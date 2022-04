De Mercedes-AMG SL 43: aantrekkelijk instapmodel met innovatieve motortechnologie

Na de twee varianten met V8-motor presenteert Mercedes-AMG nu een technisch innovatief instapmodel van het nieuw ontwikkelde roadster-icoon: de SL 43 (brandstofverbruik gecombineerd: 9,4-8,9 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 214-201 g/km)[1]. Onder de motorkap van de open 2+2-zitter met softtop ligt een 2,0 liter vier-in-lijn benzinemotor die een primeur bevat: de wereldwijd voor het eerst in een productiemodel toegepaste elektrische uitlaatgasturbo. Deze technologie is afkomstig uit de Formule 1™. Het systeem dat is ontwikkeld voor de SL 43 is een directe afgeleide van de technologie die het Mercedes-AMG Petronas F1 Team jarenlang met succes heeft toegepast in de top van de autosport. De nieuwe vorm van laden garandeert een bijzonder spontane gasrespons over het hele toerentalbereik, waardoor een nog dynamischere rijervaring wordt geboden en tegelijkertijd de efficiëntie wordt verhoogd. De turbocompressor wordt bediend via het 48V-boordnet, dat ook de riemaangedreven startdynamo (RSG) voedt. Daardoor beschikt de Mercedes-AMG SL 43 over een vermogen van 280 kW (381 pk) en een maximumkoppel van 480 Nm, plus een extra kortstondige boost van 10 kW (14 pk) van de RSG, in bepaalde rijsituaties. Het nieuwe instapmodel van de SL-familie kenmerkt zich ook door een uitgebreide standaarduitrusting. Daarnaast zorgen tal van comfort- en veiligheidsverhogende opties voor een breed scala aan individualiseringsmogelijkheden.

In de zeventig jaar van zijn bestaan is de SL – een echt auto-icoon – getransformeerd van volbloed racewagen tot luxe sportwagen met open dak. De nieuwe Mercedes-AMG SL markeert een nieuwe mijlpaal in de modelgeschiedenis. Hij combineert de uitgesproken sportiviteit van de oorspronkelijke SL met de unieke luxe en baanbrekende technologie van de moderne Mercedes-AMG modellen. Als nieuw instapmodel in de modelserie is de SL 43 daar een bijzonder goed voorbeeld van. Het is de eerste productieauto ter wereld met een elektrische uitlaatgasturbo. Deze technologie is rechtstreeks afkomstig uit de Formule 1™ en lost het compromis op tussen een kleine, snel reagerende turbo met een relatief laag piekvermogen en een grote turbo met een hoog piekvermogen die met vertraging reageert. Met zijn innovatieve motorconcept richt het nieuwe instapmodel van de 2+2-roadster zich meer op kopers met een bijzondere affiniteit met techniek. Door de combinatie van een relatief lichte viercilindermotor op de vooras en achterwielaandrijving biedt de SL 43 ook bijzonder plezierige rijeigenschappen.

“In zijn lange geschiedenis heeft de SL herhaaldelijk technologische mijlpalen gezet. Zo was de legendarische 300 SL Gullwing (Flügeltürer) in 1954 ’s werelds eerste productiepersonenwagen met directe benzine-inspuiting, en is de nieuwe Mercedes-AMG SL 43 nu de allereerste in serie geproduceerde productieauto met een elektrische uitlaatgasturbo. Met deze technologie levert de SL ook als instapmodel uitstekende prestaties. Daarmee combineert onze ‘kleinste’ SL de typische AMG Driving Performance, met luxe en comfort op het absolute topniveau. Bovendien spreken we met deze innovatieve motor ongetwijfeld ook een bredere klantenkring aan”, aldus Philipp Schiemer, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG GmbH.

“De elektrische uitlaatgasturbo is een fascinerend voorbeeld van de transfer van Formule 1-technologie naar de productiemodellen. Bij de implementatie ervan in combinatie met onze krachtige M139 viercilindermotor konden we ook putten uit de enorme schat aan ervaring van onze collega’s bij Mercedes-AMG High Performance Powertrains. De technologie verhoogt de dynamiek en daarmee het rijplezier, terwijl tegelijkertijd de efficiëntie van het aandrijfsysteem wordt verbeterd. Met het oog op onze geëlektrificeerde toekomst streven wij ambitieuze doelen na. Innovatieve componenten zoals de elektrische uitlaatgasturbo helpen ons om dit te bereiken”, aldus Jochen Hermann, Chief Technical Officer van Mercedes-AMG GmbH.

