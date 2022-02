De nieuwe Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE is met zijn systeemvermogen van 620 kW (843 pk) en een maximaal systeemkoppel van meer dan 1.400 Nm een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van…

Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE

De nieuwe Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE (brandstofverbruik gecombineerd: 7,9 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 180 g/km gecombineerd; stroomverbruik gecombineerd: 12,0 kWh/100 km)1 is met zijn systeemvermogen van 620 kW (843 pk) en een maximaal systeemkoppel van meer dan 1.400 Nm een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het merk uit Affalterbach. De vierdeurs coupé is de eerste performance-hybrid en tegelijkertijd het krachtigste seriemodel van AMG tot nu toe.

De combinatie van de 4,0 liter V8-biturbomotor met een elektromotor zorgt op een indrukwekkend efficiënte manier voor onovertroffen prestaties en een uitstekende rijdynamiek. Hij is er ook als speciale Edition met green hell magno lak en vele unieke in- en exterieurdetails. De E PERFORMANCE is vanaf nu te bestellen en heeft een consumentenadviesprijs vanaf € 231.9182. De Europese introductie vindt plaats vanaf medio april 2022.

Mercedes-AMG bewandelt zijn eigen technische weg om zijn merktypische DNA klaar te stomen voor een geëlektrificeerde toekomst. Hiervoor gebruikt het in Affalterbach gevestigde bedrijf bij zijn E PERFORMANCE HYBRID-strategie onder meer technologieën uit de Formule 1. Het concept omvat een onafhankelijke aandrijvings-lay-out met een elektromotor en accu op de achteras. Bij de AMG GT 63 S E PERFORMANCE bestaat het systeem uit een 4,0 liter V8-biturbomotor met een permanent bekrachtigde synchrone elektromotor, een door AMG ontwikkelde high-performance accu en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Het systeemvermogen van 620 kW (843 pk) en het maximale systeemkoppel van meer dan 1.400 Nm maken een acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/h in slechts 2,9 seconden mogelijk. Deze nieuwe Mercedes-AMG bereikt 200 km/h in minder dan 10 seconden en heeft een topsnelheid van 316 km/h.

Het nieuwe topmodel van de modelserie heeft een uitgebreide standaarduitrusting, die onder meer bestaat uit:

Het AMG RIDE CONTROL+-onderstel past met traploos instelbare overdrukventielen de demping van elk wiel in slechts enkele milliseconden aan de situatie aan. Via het AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma kan de basisafstelling worden geselecteerd, variërend van ‘Sport+’ voor bijzonder dynamisch rijden tot ‘Comfort’ voor soepel cruisen. De afstemming van de rijprogramma’s kan bovendien met een druk op de knop in drie verschillende standen worden gezet.

De geïntegreerde rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS, beïnvloedt onder meer de regelstrategie van het ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma), de vierwielaandrijving en het elektronisch gestuurde sperdifferentieel op de achteras. Dit verhoogt de wendbaarheid zonder in te boeten aan stabiliteit.

Het high-performance keramische composietremsysteem is licht, heeft een lange levensduur en een extreem hoge stabiliteit.

Net als bij de andere modellen uit de modelserie zijn er ook bij de nieuwe performance-hybrid veel individualiseringsmogelijkheden. Een greep uit het aanbod:

De nieuwe, exclusieve AMG Special Edition in de lakkleur AMG green hell magno. Deze performance-hybrid oogt zeer sportief dankzij de zwarte 21 inch vijf-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen met glansgedraaide velgrand. Het AMG-nightpakket en het AMG-nightpakket II zorgen voor een sportieve look met bepaalde exterieurelementen in hoogglanzend zwart en donkerchroom, evenals de zwarte folie boven de dorpelverbreders. Als optie zijn het AMG Aerodynamics-pakket en het AMG-carbonpakket exterieur leverbaar. Het optionele panoramadak laat veel licht binnen in het interieur dat zich, bij deze speciale versie, onderscheidt met highlights zoals de sportstoelen in nappaleder Exclusief in tweekleurig titaangrijs pearl/zwart met gele contrastsiernaden of (optioneel) de AMG Performance-stoelen, evenals de AMG-sierelementen in pianolaklook zwart of (optioneel) carbon. Het exclusieve karakter van de Edition wordt benadrukt door het Edition-embleem in het interieur en de verlichte instaplijsten waarvan de kleur is afgestemd op de lakkleur.

De AMG GT 63 S E PERFORMANCE is ook te specificeren als luxe Special Edition met een lak in de donkere edelsteenkleur rubellietrood. Deze uitvoering heeft onder meer het exterieurpakket in hoogglanzend chroom en zilverkleurige, glansgedraaide 21 inch vijf-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen.

Het label MANUFAKTUR staat voor de hoogste mate van individualiteit en luxe met geselecteerde materialen die overwegend met de hand worden verwerkt. Het aanbod bestaat onder meer uit een keur aan exclusieve lakkleuren en hoogwaardige interieurmaterialen. Enkele voorbeelden voor de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé zijn de lakken MANUFAKTUR klassiekgrijs uni, MANUFAKTUR olijf metallic of MANUFAKTUR koperoranje magno (matte lak) en verschillende lederkleuren. Het programma omvat tevens een tweekleurig lederen stuurwiel, hoogpolige vloermatten met gestikt opschrift ‘AMG’ en foliesets in drie kleurvarianten voor de dorpelverbreders.

De technische gegevens in één oogopslag

Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Systeemvermogen 620 kW (843 pk) Systeemkoppel 1.010 – 1.470 Nm3 Verbrandingsmotor 4,0 liter V8 met directe inspuiting en uitlaatgasturbo Cilinderinhoud 3.982 cm3 Max. vermogen, verbrandingsmotor 470 kW (639 pk) bij 5.500 – 6.500 t/min Max. koppel, verbrandingsmotor 900 Nm bij 2.500 – 4.500 t/min Max. vermogen, elektromotor 150 kW (204 pk) Max. koppel, elektromotor 320 Nm Aandrijving Vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met volledig variabele koppelverdeling en driftmodus Transmissie AMG SPEEDSHIFT MCT 9G Brandstofverbruik gecombineerd 7,9 l/100 km4 CO 2- emissie gecombineerd 180 g/km4 Stroomverbruik gecombineerd 12,0 kWh/100 km4 Energiecapaciteit 6,1 kWh Elektrische actieradius 12 km4 Acceleratie 0-100 km/h 2,9 sec. Topsnelheid 316 km/h

1 Het stroomverbruik en de daarop gebaseerde gegevens zijn bepaald volgens WLTP op basis van Verordening 2017/1151/EU.

2 De genoemde consumentenadviesprijzen zijn inclusief BTW, BPM en kosten rijklaarmaken.

3 Totaalsysteem, afhankelijk van versnellingscombinatie.