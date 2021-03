Golf R: de krachtigste Golf ooit

De Golf R is simpelweg de ultieme Golf. Zijn 2.0 TSI is goed voor een vermogen van 235 kW/320 pk en een koppel van 420 Nm. De aandrijfkracht wordt via een automatische zeventraps DSG-transmissie variabel verdeeld over de vier aangedreven wielen van het 4MOTION-systeem. Samen met R-Performance Torque Vectoring leidt dit tot een weggedrag waarin onderstuur nagenoeg ontbreekt. Voor nog meer rijplezier is er het optionele R-Performance-pakket. Hierin zijn de rijprofielen ‘Drift’ en ‘Special’ inbegrepen. Die laatste staat ook bekend als het Nürburgringprofiel. Deze modus is met een speciale onderstel-set-up volledig gericht op het realiseren van snelle rondetijden op de legendarische, 20,8 kilometer lange Nordschleife van de Nürburgring. Daarnaast verhoogt het R-Performance-pakket de topsnelheid van de Golf R naar 270 km/u (standaard: 250 km/u). De acceleratie van 0-100 km/u vergt slechts 4,7 seconden.

Ultieme sportiviteit tot in detail

De vijfdeurs Golf R is ongeacht de gekozen kleur (Pure White, Lapiz Blue metallic of Deep Black pareleffect) een echte eyecatcher dankzij onder meer LED ‘Plus’-koplampen, de voorbumper met splitter, grote luchtinlaten, 18 inch lichtmetalen velgen ’Jerez’, donker getinte ramen achter en vier in de diffuser geïntegreerde uitlaatpijpen. Ook het interieur is zeer sportief. Standaard zijn Top-Sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, een multifunctioneel, met leer bekleed sportstuur met grote schakelpaddles en een blauwe ‘6 uur’-markering. Met de R-knop op het stuur is het gewenste rijprofiel te selecteren. De standaard Digital Cockpit Pro heeft een ‘Sport Skin’-weergavemodus, waarbij een ronde toerenteller met R-logo centraal staat. Een ander R-feature is de R-View 3D-weergave en een horizontale toerenteller in de bovenste rand. Als de handmatige schakelmodus is geselecteerd, geven ‘shift-lights’ het ideale schakelmoment aan.

Alle luxe

Naast pure sportiviteit biedt de Golf R ook veel luxe. Standaard zijn bijvoorbeeld Keyless Access, volautomatische Climatronic 3-zone airconditioning, navigatie Discover Pro, inclusief streaming & internet, mobiele online diensten ‘App Connect’(draadloos) en We Connect Plus (abonnement voor drie jaar). Ook de veiligheidssystemen Travel Assist en Lane Assist zijn inbegrepen. Met opties als het R-Performance pakket, het R-Performance titanium uitlaatsysteem (Akrapoviĉ ), Dynamic Chassis Control en het Head-up Display, is de uitrusting van de Golf R naar eigen wens te finetunen.

De nieuwe Golf R, die net als andere Volkswagens standaard wordt geleverd met vier jaar garantie, is er vanaf € 65.490*. De levering start begin juli.