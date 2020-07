De absolute top van de GT-familie: de nieuwe Mercedes-AMG GT Black Series

De krachtigste AMG-V8-seriemotor aller tijden, het meest expressieve design, het omvangrijkste aerodynamicapakket, de slimste materialenmix, een maximum aan rijdynamiek: voor de nieuwe Mercedes-AMG GT Black Series (brandstofverbruik gecombineerd: 12,8 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 292 g/km)1 hebben de ontwikkelaars uit Affalterbach alles uit de kast gehaald. De nieuwe supersportwagen belichaamt de rijke autosporttraditie van het merk en de jarenlange expertise in het ontwikkelen van modellen die in alle opzichten indruk maken. Het resultaat is een vermogen van 537 kW/730 pk dat wordt geleverd door een V8-motor met een platte krukas, gecombineerd met actieve aerodynamica en een design dat rechtstreeks afkomstig is van de huidige AMG GT3 racewagen.

Bij Mercedes-AMG is de aanduiding Black Series sinds 2006 synoniem voor een heel bijzonder type auto: compromisloos sportief, met een expressief design en de meest consistente technologieoverdracht van de autosport naar de serieproductie. Black Series-modellen zijn bijzonder exclusieve auto’s. Ze zijn niet ontwikkeld om stof te verzamelen in de garage van een verzamelaar, maar om maximale prestaties te leveren op het circuit, ondanks het feit dat ze een straatgoedkeuring hebben. De AMG GT Black Series vormt een nieuw hoogtepunt in deze traditie: het is de krachtigste Mercedes-AMG met V8-seriemotor.

Voor deze nieuwe versie van de supersportwagen hebben de motorspecialisten in Affalterbach de beproefde 4,0 liter biturbomotor opnieuw doorontwikkeld – terwijl deze al bekendstond om zijn uitstekende rijeigenschappen, vermogensafgifte en koppelverloop. De uitgangspunten waren duidelijk: aanzienlijk meer vermogen dan het vorige topmodel van de AMG GT-familie, een nog betere gasrespons en een maximaal koppel. Dat alles maakte een radicale verandering in de vorm van een nieuwe, platte krukas noodzakelijk.

“De nieuwe GT Black Series is ons nieuwste automotive highlight en zet een traditie voort die in 2006 begon. De zesde variant op dit thema is opnieuw een mijlpaal voor AMG en een indrukwekkend bewijs van de ongelooflijke ontwikkelingsexpertise in Affalterbach. Ik ben trots op het team dat een unieke supersportwagen heeft gecreëerd, die nu al de absolute top is van onze succesvolle GT-familie. De prestaties, het uiterlijk en de rijdynamiek van de GT Black Series zijn ongeëvenaard. Dit project was een fantastische afsluiting van mijn loopbaan bij AMG, waarvoor ik echt dankbaar ben”, aldus Tobias Moers, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG GmbH.

Verschillende V8-motoren

Bij het ontwerpen van een V8-motor hebben de engineers veel bewegingsvrijheid om te experimenteren met één belangrijk element: de krukopstelling op de krukas. Dit heeft invloed op de eigenschappen van de motor. Er zijn meestal twee varianten bij V8-motoren: de dwarsvlak krukas (cross-plane), waarbij de krukassen van de vier paar cilinders onder een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar staan – een constructie die AMG in alle voorgaande V8-motoren heeft gebruikt -, of de platte krukas (flat-plane), waarbij alle krukassen zich op hetzelfde vlak bevinden onder een hoek van 180 graden (plat vlak).

Als je frontaal tegen een cross-plane krukas aankijkt, kun je het kruis zien waaraan deze krukas zijn naam ontleent. De voordelen van deze krukassen zijn een zeer soepele loop en een hoog koppel bij lage toerentallen. De karakteristieke sound is een ander kenmerk van de cross-plane V8-motor. Om optimaal gebruik te maken van de cilinderinhoud en daarmee het prestatiepotentieel van de 4,0 liter V8-biturbomotor, hebben de AMG-engineers feitelijk de uitlaatzijde verplaatst naar het ‘hot inside V’-gedeelte tussen de twee cilinderbanken in de V8-motor.