Elektrische uitlaatgasturbo verbetert reactievermogen motor

De werking van de elektrische uitlaatgasturbo is gebaseerd op dezelfde technologie die ook door het Mercedes-AMG Petronas F1 Team wordt gebruikt. Een ongeveer 4 cm brede elektromotor is direct op de as van de turbocompressor geïntegreerd, tussen het turbinewiel aan de uitlaatzijde en het compressorwiel aan de inlaatzijde. Deze drijft de as van de turbocompressor rechtstreeks en elektronisch gestuurd aan, en versnelt zo het compressorwiel voordat de uitlaatgasstroom de aandrijving op conventionele wijze overneemt.

Dit verbetert de onmiddellijke respons vanaf stationair toerental en over het volledige toerentalbereik aanzienlijk. De verbrandingsmotor reageert nog spontaner op de input van het gaspedaal, terwijl de algehele rijervaring dynamischer is. Bovendien maakt de elektrificatie van de turbo een hoger koppel bij lage toerentallen mogelijk. Dit verhoogt ook de dynamiek en optimaliseert de acceleratie vanuit stilstand. Zelfs wanneer de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt of op de rem trapt, kan de technologie van de e-turbocompressor de laaddruk te allen tijde handhaven. Dit zorgt voor een continue onmiddellijke reactie.

De turbocompressor, die via het 48V-boordnet wordt bediend, werkt met toerentallen tot 170.000 t/min, wat een zeer hoge luchtdoorvoer mogelijk maakt. De turbocompressor, elektromotor en vermogenselektronica zijn aangesloten op het koelcircuit van de verbrandingsmotor om te allen tijde een optimale temperatuuromgeving te creëren. In combinatie met de intern genaamde M139 2 liter vier-in-lijn motor produceert de innovatieve technologie van de SL 43 een nominaal vermogen van 280 kW (381 pk) bij 6.750 t/min. Het maximumkoppel van 480 Nm is beschikbaar tussen 3.250 t/min en 5.000 t/min. Afhankelijk van de situatie garandeert het systeem tijdelijk een extra boost van 10 kW (14 pk) door de riemaangedreven startdynamo (RSG).

De tweede generatie RSG functioneert ook als een mild hybrid in het 48V-boordnet, dat naast de tijdelijke vermogensboost ook functies als ‘zeilen’ (uitrollen) en energierecuperatie mogelijk maakt voor maximale efficiëntie. Tegelijkertijd verhoogt de 48V-technologie ook het comfort, aangezien de overgangen tussen de start-stopfunctie en de ‘zeil’functie bijna onmerkbaar zijn.

AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie met natte startkoppeling en achterwielaandrijving

De viercilindermotor, genaamd M139, die in de compacte Mercedes‑AMG modellen zonder elektrische uitlaatgasturbo al geruime tijd overdwars wordt geplaatst, staat in de SL 43 in lengterichting. In het instapmodel van de SL-modelserie, die altijd is voorzien van achterwielaandrijving, wordt hij bovendien voor het eerst gecombineerd met de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie (MCT = Multi-Clutch Transmission). In deze transmissie is de koppelomvormer vervangen door een natte startkoppeling. Deze vermindert het gewicht en optimaliseert dankzij de lagere massatraagheid de reactie op de input van het gaspedaal, met name tijdens sprints en veranderingen in de belasting. De zorgvuldig gekalibreerde software zorgt voor extreem korte schakeltijden en, indien nodig, snel meervoudig terugschakelen. Bovendien zorgt de tussengasfunctie in de rijprogramma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’ voor een bijzonder emotionele schakelervaring. Ook is er de RACE START-functie, die voor een optimale acceleratie vanuit stilstand zorgt.

