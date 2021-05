Jaguar E‑PACE nu ook als onderscheidende R-Dynamic Black Edition

Jaguar breidt het aanbod van de E PACE verder uit met de nieuwe R-Dynamic Black Edition. Deze onderscheidende versie wordt gekenmerkt door allerlei zwarte exterieurdetails, 19-inch lichtmetalen wielen en een royale standaarduitrusting. Voor de gehele reeks geldt dat de Jaguar E PACE beschikbaar wordt met draadloze Apple CarPlay en Android Auto™ via Software-Over-The-Air (SOTA)*, waarmee het comfort en gemak aan boord naar een nog hoger niveau getild wordt.

De nieuwe Jaguar E PACE R-Dynamic Black Edition is gebaseerd op de R-Dynamic S-uitvoering en standaard uitgerust met het Black Pack. De R-Dynamic Black Edition onderscheidt zich met allerlei zwarte exterieurelementen, 19-inch lichtmetalen wielen in Satin Grey, rode remklauwen, privacy glass en een panoramadak. Deze uitvoering is beschikbaar in combinatie met alle carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe kleur Ostuni White.

De R-Dynamic Black Edition wordt ook gekenmerkt door zijn extra luxe en verfijnde interieur en verbeterde connectiviteit. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de gebogen 11,4-inch touchscreen op de middenconsole, waarmee onder andere het geavanceerde Pivi Pro infotainmentsysteem te bedienen is.

Jaguar levert de E PACE R-Dynamic Black Edition met keuze uit alle 2,0-liter Ingenium benzine- en dieselmotoren, variërend van de efficiënte D165 en D200 dieselmotoren tot de verfijnde en krachtige P200 en P250 benzinemotoren. Die maken allemaal gebruik van mild hybrid-technologie (MHEV) voor extra souplesse en efficiency en zijn standaard voorzien van een 9-trapsautomaat in combinatie met Advanced All-Wheel Drive.

Verbeterde E PACE uitrusting

Ook nieuw voor de Jaguar E PACE is de draadloze connectie met Apple CarPlay en Android Auto™, beide als onderdeel van een Software-Over-The-Air (SOTA) update* die later dit jaar beschikbaar wordt voor de nieuwste modellen met het Pivi en Pivi Pro infotainmentsysteem.

Het Pivi Pro infotainmentsysteem werkt samen met de 12,3-inch Interactive Driver Display met verbeterde graphics en een volledig naar wens aan te passen weergave. Verder zijn de grootlichtassistent en de geheugenfunctie voor de voorstoelen en buitenspiegels nu standaard op de S-uitvoering van de E PACE, terwijl Meridian Audio Sound nu standaard is vanaf de SE-specificatie.

E PACE P300e PHEV

Aan de top van het motorengamma van de Jaguar E PACE staat de P300e PHEV. Deze gunstig geprijsde plug-in hybride is leverbaar voor prijzen vanaf € 61.538 en combineert aansprekende prestaties met een CO2-emissie vanaf slechts 44 g/km. De aandrijflijn, waarbij de 1,5-liter driecilinder Ingenium benzinemotor en de Electric Rear Axle Drive (ERAD) optimaal samenwerken, staat garant voor een systeemvermogen van 227 kW (309 pk) en een acceleratie van 0-100 km/u in 6,5 seconden.

In de EV-modus kan de Jaguar E PACE P300e PHEV maximaal 55 kilometer** volledig elektrisch rijden, terwijl de SAVE-modus het mogelijk maakt om de batterij tijdens het rijden tot 85% op te laden, zodat deze energie op een later moment van de reis gebruikt kan worden voor emissievrij rijden.

*Draadloos Apple CarPlay® and Android Auto™ wordt naar verwachting later dit jaar geïntroduceerd als onderdeel van een draadloze software-update voor alle E-PACE modellen. Op dat moment zijn de functies ook beschikbaar via een SOTA-update voor alle E-PACE modellen uitgerust met Pivi en Pivi Pro. Data van introductie kunnen wijzigen.

** Vermelde actieradius en emissie- en verbruikscijfers zijn gemiddelden waarden volgens EU-WLTP (TEL). Allen gebruiken ter vergelijk. Waarden kunnen in de praktijk afwijken. Emissie, brandstofverbruik en actieradius worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals rijstijl, omgeving, lading, gemonteerde wielmaat en accessories.