Gelijkmatig vibrerende gaskolommen voor nog meer vermogen

Een andere manier om de prestaties te verhogen, is het gebruik van een platte krukas. In de flat-plane V8-motor lijkt deze op die van een viercilinder-in-lijn – met uitzondering van de bredere krukassen die bij de V8 elk twee drijfstangen hebben. De ontsteking springt in de flat-plane V8 van de ene naar de andere cilinderbank, wat de gascyclus verder verbetert. De karakteristieke ontstekingsvolgorde met een 180 graden-hoek van de krukas is 1-8-2-7 4-5-3-6. Hierdoor ontstaan gelijkmatig vibrerende gaskolommen in het uitlaatkanaal en aan de inlaatzijde ontstaan daardoor gelijkmatig vibrerende gaskolommen, waarvan de resonantie op eenvoudige wijze kan worden gebruikt om de prestaties te verhogen. Een nog groter voordeel is de directere gasrespons.

De krachtigste V8-motor van Mercedes-AMG

De nieuwe GT Black Series-motor mag dan gebaseerd zijn op de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor met dry-sumpsmering, hij heeft door de vele aanpassingen de nieuwe interne aanduiding M178 LS2 gekregen. Hij levert een vermogen van 537 kW/730 pk bij 6.700-6.900 t/min en een maximumkoppel van 800 Nm bij 2.000-6.000 t/min. De nieuwe nokkenassen en uitlaatspruitstukken zijn aangepast aan de nieuwe ontstekingsvolgorde en verbeteren de gascyclus verder.

Beide twin scroll-turbocompressoren worden gemonteerd met behulp van antifrictielagers, net als in het topmodel van vierdeurs AMG GT Coupé, waardoor hun gasrespons nog verder wordt geoptimaliseerd. In de Black Series hebben de turbo’s echter een groter compressorwiel gekregen, waardoor ze in totaal 1.100 kg lucht per uur kunnen leveren. Ter vergelijking: dit cijfer bedraagt 900 kg/h bij de AMG GT R. 7.000 t/min is mogelijk als continu toerental, de toerenbegrenzer grijpt in bij 7.200 t/min. En de grotere intercoolers garanderen dat de laadluchttemperatuur altijd binnen het optimale bereik wordt gehouden. De unieke status van de nieuwe motor komt ook tot uiting in de badge op de motor, die in de kleur zwart is uitgevoerd.

0-200 km/h in minder dan 9 seconden

Welke uitwerking heeft de motor op de AMG GT Black Series? Het geeft hem een volledig eigen karakter, wat niet alleen tot uiting komt in de vermogensafgifte, maar ook in de zeer specifieke sound. En de motor maakt zeer indrukwekkende prestaties mogelijk: de tweedeurs supersportwagen schiet van 0 naar 100 km/h in 3,2 seconden en accelereert in minder dan 9 seconden naar 200 km/h. De topsnelheid bedraagt 325 km/h, hoewel het rijden met een dergelijke snelheid alleen verstandig is op afgezette circuits.

Gemodificeerde AMG SPEEDSHIFT DCT 7G-transmissie

Het vermogen wordt op de achterwielen overgebracht via de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G automatische transmissie met dubbele koppeling, die zich op de achteras bevindt in een transaxle-opstelling voor een optimale gewichtsverdeling, zoals bij alle AMG GT-modellen het geval is. Hij is specifiek afgestemd op de AMG GT Black Series en aangepast aan het hogere koppel van 800 Nm. De tot op heden gehanteerde limieten met betrekking tot de schakelprestaties en de reactietijd van de transmissie zijn aangepast, waardoor deze nog beter geschikt is voor gebruik op het circuit.

