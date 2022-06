Maak ruimte voor avontuur in individuele stijl: De MINI Countryman Untamed Edition

Exclusief design en bijzondere uitrustingen maken het grootste en meest veelzijdige model van het Britse premiummerk perfect voor spontane excursies buiten de stad. Samen met het typerende Go-Kart gevoel en kenmerkende stijl vormt de MINI Countryman een bijzonder aantrekkelijk aanbod in het compacte premiumsegment. De Untamed Edition is verkrijgbaar voor de MINI Cooper Countryman, de MINI Cooper S Countryman, en voor de Plug-in Hybride MINI Cooper SE Countryman.

De nieuwe Untamed Edition, leverbaar vanaf juni 2022, versterkt de robuuste uitstraling van de MINI Countryman, terwijl exclusieve design- en uitrustingsdetails zijn karakter van een stijlvolle allrounder benadrukken. Bij de nieuwe MINI Cooper S ALL4 Countryman Untamed Edition wordt dit alles gecombineerd met een bijzonder levendige motor. De 131 kW (178 pk) sterke 4- cilindermotor met MINI TwinPower Turbo technologie garandeert een sportief Go-Kart gevoel, zowel in de stad als bij een spontane rit over buitenwegen. De standaard ALL4-vierwielaandrijving verdeelt het vermogen op gepaste wijze in alle weers- en wegomstandigheden.

De MINI Countryman nodigt als Untamed Edition meer dan ooit uit om de stad te verlaten en nieuwe wegen te ontdekken. De exclusieve carrosserieafwerking in Momentum Grey metallic wordt in stijlvolle wijze benadrukt, terwijl de robuuste ontwerpkenmerken van de MINI exterieurelementen het ongetemde karakter versterken. Deze MINI draagt niet voor niets de naam Untamed Edition. Naast de carrosserie zijn de details in Momentum Grey onder andere te vinden bij de omlijsting van de onderste luchtinlaat, de air curtains in de voorbumper en voorschermen en op verschillende plaatsen in de achterbumper. Ook de inleg van het MINI logo op de motorkap en bagageklep is uitgevoerd in Momentum Grey metallic.

Het expressieve exterieur van de MINI Cooper Countryman Untamed Edition is voorzien van een contrasterend zwart dak, zwarte buitenspiegelkappen, zwarte dakrails en zwarte koplampbehuizing. Het Piano Black Exterior voegt daar meer zwarte elementen aan toe: de omlijsting van de grille, koplampen, achterlichten en side scuttles, de portiergrepen, de uitlaateindpijpen, de modelaanduiding en – indien onderdeel van de uitrusting – de ALL4 emblemen op de voorschermen.

De kenmerkende uitstraling wordt verder versterkt door vier diagonale strepen in Frozen Bluestone, onderaan de portieren. Ook de inleg van de 3D-geprintte side scuttles zijn in deze kleur uitgevoerd. Samen met de instaplijsten zijn de side scuttles ook voorzien van een patroon dat is geïnspireerd op een berglandschap, inclusief Untamed opschrift. Dit opschrift komt ook terug op de achterste zijruiten. De 18” lichtmetalen velgen in Untamed two-tone design zijn exclusief voor deze Edition.

In het interieur van de MINI Cooper Countryman Untamed Edition overheersen de natuurlijke kleuren groen en blauw. De exclusieve kleur Highland Green wordt gecombineerd met contrasterende, blauwe en groene stiksels op de MINI Yours Leather Lounge sportstoelen. Optioneel is MINI Yours Leather Lounge Carbon Black leverbaar. Het bergpatroon van de instaplijsten komt ook terug op de randen van de rugleuning en de verlichte interieurlijsten in Frozen Bluestone. Voor extra effect verschijnt in het donker het Untamed opschrift.

De accentlijsten op het dashboard zijn uitgevoerd in Frozen Blue metallic. De lijsten op de portieren zijn uitgevoerd in Arctic Silver metallic, de omlijsting van de luchtuitstroomopeningen in hoogglans zwart. Bovendien is de MINI Cooper Countryman Untamed Edition voorzien van Untamed emblemen op de stoelen en de onderste spaak van het met Nappaleer beklede sportstuurwiel. Vloermatten met een driedimensionaal landschapspatroon sluiten aan op de instaplijsten en sierlijsten. Hemelbekleding in antraciet maakt de exclusieve interieuruitrusting compleet.

Tot slot is de Untamed Edition, naast alle unieke details en de lakkleur ook uitgerust met het Premium pakket bestaande uit onder meer: Automatische transmissie, elektrisch inklapbare buitenspiegels, Comfort Access, achteruitrij camera, elektrisch verwarmde sportstoelen voor, Park Distance Control achter, automatische airconditioning en MINI Navigatiesysteem met Real Time Traffic Information. Daarnaast zorgen de standaard aanwezige connectiviteitsopties voor intelligente connectiviteit en digitale services, inclusief MINI Online, Remote Services en smartphone integratie met voorbereiding voor Apple CarPlay.

Kortom; Maak ruimte voor de MINI Countryman Untamed Edition.