Nieuwe Fiat Tipo met zuinige motoren, nieuwste ADAS, Apple CarPlay, 10.25” touchscreen en voor het eerst ook als Crossversie

Sinds de lancering van de Fiat Tipo in 2016 zijn er in totaal 670.000 auto’s verkocht. Nu is de C-segmenter op alle vlakken verbeterd en uitgebreid. Ook is hij nu voorzien van de laatste veiligheids- en infotainmemtsystemen. Nieuw in de line up is de Fiat Tipo Cross.

Aan de voorkant valt direct de nieuwe grille op waarop voor het eerst het nieuwe “letter Fiat logo” te zien is. De Tipo is daarmee de eerste Fiat na de onlangs onthulde, volledige elektrische Fiat 500E die met dit nieuwe logo is uitgerust. De nieuwe kop- en achterlampen zijn nu LED. Ze maken de auto niet alleen strakker qua uiterlijk, maar komen vanwege de vele lichtopbrengst de veiligheid ten goede en verbruiken minder stroom. Ook de bumperpartij is opnieuw vormgegeven evenals de 16” of 17” velgen. In het nieuwe interieur springen het 7” TFT digitale cluster, dat de conventionele, analoge tellers vervangt, en het nieuwe UConnect 5 systeem met 10,25” touchscreen in het oog. Het nieuwe stuur ligt beter in de hand en biedt goed zicht op het 7” scherm.

Top-of-the-range veiligheid en technologie

Op het gebied van infotainment is de Tipo de eerste auto na de nieuwe 500E die uitgerust is met het 5e generatie UConnect 5 infotainmentsysteem en beschikbaar met een 10,25” scherm en draadloos Apple CarPlay en Android Auto. Via Bluetooth kunnen 2 telefoons tegelijk gekoppeld worden. Ook is de nieuwe Tipo voorzien van parkeersensoren aan de voorkant, ‘Keyless Entry/Go’ en draadloos snelladen van de smartphone.

Niet alleen het uiterlijk kreeg een enorme aanpassing, ook de technologie kreeg een gigantische update. De nieuwe Tipo nu voorzien van de laatste ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) als:

Verkeersbordherkenning;

‘Intelligent Speed Assist’

Rijbaanbewaking;

‘Attention Assist’ – sensor die de bestuurder aanraadt te pauzeren wanneer deze te moe driegt te worden;

‘Adaptive High Beam’ – schakelt groot licht automatisch aan wanneer er geen tegenligger is;

Dodehoekbewaking.

Nieuwe motoren

De nieuwe Tipo wordt beschikbaar met een 100 pk sterke 1.0 liter driecilinder. Deze is goed voor 190 Nm aan koppel en een gemiddelde CO2-uitstoot van 121 g/km (WLTP cyclus) en vervangt de 1.4 viercilinder van 95 pk en 127 Nm. Dieselen kan ook met een 95 of 130 pk sterke MultiJet.

Fiat Tipo Cross

Met de stoere Cross mikt Fiat op het ondernemende gezin. De auto is breder en voorzien van een andere grille. De Cross gaat 4 centimeter omhoog zodat hij meer bodemvrijheid heeft en de suspensie is speciaal afgesteld. De nieuwe bumpers, beschermplaten en zijskirts geven de nieuwe Tipo Cross zijn stoere look. Dankzij dit alles is de auto 7 centimeter in lengte toegenomen.

De line up van de nieuwe Fiat Tipo is gebaseerd op twee thema’s. Thema ‘Life’ behelst Tipo, Tipo Life en Tipo City Life en is leverbaar als 3 en 4-deurs en als stationwagon. Het thema ‘Cross’ is er als City Cross en als Cross versie. Beide zijn 5-deurs. Het is nog niet bekend welke versies van de nieuwe Tipo naar Nederland komen. Prijzen worden later bekend gemaakt.