De prestaties zijn van een hoog niveau: vanuit stilstand accelereert de SL 43 desgewenst in slechts 4,9 seconden naar 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 275 km/h. Naast de geboden prestaties onderscheidt het nieuwe model zich ook door relatief lage verbruiks- en emissiecijfers.

Roadster-architectuur met aluminiumcomposietstructuur voor de typische AMG Driving Performance

De nieuwe generatie SL (R232-serie) is gebaseerd op een volledig nieuwe voertuigarchitectuur, die is ontwikkeld door Mercedes‑AMG. Het nieuwe maatconcept maakt voor het eerst sinds 1989 (Mercedes SL R129) een 2+2-stoelconfiguratie mogelijk, waardoor de nieuwe SL nog veelzijdiger is. De achterzitplaatsen verhogen de dagelijkse praktische bruikbaarheid en bieden plaats aan personen tot een lengte van 1,50 meter (met kinderzitje tot 1,35 meter). Als de extra zitplaatsen niet nodig zijn, kan een inschuifbaar windscherm achter de achterbank de inzittenden voorin beschermen tegen tocht in hun nek. De tweede zitrij kan ook worden gebruikt als extra bagageruimte voor bijvoorbeeld een golftas.

Het onderstel is gemaakt van lichtgewicht aluminiumcomposiet en bestaat uit een aluminium spaceframe met een zelfdragende structuur. De bouwwijze garandeert een maximale stijfheid en vormt daarmee de perfecte basis voor een precieze rijdynamiek, een hoog comfort, een optimale wegligging en sportieve carrosserieverhoudingen. Het doel van de carrosserie-architectuur is het realiseren van de typische AMG Driving Performance met de nadruk op dwars- en langsdynamiek, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de hoogste eisen op het gebied van comfort en veiligheid.

In de nieuwe SL maakt de intelligente materiaalmix de hoogst mogelijke stijfheid bij een laag gewicht mogelijk. De gebruikte materialen zijn aluminium, magnesium, vezelcomposieten en staal, waarvan bijvoorbeeld het voorruitframe is gemaakt. Deze biedt bescherming bij het over de kop slaan, samen met het rolbeugelsysteem achter de achterbank, dat bliksemsnel tevoorschijn komt als dat nodig is.

In vergelijking met de vorige modelserie werd de torsiestijfheid van de carrosseriestructuur met 18 procent verhoogd. De dwarsstijfheid ligt 50 procent hoger dan de al uitstekende waarde van de AMG GT Roadster. De langsstijfheid ligt 40 procent hoger. Het gewicht van de carrosserie bedraagt maar circa 270 kg. Samen met het lage zwaartepunt zorgt de systematische lichtgewicht constructie voor een optimale rijdynamiek.

Instapmodel met subtiele onderscheidende kenmerken in het exterieurdesign

Het exterieurdesign van de SL 43 verschilt op detailniveau van de twee achtcilindermodellen. Zo heeft hij bijvoorbeeld een specifieke voor- en achterskirt en ronde in plaats van hoekige dubbele uitlaatsierstukken. Kenmerkend voor het carrosseriedesign van de SL zijn de lange wielbasis, de korte overhangen, de lange motorkap, het naar achteren geplaatste passagierscompartiment met steil oplopende voorruit en de krachtige achterzijde. Dit zorgt voor de kenmerkende SL-proporties en geven de roadster zijn krachtig-dynamische uitstraling – samen met de volumineuze wielkasten en de grote lichtmetalen wielen die strak aansluiten op de carrosserie. De SL 43 staat standaard op 19 inch lichtmetalen velgen. Als optie zijn bovendien dezelfde velgen als voor de achtcilindermodellen verkrijgbaar: aerodynamisch geoptimaliseerde 20 of 21 inch lichtmetalen velgen die door de geringe turbulentie de luchtweerstand verminderen. Bijzonder geraffineerd zijn de 20 inch velgen met kunststof aeroringen die extra gewicht besparen.

Actieve aerodynamica voor meer dynamiek en efficiëntie

Een technisch hoogstandje ter verbetering van de aerodynamica is het actieve luchtregelsysteem AIRPANEL. De horizontale lamellen achter de bovenste luchtinlaat worden elektronisch geregeld en kunnen met servomotoren worden geopend en gesloten. Op die manier wordt de luchtstroom naar behoefte gericht, waardoor de aerodynamische prestaties verbeteren.

