.500 bar naar de verbrandingskamers.

ALL4 vierwielaandrijving optioneel voor Cooper S, standaard voor plug-in hybrideversie



De ALL4 vierwielaandrijving zorgt voor merkbaar betere tractie, stabiliteit en wendbaarheid. Als alternatief voor de voor MINI kenmerkende voorwielaandrijving is dit systeem optioneel verkrijgbaar voor de nieuwe MINI Cooper S Countryman. Dankzij de snelle en nauwkeurige, elektronische besturing zorgt het systeem altijd voor een op de behoefte afgestemde verdeling van het vermogen over de voor- en achterwielen.

De nieuwe MINI Cooper SE Countryman ALL4 is standaard uitgerust met hybride-specifieke vierwielaandrijving. Het systeem biedt een nauwkeurig gecontroleerde samenwerking van de 3-cilinder benzinemotor die het vermogen naar de voorwielen overbrengt en de elektromotor op de achteras. Samen leveren ze een systeemvermogen van 162 kW (220 pk). De nieuwste eDrive technologie die beschikbaar is voor de plug-in hybridemodellen van BMW Group omvat ook een hoogvoltage lithium-ion batterij met een capaciteit van 9,6 kWh, waarmee de nieuwe MINI Cooper SE Countryman ALL4 een afstand van 55 tot 61 kilometer volledig elektrisch kan afleggen.

8-traps Steptronic automaat standaard voor twee extra motorvarianten



De nieuwe MINI Cooper SE Countryman ALL4 is standaard voorzien van een 6-traps Steptronic automaat. De MINI Cooper D Countryman ALL4 is nu standaard uitgerust met een 8-traps Steptronic automaat, evenals de MINI Cooper S Countryman ALL4. Deze transmissie is optioneel beschikbaar voor de MINI Cooper D Countryman. Voor de overige motorvarianten is een 7-traps Steptronic automaat met dubbele koppeling optioneel verkrijgbaar ter vervanging van de standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak.

De krachtigste benzine- en dieselmotoren zijn naar wens te combineren met de 7-traps Steptronic Sportautomaat met dubbele koppeling of de 8-traps Steptronic Sportautomaat. Beide transmissies staan garant voor een onmiddellijke, krachtige acceleratie en kortere schakeltijden.

De nieuwe MINI Countryman is verkrijgbaar in 5 motorvarianten:



MINI Cooper Countryman: 100 kW (136 pk), 0-100 km/uur in 9,7 seconden (9,7 seconden), topsnelheid: 205 km/uur (205 km/uur), brandstofverbruik: 5,6–5,9 l/100 km (5,3–5,6 l/100 km), CO2-emissie: 129–135 g/km (120–129 g/km).

MINI Cooper S Countryman: 131 kW (178 pk), 0-100 km/uur in 7,5 seconden (7,4 seconden), topsnelheid: 225 km/uur (225 km/uur), brandstofverbruik: 6,3–6,5 l/100 km (5,7–6,0 l/100 km), CO2-emissie: 144–148 g/km (130–136 g/km).

MINI Cooper S Countryman ALL4: 131 kW (178 pk), 0-100 km/uur in 7,3 seconden, topsnelheid: 222 km/uur, brandstofverbruik: 6,2–6,5 l/100 km, CO2-emissie: 142–149 g/km.

MINI Cooper SE Countryman ALL4: 162 kW (220 pk), 0-100 km/uur in 6,8 seconden, topsnelheid: 196 km/uur, brandstofverbruik: 1,7–2,0 l/100 km, stroomverbruik: 13,1–14,0 kWh/100 km, CO2-emissie: 40–45 g/km.

MINI Cooper D Countryman: 110 kW (150 pk), 0-100 km/uur in 9,1 seconden (9,1 seconden), topsnelheid: 214 km/uur (213 km/uur), brandstofverbruik: 4,2–4,4 l/100 km (4,2–4,4 l/100 km), CO2-emissie: 110–116 g/km (111–117 g/km).

Nieuwe voorzieningen: leren sportstuur en digitale cockpit

Het interieur van de nieuwe MINI Countryman is aantrekkelijker geworden dankzij de uitgebreidere standaarduitrusting. Die omvat nu een met leer bekleed stuurwiel, terwijl de passagiersstoel nu ook in hoogte verstelbaar is. Elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie aan de bestuurderszijde zijn nu een optie.

Ook standaard beschikbaar is een digitaal instrumentendisplay. Het scherm in Black Panel-ontwerp achter het stuurwiel heeft een diameter van 5,0 inch. Verder is het aanbod van audio- en navigatiesystemen herzien. Elke MINI Countryman heeft een 8,8-inch touchscreen standaard in het kenmerkende centrale instrumentenpaneel. De ronde bedieningsunit heeft een verfijnd uiterlijk, waarbij het audiobedieningspaneel en de knoppen voor alarmlichten en rijhulpsystemen harmonieuzer zijn geïntegreerd. Aanraakgevoelige bladwijzerknoppen en pianozwarte oppervlakken onderstrepen de premium uitstraling van het centrale instrumentarium. Zelfs het standaard audiosysteem biedt audiostreaming via Bluetooth en smartphone-connectie via USB.

De Radio MINI Visual Boost en het digitale instrumentendisplay zijn onderdeel van de standaard uitrusting, terwijl de Business-, Business Plus- en Serious Business-pakketten een reeks extra infotainmentfuncties beschikbaar maken, evenals een handig routegeleidingssysteem. Deze pakketten omvatten ook een draadloos laadsysteem voor daarvoor geschikte smartphones en een tweede USB-poort.

De nieuwe MINI Countryman: altijd online en up-to-date dankzij intelligente connectiviteit

De nieuwe MINI Countryman is uitgerust met een simkaart die permanent in de auto zit. Daardoor is het gebruik van Intelligent Emergency Call mogelijk met automatische detectie van de voertuiglocatie en ernst van ongevallen, evenals MINI TeleServices. Het Connected Media systeem omvat een breed scala aan MINI Connected digitale diensten.

De nieuwe MINI Countryman is altijd online. Hij biedt ook toegang tot Real Time Traffic Information en het internetplatform MINI Online. Smartphone-integratie via Apple CarPlay is eveneens mogelijk. Met MINI Connected kunnen navigatiebestemmingen van de smartphone naar de auto worden gestuurd. Bovendien zorgt de mobiele telefoonverbinding ervoor dat de navigatiekaart in de auto automatisch wordt bijgewerkt.

Originele MINI accessoires

Hoogwaardige onderdelen uit het aanbod van MINI Original Accessories maken het mogelijk om functionaliteit, gemak, rijplezier en individuele stijl nog nauwkeuriger aan te passen aan de persoonlijke wensen. Het aanbod voor de nieuwe MINI Countryman varieert van een fietsendrager tot een dakkoffer, op maat gesneden kofferbakbescherming en vloermatten voor alle weersomstandigheden. Ook MINI LED-deurprojectoren uit het MINI Yours Customised programma en John Cooper Works producten die zijn ontworpen voor ultiem rijplezier behoren tot de mogelijkheden.