Nieuwe Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé en Cabriolet: meer karakter, meer sportiviteit, meer individualiteit

Mercedes-AMG blijft zijn merkidentiteit consequent versterken: ook de nieuwe E 53 4MATIC+ Coupé en Cabriolet (brandstofverbruik gecombineerd: 9,1-8,9 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 209-204 g/km) beschikken nu over de karakteristieke AMG-grille met verticale lamellen. Het A-vormige design en de smallere volledige led-koplampen zorgen voor een krachtige uitstraling die de breedte benadrukt. Ook de nieuw vormgegeven voorskirt in A-wing-design heeft een positieve uitwerking op het totaalplaatje. Het interieur is eveneens grondig verbeterd en toont nog meer verwantschap met de overige AMG-modellen. Grote displays, het nieuwe AMG Performance-stuurwiel en het MBUX infotainmentsysteem met AMG-specifieke functies en displays zorgen voor de typische Performance Luxury-ambiance.

De geëlektrificeerde 3,0 liter motor met dubbele turbo-oplading via een uitlaatgasturbo levert een vermogen van 320 kW (435 pk) en produceert een maximumkoppel van 520 Nm. De EQ Boost startdynamo levert kortstondig 16 kW vermogen plus 250 Nm extra koppel en voorziet ook het 48V-boordsysteem van stroom. Andere highlights van de nieuwe modellen zijn de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+.

“In navolging van de Limousine en Estate bieden onze nieuwe E 53 4MATIC+-modellen ook als Coupé en Cabriolet een perfecte synthese van prestaties, elegantie en comfort. Met specifieke wijzigingen voor het exterieur en interieur hebben we de merkidentiteit enigszins aangescherpt en we blijven de vernieuwing van onze gehele E-Klasse familie stap voor stap doorvoeren. Voor lifestyle-georiënteerde klanten die hoge eisen stellen aan prestaties en efficiëntie zijn beide tweedeursmodellen uit Affalterbach het perfecte aanbod”, aldus Tobias Moers, directievoorzitter van Mercedes-AMG GmbH.

Volledig gerestyled, markant front, ronde dubbele uitlaatsierstukken en nieuwe kleuren

Het frontdesign is volledig nieuw en versterkt de AMG-familieband. Het belangrijkste kenmerk is de AMG-grille met twaalf verticale lamellen die nu ook voor de E 53 4MATIC+ Coupé en Cabriolet beschikbaar zijn. Het A-vormige design van het front, dat naar beneden toe breder wordt, en de smallere, scherper gelijnde volledige led-koplampen zorgen voor een bijzonder krachtige uitstraling. Ook de powerdomes op de motorkap dragen bij aan dit effect.

Het middelste deel van de voorskirt loopt omhoog in een A-vorm, waardoor er nog een grote luchtinlaat met vijf verticale spijlen ontstaat. Deze geeft zicht op technische details als de koeling, wat de sportieve, authentieke indruk ondersteunt. Dit geldt ook voor de grote buitenste luchtinlaten met twee dwarslamellen en de nieuwe frontsplitter. Met hun hoogwaardige materiaal bevestigen de flics in hoogglanzend zwart niet alleen het Performance Luxury-karakter van het merk, ze verbeteren in combinatie met de binnenste aircurtains ook de aerodynamica. Alle maatregelen samen zorgen voor een uiterst dynamische totaalindruk. De gelijkenis met de AMG GT-sportwagenfamilie is evident.

Het belangrijkste kenmerk aan de achterzijde zijn de ronde, dubbele uitlaatsierstukken, die leverbaar zijn in zilverchroom of hoogglanzend zwart (als onderdeel van het optionele AMG-nightpakket). Ze zijn harmonieus geïntegreerd in de achterskirt. De vormgeving van de wielkasten verbetert de aerodynamica aan de achterzijde: dit zorgt voor een betere luchtstroom rond de wielkasten. De spoilerrand op het kofferdeksel is in carrosseriekleur, maar optioneel ook leverbaar in carbon.

Van opzij gezien vallen de nieuwe, aerodynamisch geoptimaliseerde 19 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen op. Als optie zijn 20 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen leverbaar, eveneens aerodynamisch geoptimaliseerd en met een bredere velgrand, naar keuze in matzwart of hoogglanzend titaangrijs. Grafietgrijs metallic en mat briljantblauw magno zijn leverbaar als nieuwe lakkleuren die tot voor kort waren voorbehouden aan de AMG GT-sportwagenfamilie.

Met het optionele AMG-nightpakket kunnen de E 53 4MATIC+ Coupé en Cabriolet een nog sportievere uitstraling krijgen. De buitenspiegels, ruitframes en sierelementen in de voor- en achterskirt zijn in dit geval in hoogglanzend zwart uitgevoerd. Ook sportief: uitlaatsierstukken in zwart chroom. Het carbonpakket II voegt individuele highlights toe met buitenspiegels en een spoilerrand op het kofferdeksel in carbon.