Normaliter zijn de lamellen gesloten, zelfs op topsnelheid. Deze stand vermindert de luchtweerstand. Pas wanneer vooraf gedefinieerde componenten een bepaalde temperatuur hebben bereikt, en de vraag naar koellucht bijzonder groot is, gaan de lamellen open en laten ze de maximale hoeveelheid koellucht naar de warmtewisselaars stromen. Dit vraagt om een zeer intelligente en snelle regeling.

Hetzelfde geldt voor een ander actief onderdeel van de aerodynamica: de uitschuifbare achterspoiler die naadloos in het profiel van het voertuig is geïntegreerd. Afhankelijk van de rijstatus verandert hij van positie. Daarbij houdt de regelsoftware rekening met tal van parameters: hij neemt de rijsnelheid, de langs- en dwarsversnelling en de stuursnelheid mee in de berekeningen. De spoiler neemt vanaf 80 km/h vijf verschillende hoekinstellingen aan om de rijstabiliteit te optimaliseren of de luchtweerstand te verminderen.

Het optionele aerodynamicapakket voor de Mercedes-AMG SL 43 omvat grotere flics op de voor- en achterbumpers en een grotere achterdiffusor. Dit verbetert zowel de downforce als de luchtweerstand nog verder. Ook de gewijzigde snelheidsdrempels van de achterspoiler en zijn steilere hoek van 26,5 graden (in plaats van 22 graden) in de Dynamic-stand dragen hieraan bij.

Stoffen kap voor een lager gewicht en een lager zwaartepunt

De sportievere positionering van de nieuwe SL heeft ook geleid tot de keuze voor een elektrisch bediende stoffen kap in plaats van het metalen variodak van zijn voorganger. De 21 kg gewichtsbesparing en het daaruit resulterende lagere zwaartepunt hebben een positief effect op de rijdynamiek en de handling. Door de ruimte- en gewichtsbesparende Z-vouw kon een conventionele afdekking van het kapcompartiment achterwege worden gelaten. De voorste dakboog zorgt ervoor dat de geopende kap in zijn uiteindelijke positie vlak ligt. Tegelijkertijd stonden de ontwikkelaars voor de taak om de hoge geschiktheid voor dagelijks gebruik en de voorbeeldige geluidsarme werking te behouden. De drielaags constructie bestaat uit een strak gespannen buitenschaal, een nauwkeurig afgewerkte interieurhemel en daartussen een akoestische mat van hoogwaardig 450 g/m² PES-vlies.

Het openen en sluiten duurt maar zo’n 15 seconden en is mogelijk tot een snelheid van 60 km/h. De kap wordt bediend via het schakelpaneel in de middenconsole of via het multimediatouchscreen waarop een animatie toont hoe het proces verloopt.

Interieur met ‘hyperanaloge’ cockpit en standaard comfortstoelen

Ook het interieur van de Mercedes-AMG SL 43 wordt gekenmerkt door een spannende combinatie van analoge geometrie en de digitale wereld – ‘hyperanaloog’ genaamd. Een voorbeeld daarvan is het volledig digitale combi-instrument, dat in een driedimensionaal vizier geïntegreerd is. Het standaard MBUX infotainmentsysteem biedt de keuze uit meerdere specifieke weergavestijlen en verschillende modi. Het symmetrische dashboard is vormgegeven als een krachtige vleugel en gestructureerd in een boven- en onderkant. Highlights zijn de vier gegalvaniseerde turbineluchtuitstroomopeningen. Hun oppervlakken lopen door in het dashboard in de vorm van krachtige powerdomes. De onderkant van het dashboard loopt vloeiend over in de middenconsole en verbindt de twee elementen naadloos met elkaar.

Ondanks de symmetrie creëert het cockpitdesign een duidelijke focus op de bestuurder: het 12,3 inch lcd-screen met hoge resolutie van het combi-instrument is niet vrijstaand ontworpen, maar geïntegreerd in een hightech vizier dat reflecties, veroorzaakt door zonlicht, voorkomt. Om bij geopende kap storende lichtreflecties als gevolg van verschillende zonnestanden te vermijden, kan het touchscreen op de middenconsole bovendien elektrisch 12 tot 32 graden in hoek worden gekanteld.

