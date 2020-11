Nieuwe Lexus LC 500 Convertible: compromisloos open rijplezier

Lexus legt de lat altijd hoog. Voor topmodel LC 500 Coupé leidde dat al tot diverse design-awards. En toen kwam de vrijwel onmogelijke volgende opdracht: creëer op basis van het LC-platform de mooiste open auto ter wereld. Maar dan wel met behoud van het hoge niveau van rijplezier, comfort en veiligheid. Het resultaat van die missie is de Lexus LC 500 Convertible. En die is nu leverbaar vanaf 186.995 euro.

Het is misschien wel de moeilijkste opdracht die een designteam kan krijgen: een Convertible ontwikkelen, die zowel open als dicht stijlvol en elegant oogt. Voor die opdracht namen de designers van Lexus het bekroonde ontwerp van de LC Coupé als uitgangspunt. Om ook voor de Convertible een vloeiende lijn te realiseren, is het punt waar de softtop de carrosserie ‘raakt’ zo ver mogelijk naar achteren geplaatst. Voor het dak gebruikt Lexus een kreukvrije stof en daarbij spant de lichtgewicht dakconstructie de softtop perfect aan. Met gesloten dak oogt de LC 500 Convertible daarmee stijlvol en clean. De meerlaags opbouw van de softtop zorgt daarbij voor perfecte (geluid) isolatie. Ook met geopend dak is de LC 500 Convertible een stijlvolle verschijning. Dat zit hem vooral in de aluminium tonneau cover. De compacte dakconstructie maakt het mogelijk om deze afdekking zeer laag te plaatsen. Bovendien volgt de tonneaucover de lijnen van de hoofsteunen en hij is perfect geïntegreerd in de carrosserielijnen, die op hun beurt weer vloeiend overgaan in de geïntegreerde achterspoiler.

15 vloeiende seconden

De softtop van de LC 500 Convertible opent en sluit in 15 seconden. Dat kan zelfs rijdend bij snelheden tot 50 km/h. Het openen en sluiten gebeurt op de Lexus-manier: vrijwel geruisloos en vooral soepel. Om een elegante dakbeweging te realiseren, is in het proces een korte pauze ingebouwd. Overigens heeft het neerklappen van de softtop geen invloed op de inhoud van de bagageruimte. Die is zowel open als gesloten even groot en gelijk aan de bagageruimte van de de Coupé.

Kleurrijk maatwerk

Zeker bij een open auto zijn ex- en interieur nauw met elkaar verbonden. De designers van Lexus zijn daarom ook op zoek gegaan naar de perfecte aansluiting van kleuren. De softtop van de LC 500 Convertible is er in drie tinten. Marine Blue is voorbehouden aan de exclusieve Regatta Edition. Daarnaast zijn Black en Ochre beschikbaar. Samen met verschillende opties voor interieur- en exterieurkleuren worden klanten zo in staat gesteld een LC 500 Convertible naar eigen wens en smaak samen te stellen.

Altijd open voor rijplezier

Bij de ontwikkeling van de LC 500 Convertible speelde de windtunnel een belangrijke rol. Mede dankzij aerodynamische verfijning is de LC 500 Convertible ook met open dak in staat om de elektronisch begrensde topsnelheid van 270 km/h te behalen. De acceleratie van 0-100 km/h duurt 5,0 s. Het rijplezier in LC 500 Convertible draait echter niet alleen om cijfers. De slimme, lichtgewicht dakconstructie met onder meer een combinatie van magnesium en aluminium zorgt ervoor dat het zwaartepunt van de LC 500 Convertible zelfs lager ligt dan dat van de Coupé. Lichtgewicht onderhuidse verstevigingen verlenen het koetswerk een stijfheid die gelijk is aan die van de LC Coupé. Dit staat aan de basis van een zeer stabiel en dynamisch weggedrag.

