New Range Rover Sport rijdt steil omhoog op de Karahnjukar stuwdam in IJsland tegen een waterstroom van 750 ton per minuut in…

New Range Rover Sport maakt spectaculair debuut

De New Range Rover Sport maakt op spectaculaire wijze zijn werelddebuut: met James Bond-stuntrijdster Jessica Hawkins achter het stuur rijdt hij omhoog op de steile overlaat van de Karahnjukar stuwdam in IJsland – de grootste in zijn soort ter wereld. Bij deze gewaagde beklimming biedt de New Range Rover Sport kranig weerstand tegen het water dat met 750 ton per minuut naar beneden stroomt. Bij gripverlies wacht onderaan de overlaat een levensgevaarlijke val van 90 meter.

De derde generatie van de luxe performance-SUV van Land Rover is de meest begeerlijke, technologisch meest geavanceerde en meest capabele tot nu toe. Hij combineert, dankzij een niet eerder bij een Land Rover toegepaste combinatie van geavanceerde ondersteltechnologieën, indrukwekkende prestaties zowel op de weg als in extreem terrein.

Tijdens de succesvolle beklimming van de overlaat toonde de New Range Rover Sport zijn kwaliteiten op het gebied van grip, tractie, prestaties en controle. Eerdere Range Rover Sport prestaties zijn een recordbrekende heuvelklim op Pikes Peak, de eerste vastgelegde doorkruising van de Empty Quarter-woestijn op het Arabische schiereiland en de eerste beklimming van de 999 treden van de Heaven’s Gate in China in 2018.

De beklimming van de overlaat was het laatste obstakel in een challenge die begon aan de voet van de dam en eindigde bij het hoogste punt ervan. De New Range Rover Sport doorkruiste de rivierbedding in de vallei, reed door de lange steile tunnels van de stuwdam en klauterde over de rotspartijen bij de damwand. De overlaat van 294 meter lang met het omlaag stromende water zorgt voor de ultieme test van grip en vertrouwen van de bestuurster.

De New Range Rover Sport wordt gebouwd op de geavanceerde, flexibele Modular Longitudinal Architecture (MLA-Flex) van Land Rover. Dat platform biedt de perfecte basis voor superieure dynamiek en weergaloze verfijning. Het aanbod van krachtige en efficiënte motoren omvat twee zescilinder Electric Hybrid plug-in hybrids met een volledig elektrische actieradius tot 113 km en een CO2-emissie vanaf slechts 18 g/km(1).

De nieuwe, 390 kW (530 pk) sterke V8 Twin Turbo benzinemotor zorgt voor sportautoprestaties, met een sprint van 0 naar 100 km/h in slechts 4,5 seconden met Dynamic Launch ingeschakeld. Er kan ook worden gekozen voor een krachtige en efficiënte mild hybrid Ingenium dieselmotor. Volledig elektrische aandrijving is beschikbaar in 2024.

Assertief, modern design

Indrukwekkende proporties accentueren het zinnenprikkelende design van de Range Rover Sport, met strakke oppervlakken, een dynamische uitstraling en een direct herkenbaar silhouet. Dit alles wordt perfect geaccentueerd door kracht uitstralende verhoudingen.

Het pure en strakke design van de New Range Rover Sport tekent zich ook af in het volledig nieuwe interieur. De kenmerkende Range Rover Command Driving Position is uitgevoerd in cockpitstijl en gecombineerd met de nieuwste comfort- en assistentietechnologieën. Samen met de mooiste materialen zorgt het interieur ervoor dat iedere rit een genot is.

Dynamische rijbeleving

Verschillende componenten dragen bij aan een dynamische rijbeleving, waarbij de sterke punten van het flexibele MLA-platform tot hun recht komen. De technologieën van het Integrated Chassis Control werken harmonieus samen voor een alerte reactie op de input van de bestuurder.

Het nieuwe Stormer Handling Pack biedt de ultieme combinatie van ondersteltechnologieën voor de meest dynamische en wendbare rijeigenschappen. Dit omvat Dynamic Response Pro, All-Wheel Steering, een Electronic Active Differential met Torque Vectoring by Braking en instelbare programma’s.