De nieuwste generatie MBUX (Mercedes-Benz User Experience) is intuïtief te bedienen en zelflerend. Het biedt veel functionele content en de bedieningsstructuur van de tweede generatie MBUX, dat zijn debuut maakte in de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse. In de SL is daar een uitgebreide AMG-specifieke content in vijf weergavestijlen aan toegevoegd. Exclusieve menu-onderdelen zoals ‘AMG Performance’ of ‘AMG TRACK PACE’ onderstrepen bovendien het sportieve karakter.

De SL 43 is standaard uitgerust met veelvoudig elektrisch en handmatig verstelbare comfortstoelen, bekleed met een combinatie van lederlook ARTICO en stof. Stoelbekledingen in leder, nappaleder en AMG-nappaleder zijn optioneel leverbaar, net als AMG-sportstoelen en AMG Performance-stoelen met hun sculpturaal design. De als optie leverbare bekledingen MANUFAKTUR macchiatobeige/titaangrijs of MANUFAKTUR truffelbruin/zwart zorgen voor een bijzonder exclusieve touch. De AMG Performance-stoelen kunnen ook worden bekleed met een combinatie van nappaleder en microvezel DINAMICA met gele of rode siernaden.

Passend daarbij zijn de sierdelen en middenconsole niet alleen leverbaar in standaard hoogglanzend zwart maar ook in aluminium of carbon en in MANUFAKTUR zwartchroom. Het AMG Performance-stuurwiel met optionele stuurwielverwarming is leverbaar in nappaleder en nappaleder/microvezel MICROCUT.

Nieuw ontwikkeld onderstel met multilink-vooras en innovatieve lichtgewicht constructie

De SL 43 is standaard uitgerust met een nieuw ontwikkelde AMG RIDE CONTROL-onderstel met stalen vering met bijzonder krachtige aluminium schokdempers en lichtgewicht schroefveren. Als de eerste productieauto van Mercedes-AMG ooit beschikt de nieuwe SL over een multilink-vooras met vijf draagarmen die volledig binnen de velg zijn geplaatst. Dit verbetert de kinematica aanzienlijk. Op de achteras worden de wielen eveneens aangestuurd door een constructie met vijf draagarmen.

Om de onafgeveerde massa te beperken, zijn alle ophangingsschakels, fusees en wieldragers op de voor- en achteras van de nieuwe SL gemaakt van gesmeed aluminium. Het multilink-concept stuurt elk wiel met zo weinig mogelijk elastische bewegingen aan. De hoge camber en spoorstabiliteit maakt niet alleen hoge bochtsnelheden mogelijk, maar biedt de bestuurder ook een optimaal wegcontact in het hoge grensbereik in bochten. Dit komt tot uiting in een uitstekende dwarsdynamiek en rijstabiliteit bij hoge snelheden, maar ook in een milde reactie op externe invloeden zoals zijwind, hobbels of veranderingen in de wrijvingscoëfficiënt.

De lichtgewicht schroefveren zijn een nieuwe ontwikkeling: door een speciale warmtebehandeling kon het gewicht worden verlaagd zonder dat dit ten koste ging van de prestaties. Tijdens het fabricageproces wordt het aanslagrubber voor het eerst op de veer gelijmd. Deze stevige verbinding voorkomt slijtage door vuil, zoals zand, tijdens de levensduur van het voertuig. De veer corrodeert niet tijdens de levensduur, en de maximale componentbelasting kan hierdoor worden verhoogd bij een lager gewicht. Dit bespaart ongeveer 0,2 kg per veer.

Andere lichtgewicht elementen van de constructie van de SL 43 zijn de torsiestangstabilisatoren op de voor- en achteras. Dankzij een variabele wanddikte kon hun gewicht worden verminderd. De maximale wanddikte wordt nu alleen daar toegepast waar deze nodig is vanwege de maximale belasting, in dit geval ter hoogte van de rubberen steunen.