Dit draagt bij aan zeer uiteenlopende rijeigenschappen, omdat niet alleen het gaspedaal- en de motorrespons dynamischer zijn, maar ook de schakelprogramma’s, het wegrijden en het schakelen. Ook de werking van de Race Start-functie is nu nog indrukwekkender, dankzij het hogere starttoerental, de verfijnde afstelling van de aandrijfslipregeling en de sportbanden die geschikt zijn voor gebruik op het circuit. Bovendien is de koeling van de transmissie aangepast aan de strengere eisen en zijn de overbrengingsverhoudingen licht gewijzigd.

De ‘torque tube’ (tussenas) zorgt voor de verbinding tussen de motor en de transmissie. Deze is gemaakt van carbon en is met slechts 13,9 kg zo’n 40 procent lichter dan de al zeer lichte aluminium tegenhanger in de AMG GT. Als structureel onderdeel van de transmissie zorgt de torque tube voor een extreem buigzame en torsiestijve verbinding tussen de motor en de transmissie. Het maakt een zeer directe verbinding van de aandrijflijn mogelijk die gunstig is voor de rijdynamiek en die ook een bijlage levert aan de evenwichtige gewichtsverdeling van de auto. Ook de aandrijfas die in de tussenas draait, is gemaakt van lichtgewicht carbon.

Geavanceerde aerodynamica voor een zeer indrukwekkende rijdynamiek

De geavanceerde aerodynamica levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de hoge rijdynamiek en rijstabiliteit op snelle circuits. Net als bij de AMG GT R en AMG GT R PRO hebben de aerodynamica-experts en de designers nauw samengewerkt, want bij de Black Series geldt ‘form follows function’ meer dan ooit.

De gelijkenis met de AMG GT3- en AMG GT4-racewagens is visueel en technisch sterker dan voorheen. Het begint al met de nieuwe, aanzienlijk grotere luchtinlaat, die rechtstreeks afkomstig is van de AMG GT3-racewagen. De grille is voorzien van verticale lamellen in donkerchroom. Omdat nu ook de wielkastkoelers rechtstreeks via de centrale inlaat met lucht worden gevoed, zijn de twee extra buitenste luchtinlaten in de voorskirt overbodig geworden. Sikkelvormige flics optimaliseren hier de luchtstroom, wat niet alleen de downforce op de vooras verhoogt, maar ook de koeling van de remmen verbetert. De air curtains leiden de luchtstroom naar de wielen. Samen met de flics voor de wielen dient dit om de luchtweerstand te verminderen en de neerwaartse druk te verhogen. Het nieuwe design combineert daarmee een maximale koelluchtefficiëntie met een lagere luchtweerstand en een verhoogde downforce aan de voorzijde.

De frontsplitter van carbon heeft twee handmatig instelbare settings (Street en Race, waarbij Race uitsluitend is bedoeld voor gebruik op circuits) en kan zodoende worden aangepast aan de verschillende eisen van het circuit. Bij het naar voren uitschuiven (Race-positie) wordt onder het voorste gedeelte een frontdiffusor in de vorm van een omgekeerd spoilerprofiel gecreëerd. Afhankelijk van de rijsnelheid wordt dit element nog verder naar beneden gedrukt door de toenemende downforce, die de luchtstroom aan de onderzijde aanzienlijk versnelt, waardoor een ‘venturi-effect’ ontstaat dat de auto ook dichter naar de weg trekt en de downforce op de vooras verhoogt. De bestuurder voelt de voordelen in de besturing: het stuurgedrag van de Black Series is in bochten op hoge snelheid nog nauwkeuriger en vertoont een nog betere richtingstabiliteit. Vooral in snelle bochten en bij een hoge dwarsversnelling reageert de auto snel en met een duidelijke stuurwielfeedback – terwijl de auto te allen tijde goed controleerbaar blijft. Als de frontdiffusor in de Race-stand staat, kan de downforce op de achteras nog verder worden verhoogd met behulp van het nieuwe achterspoilerconcept.

