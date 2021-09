Nieuwe design-DNA van Lexus: de nieuwe Lexus NX

Met de komst van de tweede generatie Lexus NX start Lexus een nieuw hoofdstuk. Vergeleken met zijn voorganger is maar liefst 95 procent van alle gebruikte onderdelen nieuw. Daarbij is de NX 450h+ de eerste Lexus met geavanceerde plug-in hybridetechnologie. Ook draagt de NX het nieuwe design-DNA van Lexus in zich en tilt de premium mid-size SUV connectiviteit, comfort, rijplezier én veiligheid naar een nieuw level.

Functional beauty

Het was de bedoeling om het avant-gardistische karakter van het design van de Lexus NX – dat zo aantrekkelijk bleek voor klanten van de eerste generatie – te behouden, maar tegelijk een meer verfijnde, volwassen en dynamische designtaal te gebruiken. Het resultaat is een ‘functional beauty’, een combinatie van design en prestaties dat resulteert in een styling die de aerodynamica, de geluidsreductie en de brandstofefficiëntie verbetert.

Langer en breder

De nieuwe Lexus NX oogt dynamischer, vooruitstrevender én volwassener dan ooit. Hij is 20 mm langer en breder, 5 mm hoger dan zijn voorganger en zijn wielbasis is gegroeid met 30 mm. Dat vertaalt zich in nog meer ruimte voor inzittenden en bagage. De grote spoorbreedtes en korte overhang dragen bij aan de krachtige proporties. Standaard beschikt de nieuwe Lexus NX over Bi-LED-verlichting met automatisch grootlicht (AHB, Automatic High Beam). Ook Tri-beam LED-verlichting met het Lexus Adaptieve grootlichtsysteem is leverbaar. Blikvangers aan de achterzijde zijn de onderling verbonden L-vormige LED-lichtunits en de uitgeschreven Lexus merknaam op de achterklep. De NX F SPORT springt in het oog met sportieve elementen als specifieke bumpers met grote luchtopeningen en 20-inch lichtmetalen wielen.

Intuïtieve bediening: Tazuna-concept

De cockpit van de nieuwe Lexus NX maakt gebruik van het Tazuna-concept, dat debuteerde op de Lexus LF-30 Electrified concept car. Tazuna staat voor de natuurlijke manier waarop een ruiter en een paard elkaar aanvoelen; met elkaar communiceren. Dit heeft Lexus vertaald naar de bediening van de NX. Dat start met een eenvoudig principe: ogen op de weg, handen aan het stuur. Om dat te realiseren, zijn de belangrijkste displays en bedieningselementen slim gegroepeerd. Het head-up display biedt drie weergavemogelijkheden. In standaard modus worden de belangrijkste gegevens getoond. Er is ook een modus waarin alleen de snelheid zichtbaar is. Vergeleken met zijn voorganger heeft de nieuwe Lexus NX aanzienlijk minder schakelaars (45 in plaats van 78). De groepering ervan draagt bij aan intuïtief bedieningsgemak.

Hoge mate van bedieningsgemak

Ook de Sensorschakelaars op het nieuw ontworpen stuur sluiten perfect aan bij het Tazuna-concept. Hiermee kan de bestuurder namelijk zelf bepalen welke functies men wil bedienen. Bij gebruik wordt de vorm van de schakelaar zichtbaar op het Head-Up Display. De bestuurder hoeft dus niet meer naar het stuur te kijken om te zien welke functie ‘onder de knop’ zit. Ook het ‘klikgevoel’ van de Sensorschakelaars draagt bij aan de hoge mate van bedieningsgemak.

Omotenashi: uitnodigend, gastvrij en ruim

Het interieur van de nieuwe NX is in goede Lexus-traditie buitengewoon uitnodigend. Passagiers worden verwelkomd met instapverlichting en verlichte deurgrepen. Zodra de deuren worden geopend, licht het instrumentenpaneel op. Omotenashi vertaalt zich in de nieuwe Lexus NX ook in veel bagageruimte. Met de achterbank in normale positie is al een volume van 545 liter beschikbaar en met neergeklapte achterbank zelfs 1.436 liter. De achterklep is te openen door middel van een voetbeweging onder de bumper. Hij functioneert vrijwel geruisloos en het openen/sluiten duurt maar vier seconden. Daarbij is de nieuwe NX de eerste Lexus met E-latch. Dit elektronische systeem laat de deuren automatisch openen zodra de deurgreep wordt vastgepakt.