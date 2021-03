Op de top van zijn succes in het C-segment, waarbij meer dan 7.000.000 exemplaren van de verschillende generaties zijn verkocht en talloze onderscheidingen voor PEUGEOT werden binnengehaald, waaronder de titel ‘Auto van het Jaar 2014’, presenteert het merk met trots de nieuwe generatie PEUGEOT 308.

Het verleidelijke design van de nieuwe PEUGEOT 308, dat bijzonder hoogwaardig is, wordt afgerond met het nieuwe merklogo van PEUGEOT. De doorontwikkeling van de technische architectuur zorgt voor meer binnenruimte en benadrukt de dynamiek en de identiteit van het model.

Op technologisch vlak biedt de nieuwe PEUGEOT 308 de nieuwste generatie rijassistentiesystemen, de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit® en i-Connect® Advanced, een infotainmentsysteem dat zich kenmerkt door intuïtief bedieningsgemak, connectiviteit en state-of-the- art technologie.

Efficiënt en optimaal presterend, tot in de kleinste aerodynamische details aan toe: de nieuwe PEUGEOT 308 biedt de keuze uit oplaadbare hybridetechniek en conventionele benzine- en dieselmotoren.

In diverse landen kan de nieuwe PEUGEOT 308 worden aangeschaft via de online verkoopsite van het merk, waarbij de aanschaf, de inruil, de financiering en de keuze van de afleverlocatie volledig digitaal verlopen.

INTENSE VERLEIDING

De nieuwe PEUGEOT 308 versterkt zijn positie in zijn segment en verandert hierbij qua carrosserievorm. De met 55 mm verlengde wielbasis resulteert in een langer silhouet en biedt hierdoor meer ruimte voor achterpassagiers, terwijl de met 20 mm gereduceerde hoogte in combinatie met een zogenaamde soft-nose de motorkap optisch verlengt.

Om de doelstelling op het vlak van aerodynamische efficiëntie te behalen, zijn onderhuids tal van wijzigingen doorgevoerd die niet ten koste van de uitstraling en de stijl van de nieuwe PEUGEOT 308 gaan. Dit is te danken aan de doorontwikkeling van de technische architectuur en de optimalisatie van het persproces van de carrosseriedelen.

Het design van de nieuwe PEUGEOT 308 is zo goed mogelijk afgestemd op de technische structuur. Dit is met name zichtbaar aan de zeer geprononceerde spatborden, die harmonieus aansluiten op de spoorbreedte van het onderstel.

Aan de zijkanten benadrukken de strakke, geprononceerde flanken zijn krachtige karakter met twee scherp gelijnde vierkanten die zich over de voor- en achterwielen uitstrekken. Het design van het logo aan de zijkant grijpt terug op de geschiedenis van de identiteit van het merk (PEUGEOT 205, 208, 308…), maar accentueert ook het carrosseriedesign.

De fraai vormgegeven achterzijde heeft optimale aerodynamische prestaties, zoals gedefinieerd in de windtunnel. De karakterlijn die over de achterzijde loopt, is dan ook gebaseerd op deze optimale aerodynamica, net als de ‘verdwijnende’ lijn bovenaan het dak, waarvoor een lange spoiler nodig was die kenmerkend is voor de stijl van de nieuwe PEUGEOT 308.

De nieuwe PEUGEOT 308 is stevig verankerd in het PEUGEOT DNA, sensueel en scherp. Het model kenmerkt zich door een wat hogere marktpositionering en een meer dynamisch karakter.

De nieuwe PEUGEOT 308 draagt het nieuwe logo van het merk in de grille die hier volledig op is afgestemd. Zijn positie wordt benadrukt door het roosterpatroon dat geleidelijk naar het logo toe vloeit.

Een design- en technologische evolutie: de radar voor de rijassistentiesystemen is voortaan achter het logo geplaatst en vormt nu het centrale element in de grille. De nummerplaat is verplaatst naar het onderste deel van de voorkant.

De koplampen maken bij alle uitvoeringen gebruik van LED-technologie. De lichtunits ogen sculpturaal en slank en dragen bij aan de dynamiek en de identiteit van de nieuwe PEUGEOT 308. Ze worden optisch verlengd door haakvormige dagrijverlichting in de voorbumper. Deze lichtsignatuur sluit perfect aan bij de huidige PEUGEOT-stijl, die zowel overdag als ‘s nachts direct herkenbaar is. Bij de uitrustingsniveaus GT en GT Pack zijn de Full LED-koplampen nog slanker en voorzien van PEUGEOT Matrix LED-technologie, voor meer efficiëntie en veiligheid in de praktijk van alledag.

Aan de achterzijde maakt de verlichting eveneens gebruik van Full LED-technologie met de kenmerkende klauwafdrukken voor een moderne en kenmerkende lichtsignatuur.

De nieuwe PEUGEOT 308 zal verkrijgbaar zijn in zeven carrosseriekleuren:

Vert Olivine, Blue Vertigo, Rouge Elixir, Blanc Nacré, Blanc Banquise, Gris Artense en Noir Perla Nera.