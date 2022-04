De Lexus RZ 450e springt in het oog met zijn Spindle Body design. De kern daarvan is dat het design een logisch gevolg is van de kracht en de dynamiek van…

De volledig elektrische Lexus RZ 450e

Lexus presenteert de RZ 450e, het eerste model van Lexus dat ‘from scratch’ als Battery Electric Vehicle (BEV) is ontwikkeld. Ontworpen volgens de Lexus Driving Signature-filosofie waarin rijplezier én verfijning hand in hand samen gaan. Geavanceerde technologieën als steer-by-wire besturing (One Motion Grip) en DIRECT4 vierwiel-aandrijving geven karakter aan deze nieuwe Lexus. De Lexus RZ 450e valt ook op door zijn Spindle Body design en een ruim en uitnodigend interieur. Het nieuwe model is een belangrijke mijlpaal op weg naar klimaatneutrale, duurzame mobiliteit. Vanaf 2030 biedt Lexus in Europa uitsluitend nog 100% elektrisch aangedreven modellen aan. De Lexus RZ 450e wordt voor de jaarwisseling in ons land verwacht.

Exterieurdesign

De Lexus RZ 450e springt in het oog met zijn Spindle Body design. De kern daarvan is dat het design een logisch gevolg is van de kracht en de dynamiek van elektrische aandrijving. Het front laat duidelijk zien dat het een Lexus is en dat de RZ 450e elektrische aandrijving heeft. Door het ontbreken van een verbrandingsmotor is de motorkap laag en het aantal koelopeningen beperkt. In plaats van de kenmerkende Spindle Grille heeft de RZ 450e een Spindle Shape Deze driedimensionale vorm is overal in het body design terug te vinden. Optionele bi-tone lak, waarbij een deel van de motorkap is meegenomen, accentueert het krachtige design nog eens extra. De smalle lichtunits sluiten naadloos aan op de uitgesproken wielkasten en de dagrijverlichting valt op door het Lexus L-motief.

Krachtig silhouet

Het scherpe front is het startpunt voor een soepel en krachtig ogend silhouet waarmee de RZ 450e geen twijfel laat bestaan over zijn SUV-kwaliteiten. De lange wielbasis van 2.850 mm en de wielen (18-20 inch) die op de hoeken van de carrosserie staan, vormen de visuele onderstreping van het lage zwaartepunt en de perfecte gewichtsverdeling. De achterzijde heeft door de doorlopende lichtstrip tussen minimalistisch vormgegeven achterlichtunits en de uit twee delen opgetrokken achterspoiler een hightech uitstraling.

Rijplezier gedefinieerd door Lexus Driving Signature-filosofie

De filosofie van de Lexus Driving Signature-filosofie bestaat uit drie C’s: Confidence, Comfort en Control en staat garant voor rijplezier en verfijning. Dit gaat samen met de specifieke pluspunten van elektrische aandrijflijn zoals snelle reacties en maximale precisie. Hierdoor reageert de RZ 450e naadloos op de intenties van de bestuurder, waardoor de RZ 450e zowel comfortabel als plezierig is om in te rijden. Geavanceerde technologieën als het optionele One Motion Grip steer-by wire systeem en de precieze controle van de DIRECT4 vierwielaandrijving onderstrepen het natuurlijke gevoel met hun verfijnde feedback.

Laag zwaartepunt en optimale gewichtsverdeling

De RZ 450e heeft een speciaal voor elektrische aandrijving ontworpen platform als basis. Daarbij is de batterij onder het passagierscompartiment geïntegreerd in het onderstel. Dit maakt de constructie robuust en tegelijkertijd draagt het bij aan een laag zwaartepunt en een optimale gewichtsverdeling. Samen met een relatief laag gewicht resulteert dit in een weggedrag volgens de Lexus Driving Signature-filosofie. Daarbij heeft Lexus veel aandacht besteed aan geluidsisolatie. Omdat een elektrische aandrijflijn stil is komen weg- en omgevingsgeluiden minder sterk naar voren. Om eventuele geluiden te onderdrukken, is er van een nieuwe versie van Active Sound Control gebruik gemaakt.

Lexus e-Axle

De RZ 450e maakt gebruik van de Lexus e-Axle, een tussen de wielen geplaatste compacte, modulaire unit waarin een elektrische motor, de overbrenging en de elektronische aansturing (ECU) zijn geïntegreerd. De RZ 450e heeft een e-Axle voor zowel de voor- als de achteras. Beide units werken nauw samen met het DIRECT4 All Wheel Drive Control. De elektrische motor op de vooras levert een vermogen van 150 kW en de elektromotor achter is goed voor 80 kW. Het totale vermogen komt daarmee op 230 kW.