Motorkap met twee grote uitlaatopeningen verbetert de aeroperformance

Een ander aspect dat direct afkomstig is uit de autosport is de nieuwe motorkap van carbon, die is voorzien van twee grote uitlaatopeningen met zwart afgewerkte carbon oppervlakken. De grote uitlaten leiden de warme lucht die uit het diagonaal geplaatste koelpakket wordt aangevoerd uit het motorcompartiment. Deze technologie is ook direct afkomstig uit de autosport en verhoogt de totale neerwaartse druk. Tegelijkertijd wordt de luchtweerstand verminderd en de luchtmassastroom voor de koeling van de motor geoptimaliseerd. De lucht wordt ook specifiek rond de A-stijlen en de zijruiten naar de achterzijde geleid, waar het de efficiëntie van het nieuwe achterspoilerconcept verhoogt. De naadloos geïntegreerde jaloezieën (luchtsleuven) met vijf lamellen in carrosseriekleur en luchtafvoeropeningen achter de wielen in de carbon voorspatschermen helpen de neerwaartse druk op de vooras te verhogen door middel van een effectieve wielkastventilatie. De luchtstroom rond de auto wordt ook geoptimaliseerd door de nieuwe, beduidend grotere en bredere dorpelverbreders met elementen van zwart carbon, die voor en achter overgaan in verticale blades. In de dorpelverbreders zijn extra koelluchtkanalen geïntegreerd voor de koeling van de remmen op de achteras.

Tweelaags achterspoilerconcept

Het achteraanzicht wordt gedomineerd door de nieuwe achterskirt met grote diffusor, de twee ronde dubbele uitlaatsierstukken links- en rechtsbuiten, de zijdelingse wielkastventilatie en het innovatieve achterspoilerconcept. Beide spoilerelementen zijn uitgevoerd in carbon, kunnen handmatig worden versteld en zodoende worden aangepast aan de verschillende circuitomstandigheden. Het tweede, lager geplaatste spoilerprofiel is bijzonder klein en smal, omdat dit ideaal is voor de geleiding van de lucht die vanaf de voorkant van de auto komt. De zeer lichte en toch robuuste spoilerdragers van matzwart carbon zijn speciaal ontworpen op basis van uitgebreide simulaties en verhogen ook de aerodynamische efficiëntie. Ze zijn vastgeschroefd aan het kofferdeksel, eveneens van zwart carbon.

Een ander fascinerend detail is de beweegbare flap in het bovenste spoilerblad. Dit actieve aerodynamische element wordt al naargelang de rijsituatie en de gekozen AMG DYNAMICS-modus elektronisch versteld onder een hoek van 20 graden en verbetert de langs- en dwarsdynamiek. In vlakke positie vermindert de flap de luchtweerstand, waardoor de topsnelheid sneller wordt bereikt. In de schuine stand verbetert de flap de remprestaties en de stabiliteit in de bochten dankzij de verhoogde neerwaartse druk op de achteras.

Er kunnen vier verschillende activeringsstrategieën worden uitgevoerd, afhankelijk of de modus AMG DYNAMICS Basic, Advanced, Pro of Master is geselecteerd. Sommige van deze strategieën zijn ook gelinkt aan het herkennen van de rijomstandigheden. Neem bijvoorbeeld de modus Master: de flap is permanent schuin geplaatst en is uitgeschoven tot een snelheid van 250 km/h. Wanneer de snelheid hoger is dan 250 km/h, wordt de flap ingeschoven om de luchtweerstand te verminderen en zo sneller de topsnelheid te bereiken. Als de bestuurder echter plotseling remt of een bocht in stuurt, neemt de flap onmiddellijk weer de uitgeschoven positie in voor optimale prestaties bij het remmen en bij het rijden door bochten dankzij de toegenomen neerwaartse druk en de hogere luchtweerstand. De flap kan ook door de bestuurder worden in- of uitgeschoven met een aparte toets in de middenconsole.

Onderzijde bijna volledig bekleed

De aerodynamische precisie strekt zich nu ook uit tot de bijna volledig beklede onderzijde, die niet alleen aan aerodynamische, maar ook aan thermische eisen (warmteafvoer) moet voldoen. De vlakke onderzijde is voorzien van speciaal ontworpen langsvinnen. Deze luchtgeleidingselementen zijn zorgvuldig geoptimaliseerd om een optimale luchtstroom naar de achterdiffusor te garanderen. Het gehele pakket versnelt de luchtstroom, waardoor de neerwaartse druk aanzienlijk toeneemt. Alle maatregelen zijn op elkaar afgestemd en werken perfect samen met het achterspoilerconcept. Het resultaat van al deze maatregelen is een neerwaartse druk van ruim 400 kg bij 250 km/h.

