Maserati MC20 Cielo: de MC20 supersportwagen nu ook als spyder

Performance en comfort: het zijn dé twee kenmerkende eigenschappen van Maserati die hun oorsprong vinden in de racehistorie en het GranTurismo-erfgoed van het merk. Deze elementen komen wat prestaties en rijplezier betreft nu op een nog hoger niveau samen in de Maserati MC20 Cielo spyder.

De MC20 Cielo biedt een perfecte mix van sportiviteit en luxe, dankzij een feature die uniek is voor dit segment: het innovatieve, inklapbare glazen dak. Het is het eerste in zijn soort en de absolute top op het gebied van thermische isolatie en openings- en sluitsnelheid (slechts 12 seconden). Het gaat specifiek een ultramodern elektrochroom (smart glass) glazen dak dat met een druk op een knop op het centrale scherm onmiddellijk kan worden getransformeerd van helder naar ondoorzichtig, met dank aan Polymer-Dispersed Liquid Crystal (PDLC)-technologie.

Op deze wijze biedt de MC20 Cielo een veelzijdige rijervaring: allesomvattend met het dak gesloten en ondoorzichtig; een unieke ‘sky feeling’ wanneer het dak transparant is; en holistisch met het dak open.

Wanneer een coupé wordt omgevormd tot een cabrio is de gewichtstoename meestal een grote uitdaging. Maserati heeft dit weten te beperken en is er in geslaagd het aangeboren sportieve DNA van de MC20 te behouden. De Cielo weegt slechts 65 kg meer dan de coupé. Door de gewichtstoename te beperken, behoudt Maserati de dynamische prestaties en het rijplezier van de coupéversie in de MC20 Cielo. Het carbon chassis garandeert bovendien een compromisloze torsiestijfheid en biedt een combinatie van een buitengewone handling op de weg én op het circuit.

De MC20 Cielo is voorzien van de revolutionaire V6 Nettuno-motor die debuteerde in de MC20 Coupé. Hij levert 630 pk bij 7.500 tpm en 730 Nm aan koppel vanaf 3.000 tpm. De vermogen-gewichtverhouding bedraagt 210 pk/liter.

Nieuwe drive mode selector

De drive mode selector – die zich centraal op de tunnelconsole bevindt – is nu veranderd in een digitale touch-feature, die de gekozen rijstand, en de instelling van het onderstel en ESC Off weergeeft, allemaal op het kleine scherm. De MC20 Cielo biedt keuze uit vijf rijstanden: WET, GT, SPORT, CORSA en ESC OFF. Elke stand is herkenbaar aan zijn eigen kleur: WET is groen; GT blauw; SPORT rood; CORSA geel en ESC OFF oranje.

Het nieuwe model voegt ook een breed scala aan actieve-veiligheidsystemen toe, waarmee de MC20 Cielo een hoofdrol in dit segment inneemt. Naast de parkeersensoren, achteruitrijcamera en dodehoekbewaking die sinds modeljaar 2022 in de MC20 zijn geïntegreerd, introduceert de nieuwe spyder een autonome noodstopfunctie, verkeersbordinformatie en een nieuwe 360°-camera.

De nieuwe spyder verbreedt het MC20-gamma en introduceert Maserati in het segment van de open supersportwagens, dat 35% van de wereldwijde markt voor supersportwagens vertegenwoordigt.

PrimaSerie Launch Edition

Ter ere van, en enkel ten tijde van de marktintroductie van de MC20 Cielo, brengt Maserati het model ook uit als PrimaSerie Launch Edition. Deze limited edition krijgt een oplage van zo’n zestig exemplaren en een extra exclusieve uitrusting die duidelijk herkenbaar is, tot in het kleinste detail. Het uiterlijk in de nieuwe kleur Acquamarina wordt extra aangezet door matzwarte 20 inch velgen met een speciale witgouden afwerking en een ‘PrimaSerie’ lasergravure. De emblemen op de carrosserie hebben eveneens in een speciale afwerking.

Het interieur is bekleed met ijskleurig Alcantara en leder, voorzien van speciale contrasterende sierstiksels in de kleur Aquamarine op zowel het dashboard als in de ‘PrimaSerie’ borduring op de hoofdsteunen.

In Nederland wordt de Maserati MC20 Cielo leverbaar vanaf € 322.634.