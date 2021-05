IJskoud de comfortabelste: de Lexus LC Convertible

Bij de Lexus LC 500 Convertible draait het natuurlijk om het genieten van puur rijplezier onder blauwe luchten en in de zon. Maar hoe houdt hij zich na twaalf uur vrieskou?

Op de Millbrook Proving Ground in Engeland bevindt zich een ‘klimaatkamer’ met een inhoud van 468 m3. Hier zijn temperaturen te realiseren die in de buitenwereld zeldzaam of zelfs ondenkbaar zijn. En indien gewenst kan de luchtvochtigheid 98 procent aantikken.

EEN IJZIG WELKOM

In de klimaatkamer krijgt de Lexus LC 500 Convertible een ijzig welkom. De temperatuur staat ingesteld op -18 graden Celsius, genoeg om rubber te laten bevriezen. Die temperatuur is geen toeval: in de auto-industrie geldt ‘-18’ als de standaard voor het testen van ontwasemingssystemen van auto’s. Bij de Lexus LC Convertible komen daar twee bijzondere dimensies bij. Om te beginnen is de softtop ‘down’ én de auto is net voor het binnenrijden nat gesproeid. In de klimaatkamer bevriest het water direct. En dat is nog maar het begin: de Lexus LC Convertible blijft hier twaalf uur staan.

STARTKLAAR VOOR COMFORT EN PRESTATIES

Na 12 uur open en bloot in de vrieskou is de vraag: hoe heeft de Lexus LC Convertible zich gehouden? De 341 kW/464 pk sterke atmosferische V8-benzinemotor springt direct aan en in het interieur functioneren de displays en wijzers op het dashboard zoals je op een zomerse dag zou verwachten. Nog in de klimaatkamer zet testrijder Paul Swift de Climate Conciërge van de diepgevroren LC Convertible aan het werk. Het effect van de stoelverwarming en van de nekverwarming zijn vrijwel direct merkbaar. Paul Swift: “de Lexus Climate Conciërge zorgde ervoor dat me ondanks de lage temperatuur direct op mijn gemak voelde in de LC Convertible. Ook op andere punten bleek dat ijzige kou de Lexus LC Convertible niet kan stoppen. Tijdens een testrit door de bergen schudde hij letterlijk het ijs van zich af en trakteerde hij met zijn achterwielaandrijving en zijn prachtig klinkende V8 op hartverwarmend rijplezier.”