Land Rover klaar voor de stad met nieuwe Discovery Metropolitan Edition

De Land Rover Discovery is nu nog aantrekkelijker dankzij de introductie van een nieuwe, speciale editie. De Metropolitan Edition is uitgerust met extra technologie om het comfort en gemak van de zevenzits familie-SUV verder te optimaliseren.

De Metropolitan Edition is de nieuwe topversie in de line-up van de Land Rover Discovery en voorzien van diverse upgrades voor zowel het exterieur als de standaarduitrusting. Deze uitvoering is leverbaar met keuze uit twee geëlektrificeerde aandrijflijnen met 48V MHEV-technologie: de krachtige P360 Ingenium benzinemotor en de efficiënte D300 Ingenium dieselmotor die voldoet aan de emissienorm Euro 6d-Final.

Finbar McFall, Land Rover Brand Director, zegt: “The introduction of the Metropolitan Edition brings a new level of premium appeal to the Land Rover Discovery. The special edition model represents the flagship of the line-up and builds on the appeal of the R-Dynamic specification with exterior design enhancements and a suite of convenience-boosting technologies.”

Metropolitan Edition

De Metropolitan Edition is gebaseerd op de R-Dynamic HSE-uitvoering, terwijl accenten in de grille en de belettering van de typeaanduiding zijn uitgevoerd in Bright Atlas. Verder wordt deze topversie gekenmerkt door de bumperaccenten in Hakuba Silver, de 22-inch Diamond Turred lichtmetalen wielen met Gloss Grey accenten, zwarte Land Rover remklauwen, Privacy Glass en een glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór. Klanten kunnen ook rekenen op een Head-Up Display, verwarmbaar stuurwiel, draadloze oplader voor smartphones, gekoeld compartiment voorin en climate controle met vier zones. Het interieur is afgewerkt met accenten in Titanium Mesh.

Andere updates in de line-up van de Land Rover Discovery zijn te vinden bij de R-Dynamic-uitvoering, die nu standaard is uitgevoerd met een contrasterend dak in hoogglans zwart. De Discovery is ook leverbaar met het geavanceerde Cabin Air Purification met PM2.5 luchtfiltering*. Dit door Land Rover ontwikkelde systeem houdt de luchtkwaliteit in het interieur in de gaten en filtert schadelijke deeltjes uit de lucht voor een gezondere interieuromgeving.

De nieuwe Land Rover Discovery Metropolitan Edition is nu te bestellen voor prijzen vanaf € 140.219.