Geavanceerde DIRECT4 vierwielaandrijving

De RZ 450e is de eerste Lexus die gebruik maakt van het nieuwe DIRECT4 All Wheel Drive Control. Dit intelligente systeem balanceert voortdurend de tractie van alle vier de wielen en verdeelt de aandrijfkracht automatisch en naadloos. Het resultaat levert stressvrije prestaties en een stabiel rijgedrag op, met een intuïtieve bediening die het gevoel van verbondenheid tussen bestuurder en machine versterkt. Door de samenwerking met de e-Axles is de aandrijfkracht volledig variabel te verdelen. Zo kan de RZ 450e in milliseconden overschakelen van voor- naar achterwielaandrijving of andersom; sneller dan elk ander mechanisch systeem. De verdeling van de aandrijfkracht is zelfs per wiel variabel. Het managementsysteem past de verdeling aan op basis van bijvoorbeeld snelheid, stuuruitslag en G-krachten. Doordat aanpassingen zo snel plaatsvinden, is het weggedrag altijd perfect aangepast aan de actuele omstandigheden. Zo draagt DIRECT4 bij aan het gevoel dat bestuurder en auto één zijn.

Efficiënt omgaan met elektriciteit

De Lexus RZ 450e heeft een lithium-ion batterijpakket met 96 cellen en een capaciteit van 71,4 kWh en is aantrekkelijk qua voertuiggewicht, waardoor deze Lexus garant staat voor een dynamisch rijgedrag en een groot uithoudingsvermogen. Details over deze definitieve actieradius en de benodigde laadtijden worden later bekend gemaakt. De definitieve WLTP-actieradius is nog niet bekend omdat de homologatie nog wordt afgerond.

Om de actieradius te maximaliseren biedt de RZ 450e keuze uit verschillende rijmodi waaronder de Range mode. In deze stand is de maximum snelheid beperkt en wordt aandrijfkracht nog efficiënter verdeeld. Ook het uitschakelen van de airconditioning draagt hier bij aan het besparen van energie. Met een beoogd elektriciteitsverbruik van 18 kWh/100 km behoort de RZ 450e tot een van de meest efficiënte elektrisch aangedreven auto’s. Dit verbruikscijfer is overigens voorlopig, omdat definitieve homologatie nog wordt afgerond.

Besturing opnieuw uitgevonden: One Motion Grip

Een wereldpremière een één van de belangrijkste nieuwe technologieën van de Lexus RZ 450e is One Motion Grip steer-by-wire. Dit stuursysteem werkt volledig elektronisch: er is geen mechanische connectie tussen het stuur en de wielen, wat zich vertaalt in directe reacties op stuurinput en maximale precisie. Door het ontbreken van de mechanische verbinding ervaart de bestuurder bovendien minder reacties in het stuur bij het rijden over slecht wegdek. Het systeem maakt de auto stabieler in rechte lijnen en in bochten. One Motion Grip staat ook voor optimale feedback onder alle omstandigheden. Het stuurgevoel is belangrijk voor het vertrouwen en de controle van de bestuurder. De ingenieurs van Lexus hebben ervoor gezorgd dat het systeem te allen tijde gevoel en feedback blijft geven, zodat er een sterke band blijft bestaan tussen bestuurder en auto.

Steering yoke

In plaats van een stuurwiel heeft een RZ 450e met One Motion Grip een steering yoke, die met zijn vlindervorm doet denken aan een stuur uit de racerij en is ontwikkeld met input en feedback van Lexus Takumi rijders. De steering yoke vereenvoudigt de besturing sterk. Zo is overpakken met de handen niet meer nodig. De bestuurder kan de handen altijd aan het stuur kan houden. Dankzij de steering yoke kon Lexus de instrumenten hoger en verder weg plaatsen, wat resulteert in een beter zicht op zowel het dashboard als de weg. Door de slimme opstelling van stuur, dashboard, head-up display en het 14 inch multimediadisplay volstaan minimale hand- en hoofdbewegingen om de auto bedienen.

Het met hoogwaardige materialen afgewerkte interieur is een uitnodigende ‘open space’ met een clean en minimalistisch karakter. Ambianceverlichting maakt het mogelijk om bij elke rit een perfecte sfeer te creëren: deurpanelen kunnen verschillende licht- en schaduwpatronen laten zien.

