Gelimiteerde Abarth 595 Scorpioneoro en Abarth 595 Monster Energy Yamaha

Abarth presenteert twee verbluffende speciale series – de exclusieve Abarth 595 Scorpioneoro en de adrenalinevolle Abarth 595 Monster Energy Yamaha – die de dubbele ziel van het merk belichamen: erfgoed en plezier. Van beide gelimiteerde versies worden er slechts 2.000 gemaakt. Op dit moment is het nog niet bekend of daar ook een paar van naar Nederland komen.

De Abarth 595 Scorpioneoro is een gelimiteerde editie van slechts 2.000 eenheden. Het is een eerbetoon aan de exclusieve A112 Abarth “Gold Ring”, beter bekend bij fans als de A112 Abarth “Targa Oro”. Een exclusieve auto, waarvan in 1979 slechts 150 modellen werden geproduceerd, allemaal voorzien van een zwarte kleurstelling, gouden details, verfijnde interieurs en een rijke uitrusting.

De tweede speciale serie is de Abarth 595 Monster Energy Yamaha. De perfecte uitdrukking van de gedeelde waarden van zowel Yamaha als Abarth, geworteld in prestaties, racen, technologie en plezier. Deze in 2015 gestarte samenwerking is gebaseerd op het vermogen om sport- en racebarrières te overwinnen door ‘de straat op te gaan’ in speciale series boordevol adrenaline: de Abarth 595 Yamaha Factory Racing Edition (2015), de tweezitter Abarth 695 biposto Yamaha Factory Racing Edition (2015), en tot slot de Limited Edition Abarth 695 XSR Yamaha (2017). Vandaag wordt het stokje overgedragen aan de nieuwe Abarth 595 Monster Energy Yamaha-serie, in een gelimiteerde oplage van 2.000 stuks. Nu met een extra ‘energieboost’ dankzij de nieuwe samenwerking met Monster, het vermaarde energiedrankje dat de zoektocht van Abarth en Yamaha naar uitdaging, liefde voor sport en zoektocht naar emoties deelt.

Abarth 595 Scorpioneoro

De exclusieve Abarth 595 Scorpioneoro is ontworpen voor diegenen die verfijnde details en prestaties willen en is een eerbetoon aan de exclusieve A112 Abarth “Gold Ring” uit 1979, beter bekend als de A112 Abarth “Targa Oro”. Deze werd gekenmerkt door zijn zwarte kleurstelling, decoratieve gouden carrosseriedetails en de glanzend goudgelakte lichtmetalen velgen. Dit model is zeer gewild bij verzamelaars.

De speciale Abarth 595 Scorpioneoro-serie is net zo indrukwekkend en is een echt ‘verzamelobject’. Hij wordt geproduceerd in een beperkte oplage en voorzien van een prestigieus genummerd plaatje in de cockpit. De nieuwe speciale serie heeft exclusieve details. Van buitenaf is hij herkenbaar aan zijn zwarte schorpioen-kleurstelling – op aanvraag verkrijgbaar in Podium Blue, Racing White en Record Grey – en het matzwarte schaakborddak past perfect bij de afwerking van de handgrepen en spiegelkappen. Om zijn coolheid nog meer te benadrukken, bevat deze nieuwe speciale serie gouden details, zoals de schorpioen op de motorkap, de striping en de 17” ‘gouden’ lichtmetalen velgen of, op verzoek, 17” ‘zwarte’ lichtmetalen velgen met de gouden schorpioen op de wieldop.

Onder de motorkap huist 165 pk, goed voor een vermogen-gewichtsverhouding van 6,5 kg/pk en een acceleratie van 0 tot 100 km/u in maar liefst 7,3 seconden. Zijn 1.4 T-jet-motor met Euro6D TEMP-homologatie is gekoppeld aan een mechanische transmissie, maar hij kan desgewenst worden uitgerust met een Abarth gerobotiseerde sequentiële transmissie met schakelpaddles.