Overal lichtgewicht en robuust carbon

Het in het midden verlaagde lichtgewicht carbon dak, het carbon kofferdeksel met kleine spoilerrand en de grotere achterruit van lichtgewicht dun glas zijn allemaal belangrijke onderdelen van de intelligente materialenmix en de lichtgewicht constructie. De voorruit van gelaagd glas is eveneens dun en daardoor licht. Een andere exclusieve feature van de Black Series zijn de spiraalvormige carbon transmissiesteunen. Extra carbon verstevigingspanelen in de voorzijde, de onderzijde en de achterzijde verstevigen de gehele aluminium carrosseriestructuur, samen met de lichtgewicht integrale drager en het carbon tunnelkruis, waardoor de carrosserie nog stabieler wordt. De elementen vormen één geheel en verhogen de rijprecisie van de Black Series onder alle omstandigheden. Het carbon verstevigingspaneel onder de motor is verbonden met de geïntegreerde drager en maakt de gehele voorzijde en de stuurinrichting stijver, waardoor het sturen merkbaar nauwkeuriger verloopt en de vooras stabieler wordt. De integrale drager op de vooras is exclusief voor de Black Series uitgevoerd in lichtgewicht aluminium.

Het standaard high-performance keramisch remsysteem met composietremschijven, zwarte remklauwen en witte opschriften kenmerkt zich eveneens door een laag gewicht en hoge prestaties. Speciale remblokken en remschijven garanderen in combinatie met een gemodificeerde remkoeling een optimale en fadingvrije remvertraging alsmede uiterst nauwkeurige remingrepen. De standaard gesmede lichtmetalen velgen dragen ook bij aan de gewichtsvermindering.

AMG-schroefveren met adaptief verstelbare demping

Het dubbele wishbone-concept lokaliseert het wiel met een hoge camber- en toespoorstabiliteit. Dit maakt hoge bochtsnelheden mogelijk en geeft de bestuurder een optimale feedback bij het nemen van bochten in het grensbereik. De draagarmen, fusees en naafdragers op de voor- en achteras zijn volledig van gesmeed aluminium gemaakt om de onafgeveerde massa te verminderen. De sferische lagers op de bovenste en onderste draagarmen van de achteras zijn rechtstreeks afkomstig uit de autosport. Door hun constructie hebben ze geen speling, waardoor toespoor en camber ook onder hoge belasting niet veranderen. De AMG GT Black Series biedt zodoende een nauwkeurige besturing, geeft een duidelijke stuurfeedback en levert dus ook betere prestaties in de bochten.

Net als bij de AMG GT R worden bij de Black Series AMG-schroefveren met verstelbare veervoorspanning gebruikt, met technologie die is aangepast aan de specifieke eisen voor extreem circuitgebruik met hoge dempingskrachten. De uit de autosport bekende technologie wordt gecombineerd met de traploze, adaptief verstelbare demping AMG RIDE CONTROL. Het systeem wordt elektronisch geregeld en past de demping op elk wiel automatisch aan op de rijsituatie, de snelheid en de staat van het wegdek. De dempingskarakteristieken worden snel en nauwkeurig aangepast door twee afzonderlijke kleppen voor de terugslag- en compressiekrachten in de dempers. Deze kleppen zijn nieuw, eveneens gebaseerd op autosporttechniek en reageren nog sneller op snelle veerbewegingen. Een hardere demping, bijvoorbeeld bij het nemen van bochten en remmen, vermindert op effectieve wijze de rolbewegingen. De continue aanpassing van de demping aan de snelheid zorgt bovendien voor een optimaal wegcontact en verhoogt zo de veiligheid, zelfs bij hoge snelheden.