Dynamic Response Pro is een 48-volt elektronisch gestuurd stabilisatiesysteem dat zowel op de voor- als op de achteras tot 1.400 Nm stabilisatorkoppel kan uitoefenen. Zo ontstaat een zelfverzekerde rijbeleving, waarbij carrosseriebewegingen optimaal worden beheerst en ook in bochten een evenwichtig rijgedrag wordt geleverd. All-Wheel Steering zorgt voor ongeëvenaarde dynamiek en wendbaarheid bij lage snelheid en superieure stabiliteit bij hoge snelheid.

De Dynamic Air Suspension, standaard op de New Range Rover Sport, is voor het eerst uitgevoerd met luchtvering met instelbaar volume. Het intelligente systeem verbetert de werking van het onderstel door de druk binnen de luchtkamers aan te passen. Het traditionele Range Rover-comfort wordt op deze manier gecombineerd met het dynamische rijgedrag van de Range Rover Sport. Voor een optimale respons evalueert het systeem het wegdek voor de auto met behulp van eHorizon-navigatiedata, om de luchtvering zo preventief voor te bereiden op bochten.

Belichaming van sportieve luxe

De New Range Rover Sport maakt van iedere reis een belevenis. Uitdagend dynamisch als de bestuurder het wil, terwijl hij ook een hoog niveau van verfijning en comfort biedt. Deze combinatie van twee karakters wordt mogelijk gemaakt door een uitgebreide reeks technologieën.

Het geavanceerde Cabin Air Purification Pro-systeem zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit in het interieur altijd optimaal is, wat bijdraagt aan zowel het welzijn als de alertheid van de bestuurder. Daarnaast zijn verschillende krachtige Meridian-audiosystemen beschikbaar. Daarvan is het Meridian Signature Sound audiosysteem het meest geavanceerde en krachtigste audiosysteem ooit voor de Range Rover Sport. Tot 29 speakers, waaronder vier in de hoofdsteunen, zorgen voor persoonlijke geluidszones voor vier inzittenden. Een nieuwe generatie Active Noise Cancellation(3) speelt hierbij een grote rol. Het neemt externe geluiden weg voor ultieme verfijning.

Naadloze connectiviteit

De krachtige Electrical Vehicle Architecture (EVA 2.0) van Land Rover vormt de basis voor naadloze connectiviteit, inclusief Software Over The Air (SOTA). Deze slimme technologie maakt het mogelijk om voor 63 elektronische modules op afstand updates door te voeren. Zo biedt de New Range Rover Sport zijn gehele levensduur altijd de nieuwste innovaties, moderne technologie en up-to-date diensten.

Het prijswinnende Pivi Pro-infotainment wordt bediend via een ‘zwevend’ 13,1-inch touchscreen met hoge resolutie en haptische feedback. Het scherm is centraal in het moderne dashboard geïntegreerd. Bij de bediening van navigatie, media en voertuiginstellingen leert het systeem van de gewoonten en voorkeuren van de bestuurder. Daarop past het systeem op intelligente wijze de gebruikersbeleving aan, als een echt intuïtieve persoonlijke assistent.

Weergaloze prestaties

De New Range Rover Sport is de meest dynamische generatie van de luxe performance-SUV en biedt bovendien de beste offroad-capaciteiten. De nieuwste Intelligent All Wheel Drive (iAWD) en de integratie van de nieuwste Land Rover offroad-innovaties en -technologieën zorgen voor een veelzijdige dynamiek op onverhard terrein.

Bij de New Range Rover Sport debuteert Adaptive Offroad Cruise Control, dat de bestuurder helpt bij het navigeren over lastig terrein. Het systeem zorgt voor een gelijkmatige voortgang over de ondergrond. Er zijn vier comfortinstellingen, op basis waarvan het systeem de snelheid op intelligente wijze aanpast. De bestuurder hoeft zich voornamelijk nog te concentreren op het sturen.

(1) De vermelde waarden zijn het resultaat van officiële tests door de fabrikant, in overeenstemming met EU WLTP-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden kunnen in de praktijk afwijken. Emissie en verbruik zijn afhankelijk van factoren als rijstijl, omgeving, lading, gemonteerde velgmaat, banden en accessoires. De actieradius is vastgesteld op basis van een productiemodel over een standaardroute, uitgaande van thuis opladen en geanonimiseerde Range Rover-klantgegevens.