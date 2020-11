Jaguar XE: bij de tijd met nieuwe connected technologiën en mild hybrid aandrijving

Voor het eerst is de Jaguar XE leverbaar met de nieuwste generatie 2,0-liter viercilinder Ingenium dieselmotor met de nieuwste Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) technologie voor verbeterde efficiëntie. In het interieur zorgt het state-of-the-art Pivi Pro dual-SIM infotainmentsysteem ervoor dat de XE altijd verbonden is. De intuïtieve nieuwe interface maakt het voor de bestuurder makkelijker om tijdens het rijden informatie te bekijken en veelgebruikte functies te bedienen.

Gerichte, gedetailleerde wijzigingen aan het interieur voegen nog meer luxueuze accenten toe, waaronder vernieuwde stoelen. Het nieuwe driespaaks stuurwiel en de metalen schakelpaddles zorgen voor een nog betere look and feel.

Geavanceerde, efficiënte motoren

De vernieuwde Jaguar XE is leverbaar met de nieuwste generatie Ingenium 2,0-liter viercilinder turbocharged dieselmotor met 204 pk. Die wordt aangevuld door de nieuwste 250 pk en 300 pk sterke benzinemotoren.Alle XE modellen zijn leverbaar met Jaguar achttrapsautomaat en achter- of vierwielaandrijving. Het volledige aanbod van aandrijflijnen is als volgt:

Diesel

204 pk MHEV 2,0-liter viercilinder turbo, achttrapsautomaat, RDW/AWD

Benzine

250 pk 2,0-liter viercilinder turbo, achttrapsautomaat, RDW/AWD

300 pk 2,0-liter viercilinder turbo, achttrapsautomaat, AWD

De nieuwste generatie 2,0-liter viercilinder 240 pk Ingenium dieselmotor is voor het eerst uitgerust met Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) technologie. Het geavanceerde nieuwe MHEV-systeem maakt gebruik van een Belt-integrated Starter Generator (BiSG). Deze is in de motorruimte geplaatst en slaat energie op die normaal gesproken verloren gaat bij het afremmen. Deze energie wordt opgeslagen in een 48V lithium-ion batterij die onder de bagageruimte achterin is geplaatst. Het systeem kan deze energie op een later moment weer gebruiken om de motor te ondersteunen bij het accelereren. Ook zorgt de MHEV-technologie voor een nog verfijnder en reactiever Stop/Start-systeem.

De nieuwe motor laat de XE van 0-100 km/h accelereren in 7,3 seconden en heeft een verbruik van tot 4,8 l/100 km* met een CO 2 -emissie van slechts 127 g/km* volgens de WLTP-testcyclus.

Een selectie geavanceerde motortechnologieën, waaronder turbochargers met variabele schoepgeometrie, zorgt voor extra verfijning en prestaties. Bij lage toerentallen draaien de schoepen van de turbocharger zodat de onderlinge ruimte kleiner wordt. Daardoor stroomt het uitlaatgas sneller en neemt de turbodruk toe, waardoor het koppel eerder beschikbaar is en de acceleratie verbetert. Bij hoge toerentallen openen de schoepen, waardoor het uitlaatgas optimaal doorstroomt om piekvermogen te leveren bij tegelijkertijd optimale efficiëntie.

De motor is voorzien van stalen zuigers. Dit sterkere materiaal maakt een compacter design met minder wrijving mogelijk, evenals een betere bestandheid tegen hogere belasting. De sterkere constructie maakt een uitvoeriger en vergaande integratie van koelkanalen mogelijk voor een beter temperatuurmanagement. Tegelijkertijd zit het thermische uitzettingscoëfficiënt dichter bij dat van de ijzeren cilindervoeringen. Dat maakt een betere spelingscontrole mogelijk, wat zowel de koeling verbetert als de wrijving verlaagt, voor nog betere efficiëntie.

Het nieuwe 2.500 bar piëzo common-rail injectiesysteem zorgt voor een nog nauwkeuriger controle van de brandstoftoevoer naar de cilinders. Dat verlaagt de emissie en verhoogt de efficiëntie. Samen met de nieuwste turbochargers met variabele geometrie zorgt dat ervoor dat de Ingenium diesel de ideale balans levert tussen prestaties, verfijning en brandstofverbruik.

Klanten die een benzinemotor willen, kunnen kiezen tussen de 250 pk of 300 pk versie van de Ingenium 2,0-liter viercilinder benzinemotor die voor modeljaar 2020 leverbaar werd. Beide versies leveren respectievelijk 365 Nm en 400 Nm. Ook zijn beide benzineversies voorzien van de nieuwste motortechnologieën, waaronder een twin-scroll turbocharger en Continuous Variable Valve Lift (CVVL) voor een sterke combinatie van verfijnde prestaties en efficiëntie.

De 250 pk benzinemotor heeft een brandstofverbruik van tot 7,9 l/100 km*, CO 2 -emissie vanaf 179 g/km* en een acceleratie van 0-100 km/h in 6,7 seconden. De krachtige 300 pk motor – exclusief in combinatie met het intelligente Jaguar vierwielaandrijvingssysteem – is in staat om de XE van 0-100 km/h te accelereren in 5,9 seconden.

Nieuwste connected technologieën

De XE is voorzien van het nieuwste Jaguar PiVi Pro infotainmentsysteem, dat is te bedienen via het naadloos geïntegreerde centrale 10-inch touchscreen. Het lager geplaatste 5,5-inch touchscreen maakt eveneens gebruik van de nieuwe Pivi technologie en combineert twee multifunctionele LED-draaiknoppen voor een intuïtieve bediening van belangrijke voertuigfuncties.