De bestuurder kan de adaptief verstelbare demping ook aanpassen met een druk op de knop in de AMG DRIVE UNIT of via de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s. Er zijn drie rijprogramma’s beschikbaar: ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Sport Plus’. Door de gewijzigde instellingen is er een nog betere afstemming mogelijk. ‘Comfort’ en ‘Sport’ zijn de juiste keuzes voor de openbare weg. In de modus ‘Sport’ is de demping steviger, met sportievere reacties en minder comfort – dit rijprogramma kan ook op circuits worden geselecteerd als er door regen minder grip voorhanden is. ‘Sport Plus’ is ideaal voor gebruik op circuits, omdat dit rijprogramma een speciale feature heeft: het systeem herkent automatisch de kwaliteit van het wegdek, dat wil zeggen of er op een vlak Grand Prix-circuit zoals Hockenheim of op een hobbelige ondergrond zoals die van de Nürburgring Nordschleife wordt gereden. Het systeem past in ‘Sport Plus’ vervolgens automatisch het niveau van de elektronische demping aan. Om deze instellingen te kunnen ontwikkelen, is de Black Series getest op uiteenlopende circuits en is de afstelling geperfectioneerd.

Lichter onderstel dankzij de toepassing van carbon

De vooras is voorzien van een tweevoudig verstelbare torsiestang van lichtgewicht carbon. De auto beschikt in de standaardinstelling over deze korte (en zodoende stevige) verbinding. De tegenhanger op de achteras is van staal, drievoudig verstelbaar en erg licht dankzij de holle-buisconstructie. Vanuit de standaard ‘centrale’ positie kan hij één niveau harder (korte verbinding) of zachter (lange verbinding) worden ingesteld. Het carbon verstevigingspaneel in het achterste deel van de onderzijde ondersteunt de hoge mate van rijprecisie. Dit lichte en stijve element verstijft de structuur aan de achterzijde en maakt de carrosserie daardoor nog stabieler. Ook de elektronisch aangestuurde dynamische motor- en transmissiesteunen zijn opnieuw afgesteld om de wendbaarheid verder te vergroten en zeer nauwkeurige reacties en duidelijke feedback te leveren.

Andere maatregelen aan het onderstel zijn de grote spoorbreedte voor en achter en het handmatig instelbare camber op de voor- en achteras. Dit betekent dat uitzonderlijk hoge camberwaarden kunnen worden ingesteld, die uitsluitend bedoeld zijn om de prestaties op afgesloten circuits te verbeteren.

In samenwerking met MICHELIN is een Pilot Sport Cup 2 R MO-band ontwikkeld, die speciaal is afgestemd op de Black Series. Zoals normaliter alleen in de autosport gebruikelijk is, is deze sportband – exclusief voor Mercedes-AMG – leverbaar in twee compounds: af fabriek wordt de MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R MO1A als ‘soft compound’ gemonteerd, waarvan het flankdesign het silhouet van de AMG GT Black Series versterkt. Een ‘hard compound’ is ook leverbaar als optie voor montage achteraf, voor gebruik op circuits bij hogere temperaturen. Naast de aanduiding MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R MO2 is deze uit het AMG Performance Center leverbare compound te herkennen aan het autosportlogo van de Franse bandenfabrikant. Aan de voorzijde zijn 10 J x 19 velgen met 285/35 ZR 19 banden gemonteerd en aan de achterzijde 12 J x 20 velgen met 335/30 ZR 20.

Altijd optimale grip: de AMG TRACTION CONTROL

Voor gebruik op afgesloten circuits in de ESP OFF-modus biedt de AMG TRACTION CONTROL de bestuurder individuele ondersteuning om het enorme vermogen van de Black Series onder controle te houden – en dat zonder enige ESP-remingreep. Het niveau van de ondersteuning kan worden aangepast, zodat voor elke bestuurder en elke situatie op het circuit de ideale ondersteuning wordt geboden. De AMG TRACTION CONTROL is optimaal afgestemd op het karakter van de nieuwe Black Series en maakt het mogelijk om vooraf een van de negen instellingen voor de aandrijfslipregeling op de achteras in te stellen. De aansturing vindt uitsluitend plaats via de overeenkomstige settings in de motorelektronica en zonder tussenkomst van het ESP-systeem, zoals ook het geval is bij de GT3 racewagen.

