MINI Electric Pacesetter inspired by JCW: De eerste elektrische MINI als safety car voor FIA Formula E

De MINI Electric Pacesetter inspired by JCW is de nieuwe safety car voor het ABB FIA Formula E World Championship. Daarmee verbindt de auto de geëlektrificeerde toekomst van MINI aan de rijke racehistorie van John Cooper Works. De nieuwe safety car is gebaseerd op de nieuwe MINI Electric en is het resultaat van een unieke samenwerking van MINI Design, BMW Motorsport, de FIA en de Formula E.

Elektrische mobiliteit ontmoet John Cooper Works

“We hebben met de MINI Electric al bewezen dat rijplezier en elektrische aandrijving heel goed samengaan”, zegt Bernd Körber, Head of MINI. “Maar de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW gaat op zijn minst een stap verder en combineert het sportieve karakter van het merk John Cooper Works met elektrische mobiliteit. Deze extreme versie van de MINI Electric is ontwikkeld als de safety car voor de Formula E en is beslist niet voor de openbare weg bedoeld. Hij laat echter wel zien welke richting we op kunnen gaan met de elektrificatie van het merk JCW. Voor mij is in elk geval duidelijk: elektrificatie en John Cooper Works passen goed bij elkaar.”

Maximale dynamiek: het exterieurdesign.

Het uiterlijk van de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW is specifiek voor het circuit ontwikkeld. Het is de meest dynamische interpretatie van een volledig elektrische MINI tot op heden. “Het design is een spannende symbiose van technische precisie en emotie”, verklaart Oliver Heilmer, Head of MINI Design. “Hier dicteert de functie de vorm en veel componenten zijn ontworpen op basis van puur technische overwegingen. We hebben bijvoorbeeld nauw samengewerkt met onze collega’s van BMW Motorsport aan de vorm van de wielkasten en van de voor- en achterbumper en daarbij het besparen van gewicht. De aansprekende en technisch uitgekiende designtaal zorgt dat de auto je emotioneel aanspreekt en je opwindt.”

Aan de voorzijde vormen de klassieke MINI-elementen – de ronde koplampen en de zeshoekige grille – voor het direct herkenbare MINI-familiegezicht. Daarbij versterken typische John Cooper Works-elementen de sportieve uitstraling. Dat zijn bijvoorbeeld de aan de grote spoorbreedte aangepaste wielkasten en de lage voorspoiler met extra splitters aan weerszijden.

De dichte ‘grille’ en het MINI Electric-logo verwijzen naar het elektrische hart van de safety car. Aangezien vrijwel geen koeling nodig is voor de aandrijflijn, is het bovenste gedeelte van de grille gesloten om de aerodynamica te verbeteren. Alleen het onderste deel van de grille en de opvallende, vrijwel vierkante luchthappers voor koeling van de remmen zijn nog open. De witte flitslichten van de safety car zijn harmonieus in de motorkap geïntegreerd. De kenmerkende motorkapstrepen lopen door over het dak naar de achterzijde.

Zichtbare racegenen van MINI: de flanken.

De MINI Electric Pacesetter inspired by JCW maakt ook van opzij gezien een extreem dynamische indruk. Door de spatbordverbreders (met zorgvuldig geplaatste aerodynamische randen) en de sportief gevormde dorpels oogt de auto al bij stilstand bijzonder snel. Samen met de wielen met een nog grotere diameter dan standaard, die de wielkasten bijna volledig vullen, versterken deze elementen de klassiek geworden ‘MINI stance on the wheels’. Het is het beeld van stabiliteit, met de wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie.

De spatbordverbreders en spoilers zijn gemaakt – om precies te zijn: 3D-geprint – van gerecycled koolstofvezel. De gele accenten en oppervlakken die de aerodynamische componenten (de spatbordverbreders, de dorpels en de achterspoiler) sieren, accentueren de verbeterde luchtstroming rond deze elementen. Het design in Black-neon met Orange geeft de gesmede lichtgewicht vierspaaks 18-inchwielen van de MINI John Cooper Works GP extra optische diepte en verfijning.

De kleurenwerelden van resp. de MINI Electric en John Cooper Works vloeien samen in de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW. De basiskleur voor de carrosserie is een matte zilverkleur die vanaf de voorzijde doorloopt tot voorbij het midden van de auto. Een hoogglanzende wrap in twee overlopende tinten – van Highspeed Orange naar Curbside Red metallic – bedekt de rest van de carrosserie. Het contrast van matte en glanzende oppervlakken maakt de vormen van de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW extra vloeiend, terwijl de duidelijke diagonale scheiding van de kleuren extra dynamiek toevoegt. Op de zijkanten van de auto zijn een zwartwit geblokte vlag en een groot MINI Electric-logo aangebracht. Dat logo komt ook terug op de grille, het dak en de achterzijde. De eisen die aan de officiële safety car worden gesteld, brengen ook door de FIA voorgeschreven en sponsorgerelateerde grafische elementen met zich mee, die de sportieve uitstraling van de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW nog intenser maken.

Breed en opvallend: de achterzijde.

