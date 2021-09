De nieuwe Renault Megane E-Tech electric

Renault en elektrische auto’s, het is het verhaal van een ware pionier op dit gebied. Meer dan tien jaar ongeëvenaarde ervaring en expertise, zoals blijkt uit de 10 miljard ‘e-kilometers’ die al zijn afgelegd door de 400.000 EV’s die het merk al heeft verkocht. Renault Group, de EV-pionier, is momenteel marktleider in Europa. En het verhaal is nog maar net begonnen.

Vanaf vandaag komt de revolutie in een stroomversnelling. Een nieuw elan, met als stuwende krachten de Renaulution-strategie en de nieuwe ‘Nouvelle Vague’ van Renault. In dit nieuwe tijdperk zal de Renault Group de energietransitie leiden en zullen de EV-modellen van Renault niet alleen gewild zijn, maar ook waarde genereren.

Het is een historische stap voorwaarts, die momenteel wordt belichaamd door de nieuwe Renault Megane E-Tech electric. Geïnspireerd door de conceptauto MORPHOZ uit 2019 en met het studiemodel Megane eVision uit 2020 als voorloper, overtreft deze elektrische hatchback met zijn gestroomlijnde, elegante stijl alle verwachtingen. Dankzij het door de Alliantie ontwikkelde CMF-EV-platform herschrijft dit model de regels en verlegt het de grenzen op het vlak van design, de verhouding voetafdruk/comfort en veelzijdigheid. De auto is net zo’n genot om in te rijden als om naar te kijken.

De nieuwe Megane E-Tech electric, voorzien van het nieuwe ‘Nouvel’R’-logo van Renault, verpersoonlijkt de transformatie van het merk: het model symboliseert hoe de kern van de markt een revolutie ondergaat, vertegenwoordigt in alle opzichten een enorme sprong voorwaarts en is elke keer weer opwindend om te zien en om in te rijden. Dit model kan met recht een unieke auto met hoogstaande technologie worden genoemd. Het kroonjuweel in het interieur is de OpenR-display, die het instrumentenpaneel en de multimedia-interface samenbrengt in één unit.

De nieuwe Megane E-Tech electric is een product van de technologie, een product van de Renaulution. Dit wordt het eerste model dat 100% ‘Made in ElectriCity’ is, de nieuwe industriële hub van de Renault Group en Europees leider op het gebied van EV’s in het noorden van Frankrijk. Omdat dit een echt Frans icoon is, is de voorruit voorzien van het silhouet van een haan als symbool voor de Franse oorsprong en productie van het model.

Het nieuwe model beleeft zijn wereldpremière tijdens de IAA 2021 Mobility in München, Duitsland. Verkoop van de nieuwe Renault Megane E-Tech electic start in het eerste kwartaal van 2022, prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt.