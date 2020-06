BMW breidt het aanbod plug-in hybride modellen verder uit met de BMW X2 xDrive25e. Het model combineert uitgesproken design en veelzijdige sportiviteit met een zeer efficiënte emissievrije elektrische aandrijving. Dit is in het premium compacte segment de eerste Sports Activity Coupé (SAC) met een plug-in hybride aandrijving. De nieuwe BMW X2 xDrive25e (gecombineerd brandstofverbruik 1,9 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 13,7 kWh/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 43 g/km) stelt de gebruiker in staat om lokaal emissievrij te rijden dankzij de slimme hybride aandrijving met onder meer een uiterst efficiënte elektromotor en een lithium-ion-accu. De nieuwe BMW X2 xDrive25e kan op een volle accu tot wel 57 kilometer puur elektrisch rijden*. De elektromotor op de achteras en de verbrandingsmotor op de vooras leveren samen 162 kW (220 pk) en bieden een hybride vorm van vierwielaandrijving voor maximale grip onder alle omstandigheden.

In de eDrive Edition zitten de volgende features inbegrepen:

Geperforeerd leder ‘Dakota’

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM)

Elektrisch verwarmde voorstoelen

Park Distance Control voor/achter (PDC)

Real Time Traffic Information

Navigatiesysteem Plus

BMW Head-up Display

Het plug-in hybride model is behalve van innovatieve aandrijftechnologie ook voorzien van een groot aantal nieuwe design- en uitrustingsopties die ook de aantrekkelijkheid van de conventioneel aangedreven varianten van de compacte SAC helpen vergroten. BMW heeft bijvoorbeeld het design van de voorzijde herzien en de verlichting voor weeromstandigheden met beperkt zicht verwerkt in de LED koplampen.

Met een lifestyle-georiënteerde uitstraling en sportieve rijeigenschappen is de BMW X2 meer dan ooit afgestemd op de eisen van hedendaagse doelgroepen in stedelijk gebied. Wat betreft motoren is er keuze in overvloed. Dankzij de succesvolle Power Of Choice-benadering in het premium compacte segment voldoet de BMW X2 aan de behoeften van zeer uiteenlopende klanten, ongeacht het land van verkoop. Het motorengamma omvat behalve de nieuwe plug-in hybride BMW X2 xDrive25e ook efficiënte 3-cilinder benzine- en moderne 4-cilinder dieselmotoren én de zeer sportieve BMW X2 M35i met een vermogen van maar liefst 225 kW (306 pk) en een gecombineerd brandstofverbruik van 6,8–7,1 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 154–163 g/km*.

Voortdurende toewijding aan elektrificatiestrategie.

Met de introductie van de eerste SAC met plug-in hybride aandrijving zet BMW Group consequent zijn elektrificatiestrategie voort. Net als in andere segmenten neemt de diversiteit aan modellen met een geëlektrificeerde aandrijflijn ook in het premium compacte segment continu toe. Andere plug-in hybride modellen van BMW Group zijn de:

BMW X1 xDrive25e – gecombineerd brandstofverbruik 1,9–2,1 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 13,8–14,3 kWh/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 43–48 g/km*;

– gecombineerd brandstofverbruik 1,9–2,1 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 13,8–14,3 kWh/100 km; gecombineerde CO uitstoot: 43–48 g/km*; BMW 225xe Active Tourer – gecombineerd brandstofverbruik 1,9–2,1 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 13,5–14,2 kWh/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 42–47 g/km*;

– gecombineerd brandstofverbruik 1,9–2,1 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 13,5–14,2 kWh/100 km; gecombineerde CO uitstoot: 42–47 g/km*; MINI Cooper SE Countryman ALL4 – gecombineerd brandstofverbruik 1,9–2,1 l/100 km; gecombineerd elektrisch energieverbruik 13,5–13,9 kWh/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 43–47 g/km*.

Frisse accenten voor de BMW X2: onderscheidende voorzijde, nieuwe carrosseriekleuren, LED koplampen met geïntegreerde mistlampen.

