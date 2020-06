Jaguar I-Pace: nog slimmer, beter verbonden en sneller op te laden

De Jaguar I-PACE – ’s werelds eerste premium 100% elektrische performance-SUV – is nu sneller op te laden en heeft een nieuw, intuïtief te bedienen infotainmentsysteem. De I-PACE is daarmee op alle fronten gebruiksvriendelijker en maakt zowel het rijden als het bezitten van een elektrische auto eenvoudiger en prettiger dan ooit. De Jaguar I-PACE is per direct verkrijgbaar. Prijzen maakt Jaguar binnenkort bekend.

De Jaguar I-PACE heeft sinds zijn debuut wereldwijd al meer dan tachtig prijzen gewonnen, waaronder de 2019 World Car of the Year, World Car Design of the Year en World Green Car. Het model is uitgerust met twee elektromotoren met een systeemvermogen van 294 kW (400 pk) en een systeemkoppel van 696 Nm. Dankzij de aluminium constructie, het zeer lage zwaartepunt en vierwielaandrijving biedt de I-PACE een ongeëvenaarde balans tussen prestaties, verfijning, luxe en wendbaarheid, samen met een uitstekende actieradius in de praktijk en dagelijkse bruikbaarheid.

I-PACE: in een notendop

De Jaguar I-PACE beschikt nu over nog meer technologische innovaties die het leven met een elektrische auto nog prettiger en eenvoudiger maken. Zo debuteert het nieuwe Pivi Pro infotainmentsysteem in de I-PACE. Dit systeem is net zo intuïtief te gebruiken als een smartphone. Pivi Pro reageert snel op input en werkt slim samen met het verbeterde EV-navigatiesysteem dat nu beschikbare laadstations in de buurt toont, inclusief de actuele laadtarieven en laadtijden.

Jaguar levert de I-PACE nu standaard met een 11 kW on-board lader, waardoor klanten met een 3-fase-aansluiting nog sneller kunnen laden. Met een 11 kW wallbox is één uur laden goed voor 53 kilometer range (WLTP). Dankzij de laadtijd van 8,6 uur kan de batterij nu gedurende de nacht volledig worden opgeladen. Via een 50 kW snellader wordt iedere 15 minuten 63 kilometer range bijgeladen. Via een 100 kW snellader is dat zelfs 127 kilometer per kwartier laden.

Luchtkwaliteit is in de huidige tijdsgeest belangrijker dan ooit. Dankzij de toepassing van PM2.5 filtercapsules wordt de luchtkwaliteit in het interieur van de I-PACE nu verder verbeterd. Die vangen ultrafijne deeltjes en allergenen in de lucht op. Bovendien kan de lucht ook tijdens het opladen gefilterd worden. Het exterieurdesign is verder verfijnd met nieuwe Atlas Grey afwerking van de grille. Kopers profiteren daarnaast van een verder verfijnd kleurenpallet en een nieuw, luxueus Bright Pack.