De bediening vindt plaats via een aparte verstelknop in de middenconsole. Deze centraal in het dashboard geplaatste knop kan ook worden bediend met racehandschoenen. Afhankelijk van de instelling laat het systeem meer of minder slip op de achterwielen toe – erg handig bij wisselende asfaltcondities. Niveau 1 is bedoeld voor rijden op nat wegdek met hoge veiligheidsreserves. Niveau 9 laat een maximale slip op de achteras toe. Elke instelling wordt weergegeven op de verstelknop en op het centrale display in het combi-instrument.

Het door AMG ontwikkelde systeem biedt een groot voordeel ten opzichte van conventionele systemen, omdat het AMG-systeem binnen een fractie van een seconde anticipeert op situaties met behulp van een evaluatie van de wrijvingscoëfficiënt en andere gegevens die door een regelunit worden verwerkt. De maximaal toegestane slip van de achterwielen wordt berekend op basis van het geselecteerde niveau van de AMG TRACTION CONTROL. Wanneer de wielen dit slipniveau bereiken tijdens het accelereren, past de tractieregeling het motorvermogen zo aan dat dit niveau niet wordt overschreden en de auto blijft accelereren met dit gespecificeerde slipniveau. De systeemalgoritmen zijn ontwikkeld als variabel model met dubbele controle en passen niet alleen het koppel van de motor aan, maar ook het sperniveau van het elektronisch sperdifferentieel.

Oranje als exclusieve contrastkleur

Het interieurconcept benadrukt de toppositie van de AMG GT Black Series: nappaleder Exclusief wordt gecombineerd met sportief microvezel DINAMICA in zwart met oranje contrastsiernaden. Het dashboard en de nieuw ontworpen lichtgewicht portierpanelen, die nu zijn voorzien van lussen voor het openen van de portieren in plaats van conventionele portiergrepen, zijn afgewerkt met microvezel DINAMICA in zwart. Oranje contrastsiernaden op andere plaatsen, sierdelen van matzwart carbon en het AMG-nightpakket interieur zorgen voor nog meer opvallende accenten. De AMG-kuipstoelen van carbon combineren een laag gewicht met een optimale zijdelingse ondersteuning. Optioneel is het interieur ook leverbaar met grijze contrastsiernaden.

Displays met AMG-specifieke weergave

De AMG GT Black Series is voorzien van het volledig digitale combi-instrument uit de AMG GT-familie met een diameter van 12,3 inch, dat recht voor de bestuurder is geplaatst, en een 10,25 inch multimediascherm op de middenconsole. Het combi-instrument kent verschillende designs met de drie AMG-specifieke weergavestijlen: ‘Classic’, ‘Sport’ of ‘Supersport’. De ‘Supersport’-weergave met een centrale toerenteller is voorzien van uitgebreide aanvullende informatie, zoals een melding om op te schakelen in de handmatige schakelmodus: het ‘shiftlight. De visualisaties op het multimediadisplay informeren ook over andere voertuigfuncties, bijvoorbeeld met animated presentaties van de rijassistentie-, voertuig- en communicatiesystemen.

Binnen handbereik: displaytoetsen in de middenconsole

De innovatieve, gekleurde displaytoetsen in de V-vormige middenconsole voor de bediening van de transmissie, het onderstel, het ESP, de uitlaat, de achterspoiler en het start-stopsysteem geven ook informatie over deze functies weer. De in TFT-technologie uitgevoerde displaytoetsen maken gebruik van intuïtieve, begrijpelijke symbolen om de functies weer te geven en zijn eenvoudig te bedienen met slechts een kleine vingerbeweging. Omdat ze nog steeds een mechanisch drukpunt hebben, kunnen ze ook met racehandschoenen worden bediend. De displaytoetsen worden aangevuld met twee tuimelschakelaars voor de rijprogramma’s en de volumeregeling van het audiosysteem.