De nieuwste generatie van de adaptief verstelbare demping van AMG is als optie leverbaar. De regeleenheid van de onderstelregeling past op basis van gegevensanalyse – onder meer met behulp van acceleratie- en wielslagsensoren – de dempingskracht voor elk wiel in enkele milliseconden aan de situatie aan. Met behulp van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s kan de bestuurder de basisafstelling vooraf selecteren: met een druk op de knop verandert de rijeigenschap bijvoorbeeld van volledige dynamiek in de stand ‘Sport+’ naar rustig cruisen in de stand ‘Comfort’. Bovendien kan de afstelling onafhankelijk van de rijprogramma’s via een eigen knop in drie trappen worden aangepast.

Krachtig AMG-composietremsysteem voor korte remwegen

Het nieuw ontwikkelde high-performance, keramische AMG-composietremsysteem staat garant voor uitstekende vertragingswaarden en nauwkeurige dosering. Het systeem overtuigt met korte remwegen, een gevoelige respons en last but not least een hoge stabiliteit en duurzaamheid – ook bij extreme belasting. Tot de comfortfuncties behoren onder meer de wegrijhulp voor op hellingen Hill Start Assist en droogremmen op een natte ondergrond. Als het contact wordt uitgeschakeld en het voertuig stilstaat, wordt de parkeerstand ‘P’ geactiveerd. Bij het wegrijden wordt de elektrische parkeerrem automatisch gelost.

De composietremschijven zijn bijzonder licht: de rijdynamiek en het instuurgedrag profiteren van de verminderde onafgeveerde massa’s. De remschijf (van gietijzer) en rempot (van aluminium) zijn nu met speciale pennen met elkaar verbonden. Deze constructie bespaart ruimte, die wordt gebruikt voor een nog betere koeling van de remmen. Ook de directionele perforatie is nieuw: naast de gewichtsbesparing en de betere warmteafvoer kenmerkt deze oplossing zich door een nog snellere respons bij nat wegdek en een betere reiniging van de remblokken na het remmen.

Optionele achterasbesturing combineert dynamiek en stabiliteit

De Mercedes-AMG SL 43 kan als optie worden uitgerust met actieve achterasbesturing (HAL). Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen in tegengestelde richting (tot 100 km/h) of in dezelfde richting (sneller dan 100 km/h) als de voorwielen. Het systeem maakt dus zowel dynamische als stabiele rijeigenschappen mogelijk. De stuuroverbrenging van de voorwielen is directer, waardoor het gemakkelijker is om het voertuig op de limiet te rijden met minder stuurkracht.

Zes rijprogramma’s en AMG DYNAMICS: van comfortabel tot dynamisch

De vijf AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘Individual’ en het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket ‘RACE’ maken een breed spectrum aan rijeigenschappen mogelijk, van comfortabel tot dynamisch. De verschillende rijprogramma’s zorgen voor een individuele rijbeleving, die precies is afgestemd op de verschillende rijomstandigheden. Als onderdeel van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s beschikken de SL-modellen bovendien over AMG DYNAMICS. Deze geïntegreerde voertuigdynamiekregeling breidt de stabiliserende functies van ESP® uit met dynamische ingrepen in de stuurkarakteristiek en in de extra functies van ESP®. In snel genomen bochten bijvoorbeeld wordt door een korte remingreep bij het binnenste achterwiel een gedefinieerd giermoment rond de verticale as gegenereerd, zodat snel en nauwkeurig kan worden ingestuurd.

Het uitrustingsprogramma van de SL: tal van opties voor een individuele look

De Mercedes-AMG SL 43 biedt met zijn omvangrijke standaarduitrusting en vele extra opties een breed individualiseringsspectrum voor de meest uiteenlopende wensen van de klant – van sportief-dynamisch tot luxueus-elegant. Daartoe behoren twaalf lakken, waaronder de twee exclusieve SL- lakken hyperblauw metallic en MANUFAKTUR monzagrijs magno, drie dakkleuren en enkele nieuwe velgdesigns.

Er zijn drie exterieurdesignpakketten om de look eleganter of dynamischer te maken.

Het AMG-chroompakket exterieur bevat fraaie accenten in hoogglanzend chroom op de voorskirt, dorpelverbreders en achterzijde.

