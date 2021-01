Jaguar C-type nieuwste Classic Continuation-model

Jaguar Classic viert de zeventigste verjaardag van zijn legendarische C-type met de productie van acht nieuwe C-type Continuation-modellen. Die worden met de hand vervaardigd door de specialisten van Jaguar Land Rover Classic Works in het Engelse Coventry.

Met het Jaguar C-type Continuation-programma kunnen liefhebbers van historische autosport rechtstreeks bij Jaguar een nieuw exemplaar van de legendarische C-type uit 1953 aanschaffen – exact de uitvoering met schijfremmen die Jaguar in 1953 met veel succes inzette in de racerij.

Jaguar bouwde de C-type van 1951 tot 1953. Het bijzonder vloeiende ontwerp was van Malcolm Sayer, die niet alleen de ontwerper van Jaguar was, maar ook aerodynamicaspecialist en kunstenaar. De Jaguar C-type won al bij zijn eerste deelname in 1951 de 24-uursrace van Le Mans. Dat was de eerste van de zeven Le Mans-overwinningen die Jaguar op zijn naam schreef.

In 1952 was de Jaguar C-type de eerste raceauto met innovatieve schijfremmen. Jaguar had het revolutionaire remsysteem toentertijd ontwikkeld in samenwerking met Dunlop. De C-type, met Stirling Moss aan het stuur, behaalde dat jaar als eerste raceauto met schrijfremmen een overwinning, in de Grand Prix van Reims (Frankrijk).

In 1953 won Jaguar met de C-type opnieuw de 24-uursrace van Le Mans. Ook deze overwinning was een primeur voor een raceauto met schrijfremmen. Mede dankzij privéteams die veel successen oogstten met de C-type, werd Jaguar tweede in het eerste World Sportscar Championship-seizoen.

Van de 53 exemplaren die Jaguar in de jaren vijftig bouwde, werden er 43 verkocht aan privéteams. Dat waren reguliere productieauto’s, voorzien van trommelremmen en dubbele SU-carburateurs. Het vermogen bedroeg 147 kW (200 pk) en de auto’s kwamen overeen met de C-types waarmee Jaguar in 1951 racete.

Acht Continuation-modellen

Jaguar bouwt acht C-type Continuation-exemplaren in de aanloop naar het evenement in 2022 waar eigenaars van Jaguars C-types bijeenkomen. Elke C-type Continuation wordt gebouwd volgens de specificaties van de auto die in 1953 de race in Le Mans won. Dat betekent een 3,4-liter zescilinder lijnmotor met drie dubbele Weber 40DCO3-carburateurs, een vermogen van 162 kW (220 pk) en natuurlijk schijfremmen.

Gebruikmakend van de kennis en ervaring met het Jaguar Classic Continuation-programma – de Lightweight E-type, XKSS en D-type – hebben de ingenieurs van Jaguar Classic de scandata van een origineel exemplaar gecontroleerd met de informatie uit de archieven van Jaguar. Ze beschikken over de originele tekeningen en gegevens van het oorspronkelijke ontwikkelings- en raceteam van de Jaguar C-type. Die kennis is gecombineerd met de modernste CAD-technologie (computer aided design) om de nieuwe C-type Continuation zo authentiek mogelijk te maken volgens de specificaties van de auto van 1953.