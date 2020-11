Krachtigste Golf ooit: de nieuwe Golf R met 320 pk

Dynamiek op afroep

Met het optionele R-Performance-pakket is de Golf R goed voor een topsnelheid van 270 km/u (standaard: 250 km/u). In dit pakket zijn naast de rijstanden Comfort, Sport en Race ook de profielen Drift en Special inbegrepen. ‘Special’ staat ook bekend als de Nürburgring-stand. De relatief zachte onderstel-setup hiervan is namelijk perfect om het golvende de wegdek van de Nürburgring Nordschleife te kunnen volgen en het automatische terugschakelen van de DSG-transmissie gebeurt op basis van de remdruk. Afhankelijk van de zijdelingse acceleratie en de snelheid waarmee het gaspedaal wordt losgelaten (fast-off) houdt de DSG-transmissie bovendien de ingeschakelde versnelling vast. In de Special-modus rondt de Golf R de 20,8 kilometer lange Nordschleife zo’n 17 seconden sneller dan zijn voorganger. De Drift-modus maakt met een specifieke aandrijfkrachtverdeling drifts op circuits mogelijk. Om ervoor te zorgen dat deze modus alleen op een afgesloten circuit of terrein wordt ingeschakeld, vraagt het infotainmentsysteem om een bevestiging. Pas daarna wordt de driftmodus geactiveerd.

Ook het stabiliteitssysteem draagt bij aan dynamiek op maat. ESC Sport zorgt voor minder heftige ingrepen en in ESC off is het systeem uitgeschakeld. Dat neemt niet weg dat Front Assist en de uitwijkassistent het ESC in noodsituaties weer kunnen activeren.

Vóór heeft de Golf R 18 inch remschijven. De elektromechanische bekrachtiging zorgt voor een perfect gevoel onder alle omstandigheden: harmonieus bij lage snelheden en ‘bijterig’ bij hoge snelheden. Dit speciale R-remsysteem is te herkennen aan de blauwe remklauwen met R-logo.

Digitaal interieur

De nieuwe Golf R wordt standaard geleverd met de Digital Cockpit Pro, het volledig digitale instrumentarium en het Discover Media infotainmentsysteem met 10 inch scherm, navigatie en voice control (stembediening). Als de auto wordt ontgrendeld, worden de inzittenden onthaald met een speciaal R-welkomstscherm. De Digital Cockpit Pro heeft diverse weergavemogelijkheden, waaronder de unieke ‘Sport Skin’, waarbij een grote ronde toerenteller met R-logo letterlijk centraal staat. Ook de R-View met digitale 3D-weergave is nieuw. Opvallend hierbij is de horizontale toerenteller aan de bovenste rand van het display. Deze geeft het toerental in vakken van 0-8 weer. Dit correspondeert met toerentallen van 0-8.000. Wanneer voor de DSG-transmissie de handmatige modus is geselecteerd, geeft dit display met ‘shift-lights’ overschakeladviezen. Deze bewijzen hun nut vooral bij circuitgebruik. In Special- en Drift-modus is de automatische opschakelfunctie namelijk altijd uitgeschakeld. De Digital Cockpit Pro kan ook belangrijke gegevens als de turbodruk, de versnellingsbaktemperatuur, het actuele vermogen en koppel, de G-krachten en de verdeling van de aandrijfkracht weergeven. Uiteraard is ook een laptimer voor circuitgebruik inbegrepen.

R-ambiance

De bestuurder en voorpassagier zitten in de nieuwe Golf R in sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Het centrale gedeelte van het meubilair is bekleed met Sardegna-stof in zwart en blauw. De buitenzijde van de stoelen is bekleed met ArtVelours. Optioneel is zwarte nappalederen bekleding met carbonlook-elementen en blauwe accenten leverbaar. Een andere blikvanger is het speciale multifunctionele, met leer beklede sportstuur met extra grote schakelpaddles. Het met blauwe stiksels afgewerkte stuur heeft een R-knop, die direct toegang geeft tot de verschillende rijprofielen. Door die knop extra stevig in te drukken, wordt het Race-profiel geactiveerd. Andere features die wijzen op het speciale karakter zijn accenten in carbon-look op het dashboard, R-specifieke afwerkingsaccenten in de deuren, edelstalen pedalen, een zwarte dakhemel, achtergrondverlichting (30 kleuren) en vloermatten met R-logo.

De Golf R is er niet alleen in de R-kleur Lapiz Blauw Metallic, maar ook in Pure White of Deep Black pareleffect. Evenals andere Volkswagens wordt hij geleverd met 4 jaar garantie

De nieuwe Volkswagen Golf R is vanaf december bestelbaar. De levering start begin 2021.