Maserati Ghibli Hybrid luidt een nieuw hoofdstuk in

De Ghibli Hybrid is (hoog)spannend en gedurfd. De engineers en designers van Maserati bewaakten de bekende prestaties, de soundtrack en het design van zijn voorganger. Daarom is deze sportsedan – die als GranLusso en GranSport het licht ziet – onmiskenbaar een Maserati: van zijn 330 pk sterke viercilinder turbomotor tot aan de geanodiseerde, blauwe accenten en de befaamde, comfortabele stoelen.

Hoewel de mechanische veranderingen nauwelijks zichtbaar zijn, revolutioneert Maserati de klantervaring en technologisch opzicht. Een nieuw multimediasysteem, dat wordt aangestuurd via een groter, tablet-achtig scherm in hoge resolutie, biedt klanten vele mogelijkheden voor een persoonlijke touch. Bovendien is de Ghibli Hybrid helemaal voorbereid op het ontvangen van updates in realtime en biedt hij accurate kaartweergaves, noodhulp onderweg en on-board diagnose. Dankzij de nieuwe, virtuele assistent ligt de wereld nu binnen handbereik: hij zet onderweg al graag de oven aan, of checkt de accu’s van de auto terwijl de bestuurder met andere zaken bezig is.

De Maserati Ghibli Hybrid is de belichaming van de toekomst van het merk: een gedurfde lifestyle geïnspireerd door traditie en gedreven door evolutie.