Het 12,3-inch HD Interactive Driver Display is voorzien van nieuwe graphics en de weergave kan worden aangepast, zodat de bestuurder nog sneller toegang heeft tot essentiële informatie. Het scherm kan nu full-screen navigatie tonen, digitale tellers, media, contactenlijst of infotainmentdetails. Samen met de nieuwste Head-up Display technologie geeft de XE de bestuurder zonder afleiding alle informatie die hij nodig heeft.

Het nieuwe, intuïtieve infotainmentsysteem is standaard voorzien van Apple CarPlay® en maakt het mogelijk om tegelijkertijd twee smartphones te verbinden via Bluetooth. Ook Android Auto™ behoort tot de standaarduitrusting.

Pivi Pro is uitgerust met een eigen stroomvoorziening, zodat het zonder opstarttijd direct te gebruiken is zodra de bestuurder plaatsneemt achter het stuur.

De basis voor dit alles wordt gevormd door de Jaguar Electronic Vehicle Architecture van de nieuwste generatie, EVA 2.0 genaamd. Het ondersteunt verdere nieuwe technologieën om ervoor de zorgen dat de toekomstgerichte auto altijd connected en up-to-date is.

Tot een reeks nieuwe comforttechnologieën behoort ook Software-Over-The-Air (SOTA), waardoor de XE altijd de nieuwste software gebruikt. Het op deze manier actueel houden van de auto betekent dat de klant niet meer de dealer hoeft te bezoeken om over de nieuwste software te beschikken.

Pivi Pro connectiviteit wordt mogelijk gemaakt door geïntegreerde dual-SIM met twee LTE-modems waarmee het systeem tegelijkertijd meerdere functies kan uitvoeren. Bijvoorbeeld media streamen en SOTA-updates downloaden, zonder dat de prestaties van een van beide daaronder leidt. Deze mate van connectiviteit zorgt ook voor minimale onderbreking door gebieden met weinig bereik, aangezien het systeem bij verschillende netwerkaanbieders zoekt naar het sterkte signaal.

Voor nog meer gemak kan de tweede generatie draagbare Activity Key worden gebruikt om de auto te vergrendelen, ontgrendelen en starten zonder dat de conventionele autosleutel nodig is. Het oplaadbare device heeft ook een horlogefunctie en werkt zeven dagen op een opgeladen batterij.

De geïntegreerde 15W draadloze oplader is – afhankelijk van de markt – voortaan uitgerust met signaalversterkingstechnologie. Het systeem gebruikt een externe antenne om het signaal van de smartphone in de auto te versterken.

Pivi Pro behoort tot de standaarduitrusting bij SE en HSE modellen en is optioneel voor S modellen. Standaard voor de S modellen is Pivi infotainment, dat via de smartphone van de bestuurder de navigatiefunctie ondersteunt met Apple CarPlay®. Ook Pivi is standaard uitgerust met Android Auto™.

Design van wereldklasse

Het luxueuze interieur van de XE bestaat nog altijd uit zacht aanvoelende en authentieke materialen. Van de overkapping van het instrumentenpaneel en de zijkanten van de middenconsole tot de armsteun en de lagere interieurdelen: alles is bekleed met prettig aanvoelende materialen voor een verbeterd comfort.

Een nieuw stuurwiel met dubbel spaakdesign benadrukt nog eens de aandacht voor detail in het interieur. Andere interieurdetails zijn een Jaguar logo in reliëf op de hoofdsteunen en een nieuw stikseldesign voor de stoelen.

Een verbeterde Cabin Air Ionisation verbetert de luchtkwaliteit in het interieur met behulp van Nanoe™ technologie, dat allergenen en onprettige geuren verwijdert. Het systeem is nu ook uitgerust met PM2.5 filtratie, dat ultrafijne deeltjes – waaronder PM2.5-deeltjes – opvangt en daarmee de gezondheid en het welzijn van de inzittenden verbetert. Het systeem is te activeren door simpelweg op de ‘Purify’-knop te drukken.

Het exterieur dat vorig jaar uitvoerig is bijgewerkt met de introductie van de nieuwe XE, is nu voorzien van het nieuwe, brede grille- en bumperdesign. De grille heeft een design met een mazenrooster met een vol, gebogen profiel – een visueel kenmerk dat hij deelt met de volledig elektrische I-PACE – dat het gespierde design benadrukt. Brede en scherpe openingen onderaan zorgen voor een technische en doelmatige uitstraling, met scherp getekende profielen en gespierde vloeiende vormen. De achterzijde van de auto vormt een sterk beeld en geeft een bredere indruk. Ook draagt de achterzijde bij aan de aerodynamische prestaties.

Alle XE modellen zijn leverbaar met het verbeterde Black Exterior Pack, dat de auto met modelspecifieke elementen in Gloss Black een duistere uitstraling geeft. Dat zijn bijvoorbeeld het rooster en de omlijsting van de grille, de omlijsting van de onderste luchtinlaten, luchtopeningen aan de zijkant, raamomlijsting en nieuw voor modeljaar 2021 zwarte typeaanduidingen.

Het doel van Jaguar om sterke en lichte auto’s te bouwen gaat verder met de XE. De grotendeels aluminium architectuur bevat gerecycled aluminium uit een gesloten fabricagecyclus. Dat verhoogt de duurzaamheid en is een belangrijke bijdrage aan de reis van Jaguar naar Destination Zero waarmee Jaguar streeft naar een wereld zonder emissie, ongevallen en verkeersopstoppingen.

De nieuwe Jaguar XE is leverbaar in S, SE en HSE uitvoeringen, alle ook leverbaar volgens R-Dynamic specificaties.