Bij het AMG-nightpakket worden geselecteerde exterieurelementen in hoogglanzend zwart uitgevoerd, zoals de frontsplitter, dorpelverbreders, buitenspiegels en het sierelement in de achterdiffusor. Daar komen nog donkere uitlaatsierstukken bij. Afhankelijk van de gekozen lak resulteert dit in markante contrasten of vloeiende overgangen.

Het AMG-nightpakket II omvat extra elementen in hoogglanzend zwart, waaronder de grille, de typeaanduiding en de Mercedes-ster aan de achterzijde.

Het AMG-carbonpakket exterieur bevat lichte componenten van carbon die verwijzen naar de autosporthistorie van de SL. Hiertoe behoren de frontsplitter en de flics in de voorbumper en de sierlijsten van de sideskirts. Bovendien zijn de uitlaatsierstukken uitgevoerd in hoogglanzend zwart en de sierlijst van de achterdiffusor in carbon of hoogglanzend zwart.

AMG DYNAMIC PLUS-pakket voor maximaal rijplezier

De SL 43 is ook optioneel te voorzien van het AMG DYNAMIC PLUS-pakket, dat tal van high-performance componenten combineert:

Dynamische AMG-motorsteunen verbinden de motor afhankelijk van de rijsituatie stijver of juist flexibeler met de carrosserie. In elke rijsituatie resulteert dit in de best mogelijke balans tussen rijdynamiek en comfort.

Het elektronisch geregelde AMG-sperdifferentieel op de achteras verdeelt het vereiste vermogen in dynamische bochten en bij snel accelereren nog sneller en nauwkeuriger over de wielen, waardoor maximale tractie wordt gegarandeerd.

Het rijprogramma ‘RACE’ zorgt met een druk op de knop voor circuitwaardige prestaties, met een nog spontanere reactie van de motor en een nog directere karakteristiek van het gaspedaal. Dit rijprogramma kan worden geselecteerd via de AMG-stuurwieltoetsen.

De verlaging met 10 mm verlaagt het zwaartepunt van het voertuig en verbetert daarnaast de stabiliteit van het voertui.

De gele AMG-remklauwen onderstrepen optisch het verhoogde rijdynamische potentieel.

Rijassistentiesystemen en MBUX: intelligente ondersteuning op de achtergrond

Met behulp van tal van sensoren, camera’s en radartechnologie houden de rijassistentiesystemen, waarvan sommige optioneel zijn, het verkeer en de omgeving van de nieuwe SL 43 in de gaten. Indien nodig kunnen de intelligente assistenten bliksemsnel ingrijpen. Net als in de huidige generaties Mercedes C-Klasse en S-Klasse wordt de bestuurder ondersteund door diverse nieuwe en verbeterde systemen. Dat gebeurt in het dagelijks verkeer, bijvoorbeeld door te helpen bij de snelheidsaanpassing, afstandsregeling, besturing en rijstrookwisselingen. Dit maakt het gemakkelijker om te reageren op dreigende botsingen. De werking van de systemen wordt gevisualiseerd door een nieuw weergaveconcept in het combi-instrument. De nieuwe assistentieweergave in het combi-instrument toont op een begrijpelijke en transparante manier, en in een schermvullende weergave, hoe de rijassistentiesystemen werken. De bestuurder kan daar het eigen voertuig, rijstroken, rijstrookmarkeringen en andere weggebruikers zoals personenwagens, bedrijfswagens en tweewielers in een geabstraheerde 3D-weergave zien. De systeemstatus en de werking van de assistenten worden gevisualiseerd in de omgeving van het voertuig. De nieuwe animated assistentieweergave is gebaseerd op een 3D-scène die in realtime wordt gegenereerd. Deze dynamische, hoogwaardige weergave maakt de werking van de rijassistentiesystemen transparant, net zoals een augmented reality-ervaring.