De Lexus Climate Concierge: aandacht voor detail

De slimme Lexus Climate Conciërge draagt er ook aan bij dat het open-air seizoen maximaal kan worden benut. Een sensor detecteert of het dak open of dicht is en past op basis daarvan het functioneren van de airconditioning aan. Met open dak houdt het systeem bijvoorbeeld rekening met de hoeveelheid zonlicht, de buitentemperatuur en de snelheid van de auto. Ook nekverwarming (keuze uit drie standen en met verstelmogelijkheid) en stuurverwarming dragen bij aan maximaal comfort bij open rijden op frissere dagen. De aandacht voor detail blijkt ook uit het feit dat de luchtstroom van de verwarming op koudere dagen licht wordt verhoogd om zo de handen van de bestuurder warm te houden. En nog een typisch Lexus-detail: als sensoren ‘merken’ dat de passagiersstoel niet is bezet, worden automatisch de stoel- en nekverwarming ervan uitgeschakeld om energie te besparen.

Harmony of opposites

Geluid en het ontbreken daarvan speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het interieur van de LC 500 Convertible. Ten behoeve van het rijplezier dient de diepe, krachtige sound van de V8-motor op de juiste momenten naar voren te komen, tegelijkertijd streefden de engineers ernaar om de LC 500 Convertible een echte Lexus-eigenschap mee te geven: een buitengewoon stil interieur. Lexus is er in geslaagd een ‘Harmony of opposites’ te bereiken door de intensiteit van het motorgeluid vooral af te laten hangen van het toerental van de V8. Bij hogere toerentallen wordt de sound extra aangezet om de rijbeleving te intensiveren, terwijl hij bij lagere toerentallen (bijvoorbeeld bij rustig cruisen) wordt gedempt ten behoeve van optimaal comfort.

Active Noise Control ‘ruimt’ ongewenste geluiden op. Dat gebeurt via een ingenieus systeem: microfoons in de hoofdsteun van de bestuurderstoel detecteren laag frequente geluiden, die afkomstig kunnen zijn van motor en aandrijflijn. Het soundsystem produceert op basis daarvan geluidsgolven die ongewenst geluid elimineert.

Compromisloos rijplezier: de aandrijflijn

Bij de ontwikkeling van de LC 500 Convertible stond rijplezier centraal. En daarvoor waren geen concessies nodig: voor het open topmodel hoeft Lexus geen downsizing toe te passen omdat het merendeel van alle verkochte modellen van het merk een hybride is (in Nederland 99% ). Daarmee was de weg vrij voor de atmosferische 5,0-liter V8, die alle zintuigen prikkelt. Deze krachtbron dankt zijn relatief lage gewicht onder meer aan de toepassing van gesmede drijfstangen en titanium kleppen. Op de weg valt hij vooral op door de gretigheid waarmee hij in de toeren klimt én de diepe V8-sound die alleen maar intenser wordt naarmate het toerental stijgt. In cijfers: de rode lijn op de toerenteller staat bij 7.300 tpm. Het maximum vermogen van 341 kW/464 pk wordt afgegeven bij 7.100 tpm en het maximale koppel van 530 Nm bij 4.800 tpm. De innovatieve 10-traps Direct Shift automatische transmissie, die de aandrijfkracht naar de achterwielen stuurt, sluit perfect aan bij het spontane en sportieve karakter van de V8. Deze transmissie is (ook voor de Coupé) verder verfijnd om de inzittenden samen met de V8 te trakteren op de sensaties van pure power en een acceleratie waar geen einde aan lijkt te komen. De bestuurder én de passagier ervaren dat vooral in de zogenaamde ‘active zone’, waarbij het gaspedaal voor 50-70% is ingetrapt. Hier laat de transmissie nu hogere toerentallen toe alvorens over te schakelen naar de volgende versnelling. Ook hier versterkt de extra intense V8-sound het dynamische effect nog eens, al helemaal met open dak.

Pure rijdynamiek

Het lage zwaartepunt, de verstevigde bodemsectie en de multilink wielophanging van de LC 500 Convertible staan aan de basis van een dynamisch en stabiel weggedrag. Voor de verfijning daarvan hebben de onderstelingenieurs van Lexus zich onder meer gefocust op het beperken van het onafgeveerde gewicht. Daarbij hebben ze een besparing van bijna 10 kg weten te realiseren, onder meer door het gebruik van aluminium draagarmen, holle torsiestabilisatoren en een nieuw materiaal voor de veren. Met het oog op een nog beter weggevoel is ook de ophanging verder geoptimaliseerd. Zo staat de aansturing van de schokdempers nu een langere veerweg toe. Ook de veerwegbegrenzer is aangepast voor nog meer souplesse. De stijvere torsiestabilisator achter draagt bij aan een nog communicatiever (in)stuurgedrag. 20-inch lichtmetalen velgen zijn standaard op de LC 500 Convertible (21 inch leverbaar als optie).