BMW introduceert met de nieuwe BMW X2 xDrive25e een aantal nieuwe designaccenten en aantrekkelijke kenmerken die het ook voor de andere varianten van de compacte SAC doorvoert. De grootste aanpassing is het herziene design van het front, dat vooral in combinatie met de BMW X2 Model M Sport en BMW X2 Model M Sport X een uitzonderlijk sportieve uitstraling heeft. De ronde mistlampen in de bumper zijn verdwenen, omdat BMW in het vervolg de verlichting voor weeromstandigheden met beperkt zicht in de standaard aanwezige LED koplampen verwerkt. Zelfs het front van de standaarduitvoering heeft een krachtige uitstraling dankzij toepassing van diverse designelementen in hoogglans zwart. Ook de onderste luchtinlaten zijn afgewerkt met een stijlvolle hoogglans zwarte omlijsting.

Dankzij gerichte toepassing van de bochtverlichting garandeert de nieuwe lichtfunctie voor weeromstandigheden met beperkt zicht maximale verlichting van de gebieden aan weerszijden van de weg. BMW breidt tevens het aanbod van speciale features voor de BMW X2 verder uit. Het aanbod carrosseriekleuren is uitgebreid met de nieuwe kleur Phytonic Blue metallic.

Meer rijplezier en efficiency dankzij nieuwste BMW eDrive technologie.

De slimme samenwerking tussen de 3-cilinder benzinemotor en de elektromotor in de nieuwe BMW X2 xDrive25e verzekert maximale efficiency, maar zorgt ook voor het karakteristieke rijplezier dat BMW typeert. De nieuwe BMW X2 xDrive25e is uitgerust met de nieuwste – inmiddels vierde – generatie van BMW eDrive technologie, speciaal ontwikkeld voor plug-in hybride modellen. Niet alleen de synchrone elektromotor maar ook de hoogvoltage-accu behoort tot de BMW eDrive technologie. De elektromotor levert een vermogen van 70 kW (95 pk) en 165 Nm koppel en brengt die over op de achterwielen. De 1,5-liter 3-cilinder benzinemotor levert maximaal 92 kW (125 pk) vermogen en 220 Nm koppel. Tezamen zorgt dat voor een hybride vorm van vierwielaandrijving en een wendbaarheid die ongeëvenaard is in dit segment. De krachtoverbrenging naar de voor- en achterwielen wordt onder alle omstandigheden snel en nauwkeurig afgestemd op elke rijsituatie. Dit resulteert in maximale tractie en stabiliteit.

De 3-cilinder turbobenzinemotor die de voorwielen aandrijft en de elektromotor die de achterwielen aandrijft, leveren een systeemvermogen van 162 kW (220 pk) en een maximumkoppel van maar liefst 385 Nm. Het direct beschikbare koppel van de elektromotor zorgt voor een bijzonder sterke respons op de bewegingen van het gaspedaal. De nieuwe BMW X2 xDrive25e sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 6,8 seconden en de topsnelheid bedraagt 195 km/h. Ook tijdens inhalen en korte acceleraties zorgt de elektromotor voor een extra boost van trekkracht én sportiviteit. De elektrische ondersteuning zorgt voor maximale efficiency door de verbrandingsmotor te allen tijde te ondersteunen, ook op langere afstanden.

State-of-the-art batterijtechnologie voor maximale elektrische range.

Elektrische energie wordt opgeslagen in een hoog-voltage lithium-ion-accu met een zeer hoge energiedichtheid. Het accupakket heeft een bruto energiecapaciteit van 10,0 kWh, goed voor een elektrische actieradius tot wel 57 kilometer*. Hierdoor kan de gebruiker het grootste deel van zijn of haar dagelijkse ritten geheel elektrisch en dus lokaal emissievrij afleggen.

