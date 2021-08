Elke dag in topvorm: nieuwe Audi RS 3 nu te bestellen

Met hun prestatiegerichte design, een 294 kW/400 pk sterke vijfcilindermotor en de unieke RS torque splitter staan de nieuwe RS 3 Sportback en RS 3 Limousine voor puur rijplezier, iedere dag weer. Ook het gedigitaliseerde interieur ademt de RS-typische sportiviteit. De nieuwe topsporters zijn nu te bestellen bij de Audi Sport dealer. De RS 3 Sportback is leverbaar vanaf € 92.607 en de RS 3 Limousine vanaf € 93.255.

De vijfcilinder 2.5 TFSI is in de nieuwe RS 3-modellen de drijvende kracht achter pure sportiviteit. Vergezeld van een unieke sound levert hij een vermogen van 294 kW/400 pk. In combinatie met quattro vierwielaandrijving is een acceleratie van 0-100 km/h in 3,8 s mogelijk. De topsnelheid bedraagt 250 km/h (280 of 290 km/h met optionele upgrades). Naast het RS sportonderstel en het nieuwe highperformance remsysteem is de nieuwe RS torque splitter een belangrijke factor in de rijbeleving. Hiermee is de aandrijfkracht namelijk volledig variabel over de achterwielen te verdelen. Zo kan de RS torque splitter onderstuur voorkomen. Op het circuit maakt hij zelfs gecontroleerde drifts mogelijk. De nieuwe RS 3-modellen zijn desgewenst, als optie, leverbaar met semi-slick banden. Deze zijn voor het circuit ontwikkeld, maar zijn ook toegelaten voor gebruik op de openbare weg.

RS look & feel

De nieuwe RS 3-modellen stralen de typische RS-sportiviteit uit met grote luchtopeningen, verbrede wielkasten met 19 inch lichtmetalen velgen, de honingraatgrille en de ovale uitlaatpijpen van het RS Sport uitlaatsysteem. Het interieur met RS sportstoelen, afgevlakt driespaaks RS Sport stuur en carbon accenten is sportief en digitaal. De standaard 12,3 inch Audi virtual cockpit heeft een specifieke RS-weergave. Bij handmatig schakelen wordt het toerental in de vorm van een balk weergegeven. De kleur ervan verandert bij het accelereren van groen naar geel en vervolgens naar rood. Dit helpt bij het kiezen van het optimale schakelmoment. De standaarduitrusting van beide modellen is zeer compleet. Met optiepakketten voor het exterieur, designpakketten voor het interieur én met individuele opties is een RS 3 aan te passen aan vele individuele wensen.