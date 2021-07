Ferrari 296 GTB: Fun to drive

Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB, een compleet nieuwe tweepersoons berlinetta met middenmotor. De 296 GTB geeft een nieuwe invulling aan de definitie ‘rijplezier’: niet alleen wanneer de auto op de absolute limiet wordt gereden, maar ook bij dagelijks gebruik. Voor Ferrari betekent de 296 GTB een ware revolutie, aangezien dit model een compleet nieuwe motor aan de range toevoegt, naast de veelvuldig onderscheiden 8- en 12-cilinder krachtbronnen: een nieuwe 663 pk sterke 120° V6, die wordt gecombineerd met een elektromotor van 122 kW/167 pk en een 8-traps DCT-transmissie. Dit is de allereerste 6-cilindermotor in een straatauto van Ferrari. De nieuwe unit is goed voor een indrukwekkend totaalvermogen van 830 pk bij 8.000 tpm en een maximale trekkracht van 740 Newtonmeter, een ongekend hoog prestatieniveau. Bovendien onderscheidt de 296 GTB zich door een innovatieve, opwindende en unieke sound.

Gran Turismo Berlinetta

De naam van de auto is een combinatie van de totale cilinderinhoud (2.992cc) en het aantal cilinders, gecombineerd met de letters GTB (Gran Turismo Berlinetta), een glorieuze aanduiding uit de rijke historie van Ferrari. Het plug-in hybridesysteem (PHEV) van de 296 GTB maakt de auto tot een zeer bruikbare sportwagen voor alledag met een directe gaspedaalrespons en een volledig elektrische range van 25 kilometer in de eDrive rijstand. Tegelijkertijd is het een sportwagen in ware Ferrari-traditie, met verpletterende prestaties. De acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u vergt slechts 2,9 seconden; 0-200 km/u klokt de 296 GTB in 7,3 seconden en de topsnelheid ligt boven de 330 km/u. Op Ferrari’s eigen Fiorano-circuit noteert de 296 GTB een rondetijd van 1,21 minuut.

Assetto Fiorano-pakket voor ultieme prestaties

Net als de Ferrari SF90 Stradale kunnen kopers van de 296 GTB die de grenzen van het extreme vermogen en de prestaties van de nieuwe berlinetta op het circuit willen opzoeken, kiezen voor het Assetto Fiorano-pakket. Dit pakket voorziet in tal van lichtgewicht features en aerodynamische verfijningen, waaronder een actieve achterspoiler, goed voor onder meer een maximale downforce van 360 kg bij 250 km/u. Bovendien is de opvallende en onderscheidende Assetto Fiorano-livery als extra optie exclusief voorbehouden aan kopers van dit pakket.

Moderne looks met een hint naar het verleden

De ongekende prestaties van de Ferrari 296 GTB worden weerspiegeld door zijn sportieve, gewelfde design, terwijl de extreem compacte afmetingen optisch het moderne concept van de berlinetta onderstrepen. Zoals bijvoorbeeld de Ferrari 250 LM uit 1963 – een perfecte match tussen eenvoud en functie – dat in het verleden op vergelijkbare wijze ook deed.