Interieur met specifieke uitrusting en specifieke displays

Het interieur kenmerkt zich door een specifieke uitrusting, luxueuze materialen en het MBUX infotainmentsysteem van de nieuwste generatie. De 53-modellen beschikken over sportstoelen in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart met AMG-dessin, rode contrastsiernaden en AMG-embleem. Ze combineren sportiviteit met een goede zijdelingse ondersteuning en langeafstandscomfort. Andere kenmerken van het interieur zijn rode veiligheidsgordels en sierdelen in carbon. Optioneel zijn bekledingen in nappaleder leverbaar. Nieuw is nappaleder zwart/titaangrijs pearl met rode contrastsiernaden.

Optisch vormen de beide displays van het combi-instrument en het multimediadisplay een eenheid achter één doorlopende glazen afdekking en vormen zo de widescreen cockpit. Er kan worden gekozen uit drie AMG-weergavestijlen: ‘Modern Classic, ‘Sport’ en ‘Supersport’. Zeer markant is de ‘Supersport’-modus met een centrale, ronde toerenteller en aanvullende informatie in de vorm van staafdiagrammen links en rechts van de toerenteller. Met behulp van het AMG-menu kan de bestuurder verschillende speciale aanduidingen opvragen, zoals motorgegevens, schakelaanduiding, warm-up, set-up, G-force meter en RACETIMER. Ook het touchscreen-multimediadisplay benadrukt met individuele AMG-aanduidingen, zoals de visualisatie van de rijprogramma’s of telemetriegegevens, de dynamische configuratie.

Nieuw AMG Performance-stuurwiel met geïntegreerde bedieningspanelen

Met een vernieuwd design en naadloos geïntegreerde bedieningspanelen brengt het nieuwe AMG Performance-stuurwiel een nog nauwer contact tussen mens en machine tot stand. De drie afgeronde dubbele spaken combineren stabiliteit met een laag gewicht, terwijl het aan de onderzijde afgevlakte stuurwiel een kenmerkend element uit de autosport is. Het stuurwiel kan naar keuze worden bekleed met leder, microvezel DINAMICA of een combinatie hiervan – optioneel met verwarmd stuurwiel. In de stuurkrans zit bovendien een sensormat. Als deze detecteert dat de bestuurder zijn handen enige tijd niet op het stuurwiel heeft, volgt een waarschuwing. Als de bestuurder daar niet op reageert, dan wordt uiteindelijk de noodstopassistent geactiveerd.

Optisch zeer elegant zijn ook de nieuwe schakelaars die in de horizontale dubbele spaken van het stuurwiel zijn geïntegreerd. De bediening wordt vergemakkelijkt door haptische sensoren nabij de symbolen. Via het linker sensorvlak van de bovenste stuurspaak wordt het combi-instrument bediend, via het rechter sensorvlak het mediadisplay. De onderste spaken bevatten de bedieningselementen voor cruisecontrol/DISTRONIC (links) en telefoon-/handsfree-installatie/volumeregeling (rechts). De optionele AMG-stuurwieltoetsen voor inschakeling van de rijprogramma’s en andere, individueel definieerbare functies hebben nóg briljantere displays met nieuwe iconen gekregen en zijn beide rond.

Via de gegalvaniseerde schakelpaddles links en rechts achter het stuurwiel kan de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie handmatig worden bediend. De stuurschakelpaddles zijn iets groter geworden en zitten iets lager.

Zescilinder lijnmotor met EQ Boost startdynamo en extra elektrische compressor

De 3,0 liter zescilinder lijnmotor kenmerkt zich door topprestaties en een intelligente elektrificatie. De EQ Boost startdynamo combineert een startmotor en een dynamo. De krachtige elektromotor is tussen de motor en de transmissie gepositioneerd. Het is het belangrijke aspect van het 48V-boordsysteem en wordt niet alleen gebruikt voor het opwekken van energie, maar neemt ook hybride functies op zich, zoals een boost van 16 kW vermogen en 250 Nm koppel, recuperatie van de remenergie, verschuiving van het belastingspunt, een ‘zeil’-functie en het nagenoeg ongemerkt herstarten van de motor met het ECO start-stopsysteem.

In combinatie met de intelligente oplading door middel van een extra elektrische compressor en een uitlaatgasturbo, heeft deze technologie de taak om de typische AMG-performance en -rijdynamiek te verbeteren en tegelijkertijd het brandstofverbruik en de emissies te reduceren. De EQ Boost startdynamo biedt ondersteuning bij het wegrijden vanuit stilstand, terwijl de extra elektrische compressor zonder vertraging laaddruk opbouwt voor een hoog acceleratiekoppel totdat de uitlaatgasturbo gaat assisteren. Dit resulteert in een extreem spontane respons van de 3,0 liter motor, waarbij het zogeheten turbogat ontbreekt.

