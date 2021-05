De 812 Competizione en 812 Competizione A zijn voorzien van de meest spectaculaire V12 die momenteel op de markt leverbaar is. Hij is afgeleid van de veelvuldig bekroonde motor uit de 812 Superfast

FERRARI 812 COMPETIZIONE EN 812 COMPETIZIONE A: TWEE NIEUWE SPECIAL SERIES LIMITED EDITIONS

De 812 Competizione en 812 Competizione A zijn voorzien van de meest spectaculaire V12 die momenteel op de markt leverbaar is. Hij is afgeleid van de veelvuldig bekroonde motor uit de 812 Superfast. Het resultaat is een atmosferische, 610 kW/830 pk en 695 Nm sterke 6,5-liter V12 krachtbron met een prachtige sound en een maximum toerental van liefst 9.500 toeren per minuut. In zowel de 812 Competizione als de 812 Competizione A is de motor gekoppeld aan een 7-traps versnellingsbak met dubbele koppeling die nu nog eens 5 procent sneller schakelt. Volop rijplezier en maximale rijdynamiek zijn bij alle snelheden gewaarborgd dankzij onder meer de nieuwe, onafhankelijke vierwielbesturing en Side Slip Control 7.0, dat een scala aan elektronische systemen aanstuurt, uiteenlopend van het elektronische differentieel (E-Diff), traction control, remdruk en de Virtual Short Wheelbase 3.0 vierwielbesturing.

Uiterlijk onderscheiden de special series modellen zich nadrukkelijk van de Ferrari 812 Superfast waarop ze zijn gebaseerd. Enkele van de vele onderscheidende elementen zijn bijvoorbeeld de motorkap en het ontbreken van de achterruit, die plaats heeft gemaakt voor een opvallende aluminium cover met aerodynamische luchtgeleiders. En dan is er uiteraard specifiek de 812 Competizione A, de Targa-versie met zijn geheel eigen, unieke styling.