De LC 500 Convertible maakt van de grotere remblokken met een hogere wrijvingscoëfficiënt, die ook bij de 2021-modellen van de LC Coupé worden ingezet. Dit vertaalt zich in nog meer remkracht én maximale stabiliteit bij hogere temperaturen en snelheden. Zowel voor als achter hebben de LC-modellen inwendig geventileerde remschijven en monobloc-remklauwen met zes zuigers. De remklauwen zijn in stijlvol zwart uitgevoerd en dragen een subtiel wit Lexus-logo. Ook als het om remmen gaat, tellen de details: een nieuw bekledingsmateriaal én een groter contactgebied van het rempedaal dragen bij aan een nog natuurlijker remgevoel.

Active Cornering Assist

Voor nog meer controle bij matige en hoge snelheden is de LC 500 Convertible en nu ook de LC Coupé uitgevoerd met Vehicle Stability Control met de nieuwe Active Cornering Assist-functie. Door in snelle bochten de binnenste wielen af te remmen, voorkomt dit systeem onderstuur. Daarmee draagt het bij aan optimale stabiliteit en dynamiek. Kort door de bocht: mede dankzij Active Cornering Assist volgt de LC altijd de lijn die de bestuurder in gedachten had.

Exclusieve LC 500 Regatta Edition

Om de komst van de LC 500 Convertible te vieren, is er LC 500 Convertible Regatta Edition, die in beperkte oplage wordt geproduceerd. Deze exclusieve uitvoering valt op door nautische invloeden. Het is de enige LC 500 Convertible, die wordt geleverd met een softtop in Marine Blue, die fraai aansluit bij de hightech exterieurtint Structural Blue. In het interieur zijn stuur en de vloerbekleding in wit uitgevoerd. Ook het speciale stikpatroon van het leder van de voorstoelen en lederperforaties met verschillende diameters dragen bij aan het gevoel van luxe en exclusiviteit.

De LC 500 Convertible is leverbaar vanaf 186.995 euro

Gezamenlijke pluspunten: LC Coupé en Convertible

De LC 500 Convertible en LC Coupé zijn al op het eerste gezicht als familieleden herkenbaar. Dat betekent ook dat ze vele pluspunten gemeen hebben.

Interieur: in de cockpit kan elke rijder de perfecte zitpositie vinden. De bediening is intuïtief dankzij de perfecte plaatsing van alle elementen. Nieuw voor de 2021-modellen zijn het gewijzigde stuur en de grotere schakelpaddles.

Rijdynamiek: het standaard Torsen limited slip-differentieel (LSD) maakt krachtige acceleratie in bochten mogelijk. In combinatie met DRS (Dynamic Rear Steering) wordt de aandrijfkracht variabel over de wielen verdeeld en de stuurhoek aangepast voor een zo natuurlijk mogelijk stuurgevoel.

VIDM: het Vehicle Dynamic Integrated Management (VIDM) stuurt alle stabiliteits- en rijdynamiek-systemen van de LC-modellen aan. Daartoe behoren onder meer Active Cornering Assist en Vehicle Stability Control.

Lexus Safety System+: elke LC beschikt standaard over het Lexus Safety System+. Hierin komen de volgende systemen samen: het Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, Lane-Keep Assist (inclusief Lane Departure Alert), Automatic High Beam en Road Sign Assist.

Smartphone-integratie: alle LC-modellen zijn standaard uitgevoerd met Apple Carplay en Android Auto. Hiermee zijn smartphones eenvoudig te koppelen en is er via het multimediasysteem toegang tot apps.

Studiokwaliteit: de LC-modellen zijn leverbaar met keus uit diverse (surround) soudsystems, onder meer van Mark Levinson en Pioneer. Zo is zelfs de muziekbeleving maatwerk.

Takumi: ervaren en gedreven vakmensen spelen een hoofdrol bij Lexus. Deze Takumi staan op alle fronten voor maximale kwaliteit én een optimale beleving van elk aspect van de Lexus LC én van andere modellen van het merk.