Ook op de in zwart en Curbside Red metallic uitgevoerde achterzijde van de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW benadrukken gele kleuraccenten de opvallende designtaal die ook de voorzijde en de flanken kenmerkt. In de prominent op het dak geplaatste achterspoiler met luchtsleuven en gele accentlijnen is ook de waarschuwingsverlichting geïntegreerd. De unit is net als de spatbordverbreders en spoilers 3D-geprint in de MINI-fabriek in Oxford. De verbrede spatborden accentueren de grotere spoorbreedte van de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW en lopen achter naadloos over in de opvallend gevormde achterbumper. Die is voorzien van uitsneden bij de achterwielen, waardoor de racebanden goed zijn te zien. Tussen de achterwielen is een diffuser gemonteerd. Van achter bezien maken de accenten in Energetic Yellow en de afwezigheid van uitlaatpijpen duidelijk dat deze auto puur elektrisch is aangedreven.

Maximale reductie: het interieur.

De inrichting van het interieur is gereduceerd tot het absolute minimum: alleen de stoelen voorin zijn gebleven. De bestuurder zit op een stoel met een zespuntsgordel die is goedgekeurd voor zowel het circuit als de openbare weg. Verder valt het stuurwiel op met een minimalistisch schokabsorberende koolstofvezel kern en het digitale instrumentenpaneel. De centrale informatiedisplay heeft plaatsgemaakt voor een koolstofvezel paneel om nog meer gewicht te besparen. De middenconsole biedt plaats aan de transmissie- en handremhendels en de knoppen voor de noodzakelijke waarschuwingslichten – alle uitgevoerd in ongepolijst koolstofvezel. De eveneens in ongepolijst koolstofvezel uitgevoerde deurpanelen zijn voorzien van hendels om de ruit en het portier te openen en een stoffen lus om de deur dicht te trekken. Een ander wezenlijk element in het interieur is de gelaste veiligheidskooi, die de bescherming van de inzittenden maximaliseert. De rest van het uitgeklede interieur is volledig wit gespoten – wat om praktische redenen gebruikelijk is in de racerij.

Op maat 3D-geprinte onderdelen voor het interieur.

De schokabsorberende kern van het stuurwiel en het boost panel rechts van het stuur zijn hoogwaardige op maat gemaakte componenten, net als de mantel van de middenconsole en het paneel van het portier aan bestuurderszijde. Een ander hoogtepunt wordt gevormd door de afneembare pads van de sportstoelen. Die zijn eveneens 3D-geprint en de innovatieve structuur ervan combineert comfort, robuustheid en modulariteit. De dikte, hardheid en kleur van de pads zijn aan te passen aan de maten, het gewicht en de voorkeuren van de bestuurder-van-dienst.

Klaar voor het circuit, met dank aan de knowhow van BMW Motorsport.

Achter het krachtige design van de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW gaat de expertise van BMW Motorsport schuil. Door het grondig opvolgen van de principes van lichtgewicht design heeft de safety car een gewicht van ongeveer 1.230 kilogram – waarmee die ongeveer 130 kilogram lichter is dan de standaard MINI Electric. De aandrijflijn – gebaseerd op die van de MINI Electric – levert 135 kW (184 pk) vermogen en 280 Nm trekkracht. Daarmee accelereert de MINI Electric Pacesetter inspired by JCW in 6,7 seconden van 0 naar 100 km/uur (standaard MINI Electric: 7,3 seconden) en van 0 naar 60 km/uur in 3,6 seconden (standaard MINI Electric: 3,9 seconden). Nog belangrijker voor een safety car zijn echter de cijfers voor de tussenacceleratie. De MINI Electric Pacesetter inspired by JCW toont de kracht van zijn koppelrijke elektromotor met een acceleratie van 80 naar 120 km/uur in 4,3 seconden (standaard MINI Electric: 4,6 seconden).

De aandrijflijn werkt samen met de wielophanging met schroefveren (drievoudig instelbaar voor compressie, terugslag, hoogte en wielvlucht) die zorgt voor een maximaal go-kartgevoel. Bevestigingspunten voor de wieldraagarmen van racespecificatie, een 10 mm grotere spoorbreedte, vierzuigerremklauwen en de wielen van de MINI John Cooper Works GP met Michelin Pilot Sport-banden (maat 245/40 R18, dezelfde als de voorbanden van de Formule E-raceauto’s) completeren het geheel.

Première tijdens de E-Prix van Rome op 10 april 2021.

De MINI Electric Pacesetter inspired by JCW wordt voor het eerst ingezet tijdens de E-Prix van Rome op 10 april 2021, de derde race van seizoen 2021 van het ABB FIA Formula E World Championship. Aan het stuur neemt de officiële coureur van de FIA Formula E Safety Car plaats: Bruno Correia. In de race gaan de coureurs van BMW i Andretti Motorsport, Maximilian Günther (D) en Jake Dennis (GB) de strijd om de winst aan met hun BMW iFE.21 raceauto’s.

“Dynamiek, prestatievermogen en een cool uiterlijk. De MINI Electric Pacesetter inspired by JCW safety car voor het FIA Formula E World Championship heeft het allemaal. Hij rijdt geweldig, alsof je in een kart rijdt”, zegt Correia.