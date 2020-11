Nieuwe Jaguar E-PACE: dynamisch, geËlektrificeerd en verbonden

Met een vernieuwd in- en exterieur, het nieuwste Pivi Pro-infotainmentsysteem, een nieuwe voertuigarchitectuur en keuze uit diverse krachtige en efficiënte aandrijflijnen – waaronder een geavanceerde Plug-in Hybride* aandrijflijn – is de nieuwe Jaguar E-PACE beter verbonden, verfijnder en efficiënter dan ooit.

De aandrijflijn van de nieuwe Jaguar E-PACE P300e PHEV combineert de 147 kW (200 pk) sterke 1,5-liter driecilinder Ingenium-benzinemotor met een 80 kW (109 pk) sterke elektromotor op de achteras (Electric Rear Axle Drive, ERAD). Daarmee is het mogelijk om 55 kilometer emissievrij in de volledig elektrische modus te rijden. De gecombineerde CO 2 -emissie bedraagt 44 g/km en het gecombineerde verbruik 2,0 l/100 km (WLTP).

Vernieuwd uiterlijk

Het vernieuwde exterieurdesign geeft Jaguars compacte performance-SUV een zelfbewuste, luxueuze uitstraling. De wijzigingen aan de voorzijde omvatten een nieuw vormgegeven luchtopening met een opvallende lamel onder in de bumper. Een nieuw diamantvormig gaasdesign voor de grille is geïnspireerd op het klassieke Jaguar-logo en is eigentijds afgewerkt in Noble Chrome. De nieuwe ventilatieopeningen in de voorschermen zijn voorzien van de ‘leaper’, het iconische Jaguar-beeldmerk.

Nieuwe LED-koplampen zijn voorzien van dagrijverlichting (DRL) in de vorm van een dubbele J. Optioneel is DRL leverbaar met Pixel LED-techniek voor een hogere resolutie en helderder licht. De functie Adaptive Driving Beam scant de weg voor de Jaguar en past het grootlicht aan door bepaalde LED-segmenten uit of juist in te schakelen om tegenliggers niet te verblinden en om verkeersborden uit te lichten en reflecties te voorkomen.

Geavanceerde LED-techniek is standaard voor de S-versies, terwijl de Premium LED-koplampen met Auto High Beam Assist tot de uitrusting van de SE en HSE behoren. De techniek omvat een voorwaarts gerichte camera om te schakelen tussen groot- en dimlicht om verblinding van tegenliggers te voorkomen. Op de uitvoeringen S, SE en HSE zijn sequentiële richtingaanwijzers achter standaard, op de SE en HSE zijn ook vóór de richtingaanwijzers sequentieel.

De lagere achterbumper is voorzien van nieuwe inzetten van gaaswerk tussen de in de vormgeving geïntegreerde uitlaten bij de versies met viercilinder benzinemotor. Alle andere versies hebben ranke horizontale lamellen als afwerking. De full-LED-achterlichten zijn geïnspireerd op die van de volledig elektrische Jaguar I-PACE en voorzien van een gestileerde chicane als verwijzing naar de geavanceerde technologie en het moderne design.

De sportieve R-Dynamic-uitvoering heeft een aantal kenmerkende designelementen die het sportieve karakter accentueren. Alle versies zijn overigens leverbaar met het optionele Black Exterior Pack, dat de E-PACE een nog dynamischer uiterlijk geeft, met specifieke elementen in Narvick Black.

Verfijnd afgewerkt interieur

Het interieur van de nieuwe Jaguar E-PACE is bijzonder luxe en biedt nog meer verfijning en verbeterde connectiviteit. De 11,4-inch HD touchscreen is geïntegreerd in het midden van het dashboard en biedt toegang tot het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem. Het scherm van gebogen glas is chemisch gehard en voorzien van twee coatings: de ene voorkomt spiegelen en de andere is bestand tegen vingerafdrukken.