De optionele BMW i Wallbox – onderdeel van BMW Charging – maakt het mogelijk om de nieuwe BMW X2 xDrive25e snel en efficiënt thuis op te laden. De BMW Charging Card biedt toegang tot meer dan 320.000 publieke laadpunten wereldwijd. Het volledig opladen van het accupakket duurt met een huishoudelijk stopcontact ongeveer vijf uur, 80% van de totale capaciteit is al na 3,8 uur bereikt. Met een BMW i Wallbox duurt het volledig opladen van een lege accu ongeveer 3,2 uur, opladen tot 80% van de totale capaciteit duurt 2,4 uur.

Slimme rijmodi.

Dankzij slimme aansturing van de plug-in hybride aandrijflijn is optimale samenwerking tussen de verbrandings- en elektromotor gegarandeerd. Het systeem gebruikt ook navigatiegegevens om de beste rijmodus te selecteren om het percentage elektrisch en dus lokaal emissievrij rijden binnen de bebouwde kom te vergroten. De bestuurder kan ook handmatig de rijmodus selecteren via de eDrive knop op de middenconsole. Elektrisch rijden in de nieuwe BMW X2 xDrive25e kan in drie rijmodi. In AUTO eDRIVE – de basisrijmodus – zorgt de intelligente aandrijflijn in alle rijsituaties voor een optimale interactie tussen de verbrandings- en elektromotor. In de MAX eDrive-modus gebruikt het systeem alleen elektrische energie tot een snelheid van 135 km/h. In de SAVE BATTERY-modus wordt batterijcapaciteit bewaard voor later gebruik, bijvoorbeeld om de laatste kilometers van de reis in een stadscentrum puur elektrisch te kunnen afleggen.

De koper van een nieuwe BMW X2 xDrive25 profiteert in Nederland van een flinke korting op de wegenbelasting. Voor plug-in hybrides geldt namelijk tot en met 2024 een halftarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB). In 2025 bedraagt de korting 25% en vanaf 2026 vervalt de korting.

Veelzijdigheid en rijke basisuitrusting.

De hoog-voltage lithium-ion-accu is geplaatst onder de achterbank, zodat nauwelijks kostbare bagageruimte verloren gaat. De reguliere bagageruimte van de plug-in hybride variant – met devrugleuning van de tweede zitrij in de normale positie – is met 410 liter zelfs gelijk aan die van conventioneel aangedreven versies van de BMW X2. Gebruiksgemak blijft behouden dankzij de gedeeld (40:20:40) neerklapbare rugleuning. Met neergeklapte rugleuning van de tweede zitrij groeit de bagageruimte van 410 naar een imposante 1.290 liter.

De carrosseriestructuur en het onderstel zijn speciaal afgestemd op de aandrijflijn en de gewichtsverdeling van de nieuwe BMW X2 xDrive25e. Om de aerodynamica te optimaliseren is de wielophanging met 10 millimeter verlaagd ten opzichte van conventioneel aangedreven varianten.

De nieuwe BMW X2 xDrive25e is voorzien van een zeer rijke basisuitrusting. Zaken als akoestische waarschuwing voor voetgangers, 17 inch lichtmetalen wielen, automatische twee zone airconditioning, elektrisch te openen en te sluiten achterklep, Park Distance Control achter en Cruise Control zijn allemaal standaard. Het interieur is naar wens via de BMW Connected App op een smartphone vooraf te koelen en te verwarmen. Op het Control Display is informatie over de plug-in hybride aandrijving af te lezen, zoals de energiestromen, het huidige en vorige energieverbruik en het aantal afgelegde kilometers op de benzine- en de elektromotor. De nieuwe BMW X2 xDrive25e is te bestellen in diverse uitvoeringen; naast de standaarduitvoering onder meer het Model M Sport en het Model M Sport X.

* Alle genoemde cijfers met betrekking tot prestaties, het brandstof- elektriciteitsverbruik en emissie zijn voorlopige cijfers.

** Het gemiddelde brandstofverbruik van de BMW X2 xDrive25e varieert tussen de 1,7 en 2,0 l/100 km en de gemiddelde CO2-emissie varieert tussen de 38 en 43g/km. Data op basis van peildatum 01-07-2020.

Vastgesteld op basis van WLTP volgens de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715.