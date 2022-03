Gelimiteerde Hokkaido Edition van Lexus LC Coupé en LC Convertible

Het vulkanische Hokkaido kent veel hoogteverschillen en een aantal van de mooiste stuurmanswegen van Japan. Ook de Lexus Shibetsu Proving Ground, het testcircuit waar onder meer de Lexus LFA supercar op werd getest en afgesteld, ligt op het eiland.

Passie en verfijning

De ingenieurs van Lexus hebben de Hokkaido Edition een vurige passie meegegeven, die uitgebalanceerd wordt door de ultieme verfijning. Het resultaat is de perfecte auto voor een ontspannen roadtrip. De dualiteit van de LC Hokkaido Edition is direct zichtbaar in het interieur, met veel rode delen rond de bestuurder en rustig zwart rond de passagier. De Hokkaido Edition is leverbaar in Flare Red, Sonic Platinum, F White en Graphite Black en krijgt altijd een contrasterende zwarte grille en een zwarte behuizing voor de achterlichten. Ook heeft de gelimiteerde editie unieke 21 inch lichtmetalen wielen.

Hybrid en V8

Aangedreven door een 3,5-liter V6 Multi-Stage Hybrid (LC 500h) of hoogtoerige atmosferische 5,0-liter V8-benzinemotor (LC 500 en LC 500 Convertible). Deze LC belichaamt de Lexus Driving Signature: de lineaire acceleratie, wegligging en remmen zijn precies afgestemd op de bedoelingen van de bestuurder.

De Lexus LC Hokkaido Edition is vanaf april 2022 te bestellen in Nederland. In totaal worden er slechts 40 exemplaren per carrosserievariant verkocht in Europa. De prijs wordt begin april bekendgemaakt.