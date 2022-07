Nieuwe Citroën Ë-C4 X: de elegantie van een fastback, de finesse van een vierdeurs en een vleugje Suv

Net als de stijlvolle nieuwe Citroën C5 X dagen de nieuwe ë-C4 X en C4 X met hun design de traditionele opvattingen over autodesign uit. Ze bieden iets unieks: een kruising tussen het elegante silhouet van een fastback, de moderne uitstraling van een SUV en de tijdloze verfijning en ruimtelijkheid van een vierdeurs.

De nieuwe ë-C4 X en C4 X profiteren ook van de nieuwe generatie infotainment, MyCitroën Drive Plus. Het biedt de klant een uitgebreid pakket aan connectiviteit en verbonden diensten.

“Met groot plezier verwelkomen we de nieuwe ë-C4 X en C4 X-modellen. Ze zullen aanzienlijk bijdragen aan de aanwezigheid en groei van ons merk in Europa en daarbuiten”, zegt Vincent Cobée, CEO van Citroën. “Veel klanten lieten ons weten dat ze een betaalbaar, verantwoord en elegant alternatief zochten voor de vele hatchbacks en SUV’s in de middenklasse. Dit is onze beste interpretatie van die behoefte – een vooruitstrevend en onderscheidend design dat op gebied van comfort, technologie en veiligheid alles biedt dat van een Citroën wordt verwacht. Tel daarbij op de uitzonderlijke ruimtelijkheid, veelzijdigheid en niet te vergeten de volledig elektrische en emissievrije aandrijving.”

Citroën neemt bovendien een gedurfde stap: in veel Europese landen met een toonaangevende markt voor geëlektrificeerde auto’s, zoals Nederland, brengt Citroën alleen de volledig elektrische ë-C4 X op de markt. Met zijn 100 kW (136 pk) sterke elektromotor en WLTP-actieradius tot aan 360 km en een bagageruimte van liefst 510 liter is de ë-C4 ideaal voor verreweg de meeste ritten.

Voor andere markten zijn er ook schone en efficiënte verbrandingsmotoren, in de vorm van de vertrouwde PureTech turbobenzinemotoren met directe inspuiting en de BlueHDi dieselmotoren.

De nieuwe ë-C4 X en C4 X worden uitsluitend in Europa geproduceerd, bij de Stellantis Villaverde-fabriek in Madrid, Spanje. De marktintroductie start in het najaar van 2022.