Als voor het AMG Driver’s Package wordt gekozen, wordt de elektronisch begrensde topsnelheid verhoogd naar 270 km/h (standaard: 250 km/h). Het AMG-remsysteem is perfect afgesteld op het vermogen en de prestaties van de E 53-modellen: op de vooras zijn geperforeerde, inwendig geventileerde remschijven in de maat 370 x 36 mm gemonteerd, inclusief vaste remklauwen met vier zuigers en opschrift ‘AMG’. Op de achteras worden inwendig geventileerde remschijven in de maat 360 x 26 mm en zwevende remklauwen met enkele zuigers toegepast.

Korte schakeltijden, hoge efficiëntie: AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie

De 3,0 liter lijnmotor is gekoppeld aan de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie, die overtuigt door extreem korte schakeltijden, directe reacties op de bewegingen van de stuurschakelpaddles, de tussengasfunctie en de mogelijkheid om meerdere versnellingen tegelijkertijd terug te schakelen. Op- en terugschakelverzoeken worden onmiddellijk uitgevoerd. Vooral in het ‘Sport+’-rijprogramma en de handmatige schakelmodus ‘M’ reageert de transmissie zeer alert. Afhankelijk van het gekozen rijprogramma behoren dynamische acceleratie en zeer korte schakeltijden net zo goed tot de mogelijkheden als een brandstofbesparende rijstijl.

AMG DYNAMIC SELECT: met één vinger het gewenste rijprogramma

Aan de hand van de vijf DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘Individual’ kunnen de rijeigenschappen van de nieuwe 53-modellen met één vinger worden aangepast. De mogelijkheden lopen daarbij uiteen van efficiënt en comfortabel tot zeer sportief. Er worden belangrijke parameters aangepast, zoals de reacties van motor, transmissie, onderstel en besturing. Los van de DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s kan de bestuurder via de ‘M’-toets direct naar de handmatige modus overschakelen en vervolgens via de stuurschakelpaddles schakelen. Ook de verschillende setups van het onderstel kunnen afzonderlijk worden geselecteerd.

De rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS is geïntegreerd in de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s. In de standen ‘Basic’, ‘Advanced’ en ‘Pro’ worden onder meer de reacties van het ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma) of de vierwielaandrijving beïnvloed. Aan de hand van de rijstijl van de bestuurder en de verzamelde data van sensoren brengt het intelligente regelsysteem het gewenste voertuiggedrag tot stand. Hierbij lopen de mogelijkheden uiteen van extreem stabiel tot zeer dynamisch, voor een rijervaring die meer op comfort is gericht of op maximale sportiviteit. Met de AMG-stuurwieltoetsen kunnen de AMG DYNAMICS-functies individueel worden geselecteerd. Zowel de aanpasbare voertuigeigenschappen als de uitgebreide uitrustingsmogelijkheden bieden een breed spectrum aan sportiviteit, elegantie en lifestyle, waarbij de Coupé en de Cabriolet voldoen aan elke individuele klantbehoefte.

AMG RIDE CONTROL+-onderstel voor meer rijdynamiek

Meer dynamiek, een neutraal bochtgedrag en een betere tractie: daarvoor zorgt het luchtgeveerde onderstel AMG RIDE CONTROL+, dat werd ontwikkeld in Affalterbach. Met zijn zeer sportieve veer-/demper-setup en de continu verstelbare demping ADS+ (adaptief dempingssysteem) koppelt de meerkamer-luchtvering een hoge mate van rijdynamiek aan een indrukwekkend veercomfort. Door de veersterkte te verhogen, bijvoorbeeld in bochten en bij het afremmen, worden de rol- en duikbewegingen gereduceerd.

De demping van elk wiel wordt op basis van de rijsituatie en de conditie van het wegdek aangepast. Voor de demping is er keuze uit drie voorgeprogrammeerde setups: ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Sport+’. Daarbij is voor nog meer verschil gezorgd tussen hoog langeafstandscomfort en sportieve rijdynamiek.

Standaard: volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+

De volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ combineert een optimale tractie voor sportief rijplezier en een hoog veiligheidsniveau onder alle omstandigheden: op droog asfalt, in de regen of in sneeuw. De wisseling van achterwiel- naar vierwielaandrijving en vice versa verloopt geheel traploos, doordat de intelligente regeling is geïntegreerd in de algehele architectuur van het voertuigsysteem.

Voor het eerst leverbaar voor de zescilindermodellen: het AMG DYNAMIC PLUS-pakket

Voor een nog intensere rijervaring bundelt het AMG DYNAMIC PLUS-pakket zowel technologische als optische uitrustingsdetails die tot nu toe waren voorbehouden aan de achtcilindermodellen. Tot de highlights behoort het RACE-rijprogramma met driftmodus. Met de toetsen op het AMG Performance-stuurwiel in microvezel DINAMICA kan nog sneller van rijprogramma worden gewisseld, of kunnen de instellingen van de rijdynamische systemen worden aangepast. Rode remklauwen met opschrift ‘AMG’ voor en achter benadrukken optisch het sportieve karakter.