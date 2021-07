De Fiat 500X Yachting is de eerste “openlucht” 500X. De introductieversie is net als de Fiat 500 Yachting geïnspireerd op de luxe zeilsport en is leverbaar in een speciale kleurstelling die gewijd is aan de “Yacht Club Capri”

Fiat 500 en 500X Yachting “welcome back dolce vita”

Het uiterlijk van de ‘launch editions’ van de Fiat 500X en Fiat 500 Yachting zijn een eerbetoon aan de “Yacht Club Capri”; een van de meest prestigieuze zeilclubs in Italië. De unieke stijl is geïnspireerd op zeilen en de elegantie van luxe boten. Zo is zowel de auto als kap blauw en verfraaien verchroomde designelementen beide modellen. Als blijk van exclusiviteit van de samenwerking met Yacht Club Capri, pronkt een “Yacht Club Capri”-logo op de zij- en achterkant van de twee Collectors’ Editions.

Fiat 500X Yachting

De 500X Yachting komt bovenop de Cross- en Sport-varianten en is de eerste “openlucht” 500X. Met een druk op de knop opent de elektrische kap en is een vrije blik op de hemel mogelijk. De introductieversie wordt geleverd in het exclusieve ” Blue Venezia” en heeft een blauwe, elektrisch bedienbare kap. De spiegelkappen en deurgrepen zijn afgewerkt met geborsteld chroom. Een blauwe en ivoorkleurige lijn versterkt het profiel van de auto. Deze loopt ter hoogte van de taillerail en doet denken aan de lijn van boten. Ook gloednieuw en exclusief zijn de 18” lichtgewicht lichtmetalen velgen met zeeblauwe designelementen.

De op zeilsport geïnspireerde elegantie is ook te zien in het interieur. De witte soft-touch stoelen zijn voorzien van een blauw geborduurd 500 “print”. Op de aluminium dorpelplaten siert een “Yachting”-logo en de auto is voorzien van een mahonie dashboard; een andere verwijzing naar de typische ontwerpelementen van boten van de Dolce Vita-jaren. Ook de sleutelcover heeft ook een nieuwe look gekregen, in stijl met de carrosseriekleur.

Fiat 500 Yachting

De speciale 500-versie is eveneens een eerbetoon aan de “Yacht Club Capri” en geeft een knipoog naar de zee. Te beginnen met de kleur “Blu Dipinto di Blu”, die verwijst naar de intense tinten van de zee bij Capri, maar ook naar de wereld van zeilen. De compacte italiaan heeft verchroomde inzetstukken in de grille, diamantgeslepen zwarte spiegelkappen en 16-inch lichtmetalen velgen. De nieuwe Collectors’ Edition krijgt een elektrisch blauw dak. Met een druk op de knop kunnen de bestuurder en passagiers in een paar seconden genieten van de reis in de typische Dolce Vita-stijl. Aan de zijkant van de Fiat 500 Yachting pronkt een exclusief Yacht Club Capri-logo en een zilver/blauwe lijn die refereert aan de lijn van (zeil)jachten. De prestigieuze designelementen zetten zich voort in het interieur. Voor een elegante touch in de typische Dolce Vita-stijl, is het dashboard gemaakt van exclusief hout. In contrast met de zwarte omgeving zijn de stoelen met inzetstukken in Frau-leer ivoorkleurige en is het geborduurde 500-logo blauw.

De Fiat 500X Yachting wordt eind augustus en de Fiat 500 Yachting eind september bij de Nederlandse dealer verwacht. Prijzen worden later bekend gemaakt.

“Welcome back, Dolce Vita”-video

Met de lancering van de ‘groene pas’ heropent Europa op 1 juli de onderlinge grenzen. De wens om weer plezierige dingen te mogen en kunnen ontdekken, brengt ons terug naar de sfeer van Dolce Vita die zich uitstrekte over de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Toen Rome, Cortina d’Ampezzo, Portofino en Capri het decor werden voor de internationale jetset. Hier in Italië vonden ze de juiste plekken voor puur escapisme, in naam van de Italiaanse stijl en smaak.

“1 juli is een belangrijke datum met een symbolische waarde. Het geeft groen licht voor het herstel, voor de heropening van Europa, voor de terugkeer naar bewegings- en reisvrijheid, en in zekere zin voor die zorgeloze houding die typisch is voor de zomer. Fiat wil deze dag vieren met de video “Welkom terug, Dolce Vita”, aldus Olivier François, Chief Executive Officer Fiat en CMO van Stellantis. Gefilmd op Capri – dé plek voor de Dolce Vita – is de video een ode aan vrijheid en genieten. Het herinnert aan en haalt zijn inspiratie uit die lichtheid die typerend is voor de jaren vijftig en zestig, bij alle Italianen bekend als de jaren van de Dolce Vita. Dit waren de precieze waarden die de creatie van de nieuwe 500X Yachting inspireerden, de eerste “openlucht” 500X, omdat het gevoel van de wind in je haar synoniem is met vrijheid en geluk. De nieuwe Yachting-body komt naast de Cross en Sport en is sterk geïnspireerd op de luxe zeilsport: de speciale serie bij de lancering zou daarom niets anders kunnen zijn dan een eerbetoon aan een locatie die zo suggestief is als de Yacht Club Capri.”



“Welcome back, Dolce Vita” werd gemaakt door het jonge talent William 9, die zijn regiedebuut maakte met muziekvideo’s en daarna overging op commercials. In de door Fiat geproduceerde video brengt hij het ritme en de boeiende verhalende modus van muziekvideo’s, gecombineerd met een taal die de perfecte mix vertegenwoordigt tussen elegantie, stijl, nonchalance en levensvreugde. De personages in de video zijn 3 jonge mensen die van een regatta vertrekken om te genieten van een dag vol escapisme; een korte ontsnapping aan conventies en regels, gericht op een meer authentieke vrijheid. De nieuwe Fiat 500X Yachting is de ideale reisgenoot. En het zal precies die “wind in de haren” zijn die de 3 karakters “verraadt”… De keuze van de soundtrack ging naar een Frans nummer, Bon Entendeur vs Mouloudji: “L’amour”, een nummer uit de jaren 60, het tijdperk van de Dolce Vita, bijgewerkt met een remix die ons meeneemt naar een verfijnde wereld met een vleugje tijdloze romantiek. De video is een ode aan de lichtheid, een moderne lezing van Truffauts klassieker ‘Jules et Jim’, maar ook van de Dolce Vita, genomen als een modus vivendi op zoek naar de eenvoudige geneugten van het dagelijks leven. De video “Welkom terug ‘Dolce Vita’ viert de hervonden vrijheid, is een ode aan de vreugde en aan de Dolce Vita.