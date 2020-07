Lexus maakt prijs Lexus LC 500 Convertible bekend

Samen met de krachtige atmosferische 5,0-liter V8 (341 kW/464 pk) die de achterwielen aandrijft en gekoppeld is aan de DirectShift-10 automatische transmissie, is dat een garantie voor rijplezier van hoog niveau.

Bij het ontwikkelen van de LC 500 Convertible had Lexus één doel voor ogen: de mooiste open auto ter wereld creëren. De orderboeken voor die auto zijn nu geopend. De Lexus LC 500 Convertible is leverbaar vanaf 186.995 euro. In september staat de auto bij de dealer.

Zowel open als dicht is de nieuwe LC 500 Convertible een uitermate stijlvolle verschijning. De softtop verdwijnt na een druk op de knop volledig automatisch en in een soepele beweging van 15 seconden onder een tonneau cover, die fraai is geïntegreerd tussen de oplopende carrosserielijnen. Met gesloten dak volgt de Convertible het meervoudig onderscheiden design van de LC Coupé. Dankzij de slimme dakconstructie is de bagageruimte van de Convertible even groot als die van de Coupé. Het neerklappen van de softtop verkleint die ruimte niet.

Open voor rijplezier en maatwerk

De LC 500 Convertible heeft een eigen carrosseriestructuur met lichtgewicht verstevigingselementen. Daardoor is zijn koetswerk net zo stijf als dat van de Coupé. Samen met de krachtige atmosferische 5,0-liter V8 (341 kW/464 pk) die de achterwielen aandrijft en gekoppeld is aan de DirectShift-10 automatische transmissie, is dat een garantie voor rijplezier van hoog niveau.

Om ook op frissere dagen in alle comfort van open rijden te kunnen genieten, is de LC 500 Convertible standaard uitgevoerd met de Lexus Climate Conciërge, verwarmde stoelen en nek- en stuurwielverwarming. Andere highlights van de standaarduitrusting zijn de Triple Bi-LED koplampen met Automatic High Beam, het 10,3-inch multimedia display met Lexus Premium navigatiesysteem en Apple CarPlay en Android Auto, het Head-Up Display en het Mark Levinson® Premium Surround System met 13 luidsprekers en DVD speler. Diverse geavanceerde assistentiesystemen dragen bij aan het hoge comfort- en veiligheidsniveau.

Uiteraard is de Lexus LC 500 Convertible is naar eigen wens samen te stellen: er is keuze uit diverse smaakvolle kleuren voor exterieur, softtop en interieur.