In het interieur, de nieuwe Abarth “Scorpionflage” sportstoelen met zwart lederen bekleding. Op de hoofdsteunen van de voorstoelen staat ‘Scorpioneoro’-opschrift naast de Italiaanse vlag en Abarth-borduursel. Het Scorpion Black-dashboard met matzwarte details, de gouden plaat op de middentunnel en gepersonaliseerde matten maken de look compleet. Als klap op de vuurpijl biedt de Abarth 595 Scorpioneoro het beste infotainment dat momenteel beschikbaar is: het 7 ” HD UconnectTM-systeem uitgerust met Apple CarPlay en Google Android AutoTM* – een snel platform met high-definition scherm, GPS en digitale DAB-radio, het geavanceerde BeatsAudio ™-systeem met een totaal svermogen van 480 W en een 8-kanaals digitale luidspreker.

Last but not least heeft Breil een speciale chronograafhorloge in beperkte oplage gemaakt, gewijd aan de nieuwe speciale Abarth 595 Scorpioneoro-serie, met uitsnede van het gouden Scorpion-logo.

Abarth 595 Monster Energy Yamaha

De nieuwe Abarth 595 Monster Energy Yamaha is ontworpen voor jonge klanten en motorsportfans. Geproduceerd in een gelimiteerde oplage van 2.000 stuks, viert de nieuwe speciale serie de samenwerking die de twee merken hebben sinds 2015. Een band gebaseerd op gedeelde waarden: prestatie, racen, technologie en plezier.

Esthetisch geïnspireerd op de kleurstelling van de 2020 Monster Energy Yamaha MotoGP’s YZR-M1, heeft de buitenkant van de nieuwe speciale serie een tweekleurige blauwe en zwarte kleurstelling – op verzoek ook verkrijgbaar in volledig zwart, met het ‘Monster Energy Yamaha MotoGP’-logo op de onderkant, net boven het “595” -logo. De speciale serie wordt afgewerkt met de Monster “klauw” op de motorkap, een teken van de nieuwe samenwerking tussen Abarth en het bekende energiedrankje. De donkere kleuren staan ​​in contrast met de grijze afwerkingen van onder andere de deurgrepen.

Aan de binnenkant is het model voorzien van een zwart dashboard en de speciale nieuwe Abarth-sportstoelen met blauwe afwerking en het “Monster Energy Yamaha MotoGP” -logo op de hoofdsteunen. Het genummerde plaatje is op de centrale tunnel geplaatst.

De Abarth 595 Monster Energy Yamaha is uitgerust met een 165 pk sterke 1.4 T-jet-motor met Euro6D TEMP-homologatie en met handgeschakelde versnellingsbak. Desgewenst kan hij worden van een Abarth gerobotiseerde sequentiële transmissie met schakelpaddles.

Standaard is de auto voorzien van een raceauto-geïnspireerd stuurwiel met platte onderkant en een centreerstreep op het bovenste deel van de stuurwielrand. De “Sport” -knop regelt de maximale koppelafgifte, de kalibratie van het stuurbekrachtigingssysteem en de gasrespons, last but not least gevolgd door het gerommel van de Record Monza uitlaat met actieve klep. Het remsysteem – ontworpen voor Abarth – biedt maximale veiligheid bij het vertragen via de 284 mm voorste en 240 mm achterste ventilatieschijven. Ook standaard is de Koni-achtervering, met Frequency Selective Damping (FSD) -technologie om de wegligging, het rijgedrag en de stabiliteit te verbeteren.

7 “HD Uconnect ™, compleet met Apple CarPlay en Google Android Auto ™ *, dat wil zeggen de beste smartphone-mirroring-oplossingen voor Apple iOS en Android, is ook standaard aan boord van de Abarth 595 Monster Energy Yamaha. Dit one-of-a -kind-platform wordt geleverd met het ingebouwde Abarth Telemetry-systeem, waardoor bestuurders hun prestaties kunnen meten. Last but not least bevat deze speciale serie een speciaal opstartscherm met het Monster Energy Yamaha MotoGP-logo op het scherm bij het opstarten.

* Android Auto, Google Play en Google Maps zijn handelsmerken van Google LLC.

Apple CarPlay is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.