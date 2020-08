Nautische inspiratie: Lexus LC Convertible Regatta Edition

De nieuwe LC 500 Convertible is het resultaat van een ambitieuze missie: het ontwikkelen van de mooiste open auto ter wereld. Om de lijnen van die auto tot in perfectie naar voren te laten komen, heeft Lexus de LC Convertible Regatta Edition…

De nieuwe LC 500 Convertible is het resultaat van een ambitieuze missie: het ontwikkelen van de mooiste open auto ter wereld. Om de lijnen van die auto tot in perfectie naar voren te laten komen, heeft Lexus de LC Convertible Regatta Edition gecreëerd. De sfeer van een luxe jachthaven vormde de inspiratiebron voor deze exclusieve launch edition. Dat betekent dat de kleuren blauw en wit een hoofdrol vervullen.

De kleur Structural Blue van de LC 500 Regatta Edition is een echte blikvanger. Deze tint is een bijzonder staaltje laktechnologie. In de lak zijn namelijk microdeeltjes verwerkt. Die reflecteren het licht zodanig, dat de lijnvoering van het koetswerk extra wordt benadrukt. Het bijzondere samenspel van licht en schaduw verandert bovendien sterk door de auto vanuit een andere hoek te bekijken. Ook valt Structural Blue op door de intense diepte van de kleur.

Harmonieuze flow

Als enige LC 500 Convertible heeft de Regatta Edition een softtop in Marine Blue. Deze tint sluit perfect aan bij het Structural Blue van de carrosserie. Met gesloten softtop volgt de Convertible het stijlvolle design van de LC Coupé.

De harmonieuze flow tussen het in– en exterieurdesign van de LC 500 Convertible Regatta Edition wordt vooral zichtbaar met neergeklapte softtop. In het interieur gaan blauw en wit een smaakvol samenspel aan. De raamstijlen, het stuur en de hemelbekleding zijn in wit uitgevoerd. De stoelen zijn bekleed met geperforeerd wit semi-aniline leder. Blauwe highlights en het speciale stikpatroon van het leder zetten daarbij opvallende accenten. Ook het dashboard en de deurpanelen zijn uitgevoerd in een combinatie van de nautische tinten wit en blauw.

Highlights van de LC 500 Convertible:

De softtop: deze is kreukvrij en heeft vier lagen voor perfecte (akoestische) isolatie. Het volautomatisch openen en sluiten duurt slechts 15 s. Dit kan zelfs rijdend bij snelheden tot 50 km/h.

De tonneau cover: na het openen verdwijnt de softtop onder een tonneau cover, die fraai is geïntegreerd tussen de oplopende carrosserielijnen. Resultaat: een clean silhouet.

Rijplezier: de geluidsintensiteit van atmosferische 5,0-liter V8 is aan te passen via de soundgenerator. De V8 is gekoppeld aan de innovatieve DirectShift-10 automatische transmissie, die de aandrijfkracht op de achterwielen overbrengt. Het zwaartepunt van de LC 500 Convertible ligt zelfs nog lager dan dat van de Coupé.

Bagageruimte: dankzij de uitgekiende dakconstructie is de bagageruimte van de LC 500 Convertible net zo groot en bruikbaar als die van de Coupé, óók met neergeklapte softtop.

Altijd open: dankzij de automatische aansturing van de airconditioning (Lexus Climate Conciërge), verwarmde stoelen en nek- en stuurwielverwarming is het ook op frisse(re) dagen mogelijk om maximaal van open rijden te genieten.

Stil: het design van de LC Convertible is gericht op het voorkomen van windgeruis. Ook Active Noice Control draagt bij aan het onderdrukken van ongewenst geluid.