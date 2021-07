Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé modeljaar 2021

In modeljaar 2021 is de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé leverbaar met een nog breder scala aan individualiseringsmogelijkheden. Klanten hebben een uitgebreidere keuze aan velgen, bekledingen, sierdelen en lakken. Daarnaast is er een exclusieve Edition die met alle motorvarianten kan worden gecombineerd. Het nieuw afgestelde onderstel garandeert bovendien een nog grotere spreiding tussen sportiviteit en comfort. De zescilinders van de AMG GT 4-Door Coupé MY 2021, die vanaf augustus bij de Europese dealers staan, zijn nu te bestellen. Consumentenadviesprijzen beginnen bij € 129.212.

Met zijn unieke symbiose van rijdynamiek, comfort en dagelijks gebruiksgemak heeft de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé wereldwijd een grote en trouwe schare fans gewonnen. Het succes van het totaalconcept is mede te danken aan de vele individualiseringsmogelijkheden. Met deze facelift beschikken klanten nu over een uitgebreidere selectie uitrustingsdetails, waarmee ze hun Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé nog meer op hun persoonlijke wensen af kunnen stemmen.

Het palet van lakken is uitgebreid met het nieuwe spectraalblauw metallic en de matte lak spectraalblauw magno. Het kleurengamma omvat nu drie matte lakken, vijf metallic-lakken en twee unilakken. Voor een nóg expressievere, sportievere look zorgt het nieuwe optionele AMG-nightpakket II, met exterieuraccenten in donker chroom en zwart. Nieuw is ook de combinatie van AMG-nightpakket met AMG-carbonpakket, en de mogelijkheid om zescilinders hetzelfde front als dat van de achtcilinders te geven. Het assortiment AMG-velgen is ook uitgebreid met onder meer nieuwe 20” tien-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen en sportieve 21” vijf-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen. De rode remklauwen zijn nu ook optioneel voor de zescilinders. Het nieuw afgestelde AMG RIDE CONTROL+-onderstel past zich nog nauwkeuriger aan de verschillende rijomstandigheden en rijprogramma’s aan, waardoor het een grotere spreiding biedt tussen comfort en rijdynamiek.

Ook in het interieur biedt de AMG GT 4-Door Coupé nog meer mogelijkheden tot individualisering, dankzij nieuwe kleuren en ledercombinaties en een uitgebreide keuze aan sierdelen. Het nieuwe standaard AMG Performance-stuurwiel met markant dubbelspaaks design en naadloos geïntegreerde toetsen is nog een highlight in de cockpit.

Het Edition-model, leverbaar in combinatie met alle motorvarianten, biedt onder meer het V8-stylingpakket exterieur, de exclusieve lak in de donkere edelsteentint rubellietrood, het AMG-chroompakket exterieur en de nieuwe, 21” vijf-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen, zilverkleurig en glansgedraaid.