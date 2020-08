De nieuwe Toyota Yaris: duurzaam was nog nooit zo leuk

De volledig nieuwe Toyota Yaris voldoet aan alle behoeften die consumenten in stedelijke gebieden hebben en biedt ook in buitengebieden en op snelwegen legio voordelen. De nieuwe Yaris is ontworpen voor de stad en is uiterst handzaam door zijn compacte afmetingen en kleine draaicirkel. Het interieur is echter comfortabel en ruim, eigenschappen die elke generatie Yaris kenmerken. De connectiviteit geeft de bestuurder snel en eenvoudig toegang tot allerlei informatie. Tegelijkertijd biedt de Yaris meer rijplezier dan ooit dankzij het nieuwe platform, terwijl de Yaris Hybrid zuiniger en krachtiger is geworden. De nieuwe Toyota Yaris is per direct te bestellen voor prijzen vanaf 17.895 euro. Via Toyota Private Lease is de nieuwe Yaris te rijden vanaf 299 euro per maand (op basis van 48 maanden, 10.000 kilometer per jaar) en wordt de auto bovendien gratis thuisbezorgd.

De nieuwe Toyota Yaris staat als eerste Toyota in het B-segment op het nieuwe, modulaire GA-B-voertuigplatform. Dit heeft een extra laag zwaartepunt en is bijzonder stijf. Deze eigenschappen leveren een belangrijke bijdrage aan het toegenomen rijplezier dat de Yaris biedt. Het bood de designers van Toyota ook de mogelijkheid om de Yaris een extra dynamische uitstraling te geven die naadloos aansluit op zijn nieuwe rijeigenschappen. Het nieuwe platform vormt feitelijk de ruggengraat van het meer dynamische rijkarakter van de Yaris. De bestuurder ervaart op de snelweg een natuurlijk, relaxt en comfortabel rijgedrag dat veel vertrouwen geeft en een uitstekende rechtuitstabiliteit. Ook in de stad voelt de Yaris zeer behendig en precies aan, niet in de laatste plaats dankzij de kleine draaicirkel van 9,6 meter, het beste cijfer in zijn klasse.

Stijfheid voertuigplatform beste in zijn klasse

Het voertuigplatform van de nieuwe Yaris, inclusief onderstel en aandrijflijn, biedt 37 procent meer stijfheid dan dat van het uitgaande model. Dit cijfer is ook het beste in zijn klasse. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid (zie alinea over Toyota Safety Sense 2), meer comfort en minder geluiden en trillingen, maar ook voor een superieure ‘handling’ en een betere respons. Toyota engineers hebben de toonaangevende mate van stijfheid bereikt door diverse versterkingen aan de carrosserie aan te brengen, evenals een sterkere dashboardstructuur toe te passen en voor de carrosserie nog meer gebruik te maken van puntlassen en verlijmde carrosseriedelen.

Meer stabiliteit in bochten

Het zwaartepunt van de nieuwe Yaris ligt zo’n 12 millimeter lager dan dat van het uitgaande model. Dit resulteert in een lagere massatraagheid en meer stabiliteit in bochten en bij hoge snelheid. Het zwaartepunt is verlaagd door bepaalde onderdelen lager en dichter bij het centrale punt van de auto te plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn de stoelen en de motor. De gewichtsbalans van de nieuwe Yaris is optimaal, zowel voor-achter als links-rechts. Hiermee blijven carrosseriebewegingen minimaal en zijn de remprestaties juist maximaal.

Optimale set-up voor wielophanging

De wielophanging van een auto is cruciaal voor zijn rijeigenschappen. Een van de uitgangspunten achter de filosofie Toyota New Global Architecture (TNGA), die van toepassing is op de nieuwste Toyota modellen en waarvan het GA-B-voertuigplatform van de nieuwe Yaris deel uitmaakt, is een optimale set-up voor de wielophanging. Die van de nieuwe Yaris is volledig nieuw, met een beproefde MacPherson-voorwielophanging met een herziene hoekopstelling en minder wrijving. De gewijzigde ophanghoek resulteert in een verbeterde uitlijning van de schokdempers en veren. De bestuurder ervaart hierdoor minder trillingen.

Meer rijcomfort

De achterste torsiebalk is stijver gemaakt en de rolstijfheid achter is met ruim 80 procent verhoogd. Dit reduceert carrosseriebewegingen in bochten en verbetert de wendbaarheid van de Yaris. Door de veel stijvere achterwielophanging kan Toyota zachtere veren toepassen. Samen met de verbeterde gewichtsbalans voor-achter resulteert dit in meer rijcomfort.

Ruim en comfortabel interieur

Terwijl veel andere auto’s in deze klasse groeien, is de lengte van de Yaris juist iets afgenomen – met vijf millimeter om precies te zijn – waardoor hij nog geen vier meter lang is. De wielbasis groeide met 50 millimeter en de wielen staan krachtig op de hoeken van de carrosserie. Hierdoor is de nieuwe Yaris gemakkelijk te manoeuvreren, een belangrijk voordeel in stedelijke gebieden. Het interieur is ruim en comfortabel. De extra breedte (+ 50 millimeter) draagt bij aan het nieuwe, meer dynamische design van de Yaris, evenals de langere motorkap en de verder naar achteren geplaatste A-stijlen. De hoogte is met 40 millimeter afgenomen.