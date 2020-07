De nieuwe Bentley Bentayga: de ultieme luxe SUV

Bentley presenteert de nieuwe Bentayga. Hij heeft een nog stijlvoller uiterlijk en biedt het nieuwste op het gebied van infotainment en connectiviteit. De stoelen zorgen voor een nog hoger comfortniveau. De nieuwe Bentayga wordt gelanceerd met een 550 pk sterke V8-benzinemotor. Later volgen een plug-in hybride-versie en de Speed-uitvoering met de uitermate krachtige en soepele W12-benzinemotor.

Bijna vijf jaar geleden onthulde Bentley de Bentayga en creëerde daarmee het segment van de luxe SUV. Met succes: sinds de introductie werden er al meer dan 20.000 Bentayga’s afgeleverd aan veeleisende klanten. De nieuwe Bentayga zet op diverse fronten grote stappen vooruit, maar dan wel met behoud van zijn succesformule. Ook in het nieuwe model komen de prestaties van een Grand Tourer samen met de luxe van een limousine, de ruimte van een familieauto en de veelzijdigheid van een offroader.

De Bentley-look

De nieuwe Bentayga valt direct op door een vormgeving die de familieband met modellen als de Continental GT van de derde generatie en de nieuwe Flying Spur sterk benadrukt. Opvallende nieuwe elementen zijn de meer rechtopstaande grille, de scherper getekende voorbumper en intelligente led matrix koplampen in kristaldesign. Ook nieuw zijn de verwarmde ‘wet-arm’ ruitenwissers. In elke ruitenwisserarm zijn 22 uitstroomopeningen voor de wisservloeistof geïntegreerd. De achterklep met de opvallende, geïntegreerde ovale lichtunits omvat nu de gehele breedte van de auto. De uitlaatpijpen hebben eveneens een ovale vormgeving. Samen met de toegenomen spoorbreedte achter (+20 mm) benadrukken ze de breedte én de kracht van de Bentayga nog eens extra.

Nog meer comfort

Het interieur van de Bentayga is nog luxer en comfortabeler. Hier zijn de nieuwe middenconsole en het nieuwe stuurwiel de eyecatchers. De compleet nieuwe stoelen tillen het comfort naar een nog hoger niveau, ook al omdat stoelventilatie nu ook voor de achterpassagiers beschikbaar is. Bovendien is beenruimte, afhankelijk van de gekozen stoelconfiguratie, achterin met tot wel 100 mm toegenomen.

Om het interieur verder te personaliseren, biedt Bentley voor het eerst afwerkingsaccenten in donker geborsteld aluminium aan. Ook zijn er twee nieuwe soorten houtfineer beschikbaar: Koa en Crown Cut Walnut. In de Mulliner Driving Specification zijn de zitplaatsen uitgevoerd met een nieuw stikpatroon. Een afwerking met micro-piping is optioneel.

Infotainment van topklasse

De nieuwe Bentayga maakt gebruik van een nieuw infotainmentsysteem met 10,9-inch display, dat naadloos in het dashboard is geïntegreerd. Het naar wens in te delen display geeft beelden en (dynamische) graphics in hoge resolutie weer. De nieuwste hard- en software openen samen een wereld aan mogelijkheden, zoals navigatie met satellietbeelden en online zoekopdrachten. Apple CarPlay is in de nieuwe Bentayga draadloos te gebruiken. Android Auto maakt gebruik van een bedrade verbinding. De inzittenden achter kunnen gebruik maken van een tablet om diverse functies te bedienen. USB-C data-aansluitingen en een draadloze oplaadfunctie voor smartphones zijn inbegrepen bij de standaarduitrusting.

Dankzij een geïntegreerde eSIM is de Bentayga altijd online. Dat betekent dat de My Bentley connect car features nu ook zonder externe dataverbinding toegankelijk zijn. Het aanbod in-car en remote services van My Bentley wordt continu uitgebreid. Gebruik maken van deze diensten kan via een speciale app, die beschikbaar is voor zowel iOS (Apple) als Android.

De range

In eerste instantie is de nieuwe Bentayga leverbaar met een 4,0-liter V8 bi-turbo, die goed is voor een vermogen van 550 pk en een koppel van 770 Nm. Een plug-in hybride versie en de Speed-uitvoering met de hightech W12-motor volgen later dit jaar. De consumentenadviesprijs van de nieuwe Bentayga V8 is € 255.131.