Panoramisch dak: dimbaar en warmtewerend

Optioneel is de nieuwe Lexus RZ 450e leverbaar met een panoramisch dak dat is voorzien van een coating die infraroodlicht reflecteert en daarmee de opwarming van het interieur vermindert. Tegelijkertijd helpt dit dak op koude dagen om warmte juist binnen te houden. Met de elektrische dimfunctie is het dak met een druk op de knop ondoorzichtig te maken om direct zonlicht uit het interieur te weren. Door slim gebruik te maken van de geavanceerde features van het panoramadak hoeft de airconditioning minder hard te werken om in het interieur een aangename temperatuur te realiseren en te handhaven. Dit komt ook de actieradius ten goede.

Radiant heaters: voelt als een warme deken

Voor de bestuurder en de passagier is radiant heating op kniehoogte beschikbaar. De warmte die deze elementen uitstralen voelt als een warme deken rond de benen. De radiant heating draagt ook bij aan een snelle opwarming van het interieur. De Lexus RZ 450e heeft ook verwarmde stoelen en een verwarmd stuur.

Lexus Link: toonaangevende multimedia

De nieuwe RZ 450e maakt gebruik van het nieuwe Lexus Link multimediaplatform dat voor het eerst werd toegepast op nieuwste Lexus NX. Het systeem valt op door zijn snelheid, intuïtieve bediening en de nieuwste functies op het gebied van connectiviteit, routeplanning en informatie. De RZ 450e maakt onder meer gebruik van ‘always on’ cloud-navigatie. Dat betekent dat informatie over bijvoorbeeld files, ongevallen en wegomstandigheden direct in de routeplanning wordt verwerkt, waardoor elke trip nog efficiënter wordt.

Hey Lexus!

Het stembedieningssysteem begrijpt en regeert op natuurlijke uitgesproken opdrachten en verzoeken. De nieuwe on-board assistent is te activeren door ‘Hey Lexus!’ uit te spreken. Uiteraard zijn smartphones te koppelen via Apple CarPlay en Android Auto. Dankzij de data communication module (DCM) van de RZ 450e zijn veel functies over the air te updaten.

Assistentie van niveau

Voor veiligheid van het hoogste niveau is de RZ 450e uitgevoerd met het Lexus Safety System+ waarin diverse nieuwe en verbeterde functies zijn opgenomen. Door de vooruitziende blik van (radar)sensoren ziet de RZ 450e mogelijke ongevallen bijvoorbeeld in een vroeg stadium aankomen. Een andere nieuwe functie is Proactive Driving Assist met Steering Assist. Dit systeem gebruikt een camera om de hoek van een bocht vast te stellen. Bij het naderen en nemen van die bocht past Steering Assist de besturing automatisch aan. Ook nieuw aan board: een monitor die vaststelt of de bestuurder tekenen van vermoeidheid of afleiding vertoont.

Veilig portieren openen met e-Latch

e-Latch met Safe Exit Assist komt zowel de veiligheid als het comfort ten goede. Een druk op de knop volstaat om een deur automatisch en soepel te laten openen, net zoals bij de nieuwste Lexus NX. e-Latch is gekoppeld aan Blind Spot Assist, dat fietsers en andere verkeersdeelnemers van achteren ‘ziet’ naderen. Als dat gebeurt terwijl een inzittende gebruik maakt van e-Latch, wordt het automatisch openen van het portier direct gestopt. Maar liefst 95 procent van alle ongevallen, die ontstaan door het openen van deuren, zijn te voorkomen door het innovatieve e-Latch met Safe Exit Assist.

De RZ 450e is ook leverbaar met een digitale achteruitkijkspiegel. Deze zorgt voor een zicht naar achteren dat niet wordt belemmerd door hoofdsteunen en/of bagage. De slimme spiegel verbetert ook het zicht in de nacht en bij slechte weersomstandigheden.

Pionier van elektrificatie

Lexus heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van elektrificatie. Zeventien jaar geleden kwam het met de eerste hybride-elektrische aandrijving op de markt in het luxury SUV segement. Vrijwel alle nieuwe Lexus-modellen die in Nederland worden geleverd, zijn voorzien van krachtige en efficiënte hybride-elektrische technologie. De elektrificatiestrategie van Lexus borduurt daarop voort: nog voor 2025 introduceert Lexus meer nieuwe modellen met 100% elektrische aandrijving, met hybride-elektrische technologie en plug-in elektrische hybridetechnologie.

Vanaf 2030 biedt Lexus in Europa alleen nog 100% elektrisch aangedreven modellen aan.