Onmiddelijke controle: het AMG Performance-stuurwiel

Het AMG Performance-stuurwiel wordt ook gedeeld met de modellen uit de AMG GT-familie. Het wordt gekenmerkt door een sportief design, een afgevlakte onderzijde met een sterk geprofileerde stuurwielrand en een intuïtieve bediening. De stuurwielrand is volledig bekleed met microvezel DINAMICA, terwijl de stuurwielbadge naast het AMG-logo ook exclusief het opschrift ‘Black Series’ draagt. De aluminium schakelpaddles voor het handmatig schakelen maken een nog sportiever rijgedrag mogelijk. De geïntegreerde touch control-buttons kunnen worden gebruikt om het combi-instrument en het multimediadisplay te bedienen door in horizontale en verticale richting met de vingers te vegen.

De AMG-stuurwieltoetsen beschikken standaard over een ronde draaischakelaar met geïntegreerd display en twee verticaal geplaatste gekleurde displaytoetsen met schakelaars. De AMG-rijprogramma’s kunnen met de rechter draaischakelaar worden geactiveerd. De geselecteerde instelling wordt weergegeven op het lcd-kleurendisplay dat in de draaischakelaar is geïntegreerd.

Met de twee vrij te configureren displaytoetsen en de extra schakelaars aan de linkerzijde kunnen andere AMG-functies direct op het stuurwiel worden bediend. Zo kan de bestuurder zich volledig concentreren op het rijden met hoge snelheden zonder zijn handen van het stuur te hoeven halen. Elke gewenste functie kan worden weergegeven met een pictogram op het display, dat de bestuurder met de betreffende schakelaar kan instellen. Zo kunnen de twee gewenste individuele AMG-functies exact worden gedefinieerd en kunnen de instellingen met een simpele vingerbeweging worden gewijzigd.

Het AMG-nightpakket interieur is eveneens standaard. Bij dit pakket zijn de schakelpaddles, de stuurwielspaken en het inzetstuk in de optionele AMG Performance-stoelen in hoogglanzend zwart uitgevoerd, terwijl de instaplijsten van zwart geborsteld rvs zijn, wat de sportiviteit van de auto nog eens extra benadrukt.

Nog dichter bij de autosport met het optionele AMG TRACK PACK

In veel landen is optioneel het AMG TRACK PACK leverbaar (alleen in combinatie met de AMG-kuipstoelen in carbon). Het bestaat uit een bescherming bij het over de kop slaan, vierpunts veiligheidsgordels voor de bestuurder en voorpassagier en een 2 kg brandblusser (beide specifiek ontworpen voor gebruik op het circuit). De lichtgewicht geschroefde titanium rolkooi van de bescherming bij het over de kop slaan bestaat uit een hoofdrolbeugel, een beugel voor de bevestiging van de veiligheidsgordels, twee beugels in het achtercompartiment en een diagonaal X-vormig profiel aan de achterzijde. Het systeem verhoogt de toch al indrukwekkende stijfheid van de auto nog verder en heeft daarmee ook een positieve invloed op de rijdynamiek. Het verhoogt tevens de passieve veiligheid.

Overzicht technische gegevens

Mercedes-AMG GT Black Series Motor 4,0 liter V8-biturbo Cilinderinhoud 3.982 cc Max. vermogen 537 kW/730 pk bij 6.700-6.900 t/min Max. koppel 800 Nm bij 2.000-6.000 t/min Aandrijving Achterwielen Transmissie AMG SPEEDSHIFT DCT 7G Brandstofverbruik gecomb. 12,8 l/100 km* CO 2 -emissie gecomb. 292 g/km Acceleratie 0-100 km/h 3,2 sec. Topsnelheid 325 km/h

* De vermelde waarden zijn vastgelegd volgens de voorgeschreven meetmethode. Het gaat om de NEDC-CO 2 -waarden in overeenstemming met Art. 2 Nr. 1 van de Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. De brandstofverbruikscijfers zijn berekend aan de hand van deze waarden.