Breed scala aan connectiviteitsservices beschikbaar

Het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) maakt uitgebreide bedieningsmogelijkheden en vele digitale services van Mercedes me connect mogelijk. Tot de sterke punten behoren het intuïtieve bedieningsconcept via het touchscreen of de touch control-buttons op het stuurwiel, de smartphone-integratie (Apple CarPlay en Android Auto), de handsfree bediening via Bluetooth en de digitale radio (DAB en DAB+). In combinatie met MBUX hebben klanten al toegang tot connectiviteitsservices zoals Live Traffic Information. Mercedes me connect maakt de nieuwe SL nog intelligenter: voor en na het rijden, of onderweg, kan gebruik worden gemaakt van extra functies. Het enige wat de bestuurder daarvoor moet doen, is de roadster aan een Mercedes me-account in het Mercedes me-portal koppelen en de gebruiksvoorwaarden accepteren. Dankzij navigatie met Live Traffic Information en Car-to-X Communication navigeert de bestuurder op basis van realtime verkeersgegevens. Op die manier kunnen files efficiënt worden vermeden en kan kostbare tijd worden bespaard. Connected voertuigen wisselen door middel van Car-to-X Communication informatie over verkeerssituaties uit.

[1] De vermelde cijfers zijn de gemeten ‘WLTP CO₂-cijfers’ in overeenstemming met artikel 2 nr. 3 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. De verbruikscijfers zijn berekend op basis van deze cijfers.

Technische gegevens1

Mercedes-AMG SL 43

Motor Cilinderaantal/-opstelling 4/lijn Cilinderinhoud cm3 1.991 Max. vermogen kW/pk 280/381 bij t/pm 6.750 Extra vermogen (boost) kW/pk 10/14 Max. koppel Nm 480 bij t/pm 3.250-5.000 Compressieverhouding 10,0 Mengselvorming Gecombineerde directe benzine-inspuiting en inspuiting in het inlaatspruitstuk, oplading door middel van een elektrisch ondersteunde uitlaatgasturbo Vermogensoverbrenging Aandrijving Achterwielaandrijving Transmissie AMG SPEEDSHIFT MCT 9G (automatische transmissie met natte startkoppeling met meerdere platen) Overbrengingsverhoudingen 1e/2e/3e/4e/5e/6e/7e/8e/9e versnelling 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 Achteruitversnelling 4,80 Onderstel Vooras AMG RIDE CONTROL-onderstel met dubbele wishbones van aluminium, anti-squat- en anti-duikgeometrie, lichtgewicht schroefveren en stabilisatorstang Achteras AMG RIDE CONTROL- onderstel met dubbele wishbones van aluminium, anti-squat- en anti-duikgeometrie, lichtgewicht schroefveren en stabilisatorstang Remsysteem Hydraulisch remsysteem met dubbelcircuit; 390 mm composietremschijven voor, inwendig geventileerd en geperforeerd, aluminium vaste remklauw met zes zuigers; 360 mm composietremschijven achter, inwendig geventileerd en geperforeerd, aluminium zwevende remklauw met één zuiger; elektrische parkeerrem, ABS, remassistent, drietraps ESP® Besturing Elektromechanische parameterstuurbekrachtiging met tandheugel en rondsel, variabele overbrengingsverhouding (12,8:1 in de middenstand) en variabele stuurbekrachtiging Velgen voor: 9,5 J x 19; achter: 11 J x 19 Banden voor: 255/45 ZR 19; achter: 285/40 ZR 19 Afmetingen en gewichten Wielbasis mm 2.700 Spoorbreedte voor/achter mm 1.665/1.629 Lengte/hoogte/breedte mm 4.705/1.359/1.915 Draaicirkel m 12,84 Bagageruimtevolume l 213-240 Leeggewicht volgens EC-norm kg 1.810 Laadvermogen kg 335 Tankinhoud/waarvan reserve l 70/10 Prestaties, verbruik, emissies Acceleratie 0-100 km/h sec. 4,9 Topsnelheid km/h 275 (elektronisch begrensd) Brandstofverbruik gecomb. WLTP l/100 km 9,4-8,9 CO 2 -emissie gecomb. WLTP g/km 214-201

[1] De vermelde cijfers zijn de gemeten ‘WLTP CO₂-cijfers’ in overeenstemming met artikel 2 nr. 3 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153. De verbruikscijfers zijn berekend op basis van deze cijfers.