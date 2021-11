ID.5: de eerste elektrische SUV Coupé van Volkswagen

Met de ID.5 en de sportieve ID.5 GTX maakt Volkswagen zijn entree in het segment van de elektrisch aangedreven SUV Coupés. De nieuwe leden van de ID. Family zijn standaard uitgevoerd met de ID.software 3.0. Daarmee wordt sneller opladen mogelijk en is de stembediening sterk verbeterd. Bovendien zetten de nieuwe ID.5-modellen de volgende stap op weg naar autonoom rijden.

Beide ID.5-modellen staan op het speciaal voor elektrisch rijden ontwikkelde MEB-platform. De aflopende coupé-daklijn geeft de ID.5 een sportieve en elegante touch. Samen met aerodynamische elementen in de voorbumper en de geïntegreerde achterspoiler draagt het aflopende dak bij aan de gunstige stroomlijn en aan een gunstig verbruik. De ID.5 heeft een C w -waarde van slechts 0,26 (0,27 voor ID.5 GTX). Andere elementen die zijn uitstraling versterken zijn de korte carrosserieoverhangen en de typische ID. LED-lichtsignatuur. De ID.5 GTX onderscheidt zich bovendien door de standaard IQ.Light LED-matrix koplampen met intelligente grootlichtfunctie, 3D LED-achterlichten en grotere luchtinlaten.

Een ruime lounge

De ID.5 is 4,60 meter lang (ID.5 GTX: 4,58 m). Bij beide versies meet de wielbasis maar liefst 2,77 meter. Dit maakt de weg vrij voor een zeer ruimtelijke, lounge-achtige binnenruimte. Daardoor bieden de twee ID.5-uitvoeringen bij relatief compacte buitenafmetingen de binnenruimte van SUV’s uit een hoger segment. Ondanks de aflopende coupé-daklijn is de hoofdruimte achterin slechts 12 mm minder dan in de ID.4. Zelfs met de achterbank in normale positie is al een bagagevolume van 549 liter beschikbaar.

Innovatief bedieningsconcept

In het nieuwe bedieningsconcept staat de ultramoderne digitale cockpit centraal. Het digitale instrumentarium en het grote, 12 inch high-res display van het multimediasysteem vallen op door hun heldere weergave en opvallende graphics. Het optionele head-up display met augmented reality-functie projecteert extra informatie in het blikveld van de bestuurder. Dankzij de ID.software 3.0 is de stembediening (“Hallo ID.”) sterk verbeterd. De functie heeft online toegang tot informatie in de Cloud en wordt daarmee steeds slimmer. Dankzij We Connect-diensten zijn onder meer realtime online verkeersinformatie, online kaartupdates, online radio en informatie over laadstations op afroep beschikbaar.

Car2X: voor maximale veiligheid

Met Car2X-communicatie tillen de nieuwe ID.5-modellen veiligheid naar een nieuw level. Ze kunnen gebruikmaken van informatie die wordt verstrekt door andere auto’s uit de Volkswagen-concern met dezelfde technologie én door de infrastructuur . Een ID.5 kan deze informatie in fracties van seconden verwerken en de bestuurder zo waarschuwen voor mogelijk gevaar, ongevallen en stilstaand verkeer. De ID.Light-functie in het interieur kan daarbij visuele waarschuwingssignalen geven.

Ontspannen rijplezier met uithoudingsvermogen

Voor de ID.5 zijn drie motoren beschikbaar. In de ID.5 drijft een elektromotor achterin de achterwielen aan. De sportieve ID.5 GTX biedt met aparte elektromotoren op de voor- en achteras de grip en dynamiek van vierwielaandrijving.

Elke ID.5 krijgt het grote long-range accupakket dat geschikt is voor 135 kW snelladen. Eveneens geheel nieuw voor de ID. Family zijn Travel Assist, dat gebruikmaakt van zwermdata voor een nog relaxtere, semi-autonome rijervaring, en het geheel nieuwe Park Assist Plus met memory-functie kan de auto automatisch parkeren op plekken die de ID.5 als parkeerplek herkent.

