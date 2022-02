MC Edition: sportieve special editions als ode aan Maserati’s racehart

Overwinningen, trofeeën, legendarische auto’s en coureurs: de link met de autosportwereld is direct gelegd wanneer je aan het merk met de drietand denkt, met dank aan het glorieuze verleden. De nadruk bij de MC Editions ligt op uitvoeringen met een V8-motor, om het element ‘compromisloos rijplezier’ extra aan te zetten. De krachtigste versies van de Ghibli, Levante en Quattroporte vormen daarom de basis voor de nieuwe special edition.

De MC Edition belichaamt prestaties, een focus op winnen en gedurfd rijplezier. Daarmee vormt hij een passend vervolg op een verhaal dat bijna 96 jaar geleden begon toen de Tipo 26 – het eerste model met de drietand op de motorkap – de 1.500 cc-klasse won in de Targa Florio, met Alfieri Maserati aan het stuur.

Dat racegevoel van toen is nu te ervaren in deze special edition, die voor de Ghibli, Levante en Quattroporte beschikbaar is in twee kleuren: Giallo Corse en Blu Vittoria. Het exterieurdesign is met deze exclusieve kleuren en krachtige, sportieve karakter een duidelijke verwijzing naar de roots van het merk. Geel en blauw zijn de kleuren van Modena, de stad die de ‘Motor Valley’ symboliseert en de thuisbasis is van Maserati.

Giallo Corse is een gele drielaagskleur met blauw mica dat op subtiele wijze met het licht speelt, voor een sportieve en moderne ambiance. Blu Vittoria daarentegen is een matte drielaagslak; extreem diep, indrukwekkend, nieuw en modern.

Naast deze kleuren wordt het interieur van de MC Editions verder versterkt met opvallende Piano Black-accenten en een speciaal embleem op het achterspatbord en de B-stijl. De Levante MC Edition heeft 22 inch velgen, de Ghibli en Quattroporte MC Edition krijgen 21 inch lichtmetaal. De hoogglans zwarte afwerking van de velgen en de blauwe remzadels ronden de sportieve look af.

De specs van de special editions worden verder aangevuld met een elektrisch sunroof, een Bowers & Wilkins surround sound system en het Driver Assistance-pakket. Verder komt de unieke link van de MC Edition met de autosport en met de stad Modena ook tot uiting in het interieur, dat onder meer is voorzien van componenten in blauwe koolstofvezel. De gele en blauwe stiksels op de met zwart Nero Pienofiore-leder beklede stoelen worden afgewisseld met denimaccenten. De hoofdsteun draagt het MC Edition-logo en een speciale badge op de middenconsole benadrukt het bijzondere karakter van deze editions.

De nieuwe MC Editions zijn vanaf februari 2022 leverbaar