NIEUWE PEUGEOT 408

De PEUGEOT 408 valt in de eerste plaats op door zijn dynamische fastback-silhouet en zijn onmiskenbare stijl, maar ook doordat hij afwijkt van de geijkte vorm. De lijnen van de carrosserie zijn scherp, de grille heeft dezelfde kleur als het koetswerk en is beeldbepalend voor de voorzijde, samen met het nieuwe PEUGEOT-embleem waarop de leeuwenkop prijkt. De omgekeerde uitsnede van de achterbumper is een verrassend detail en zorgt voor een krachtige look. Met de kenmerkende hoektand-vormige lichtsignatuur aan de voorzijde en klauwachtige LED-achterlichten past de 408 perfect in de PEUGEOT-familie.

Met een lengte van 4.690 mm en een lange wielbasis van bijna 2.790 mm is de nieuwe PEUGEOT 408 op de tweede zitrij uitzonderlijk ruim. De knieruimte bedraagt 188 mm. De kofferbak is eveneens genereus met een volume van 536 liter, dat kan worden vergroot tot 1.611 liter wanneer de rugleuning van de achterbank wordt neergeklapt. De auto is 1.480 mm hoog en heeft daardoor een slank silhouet. Dit verbetert de aerodynamische efficiëntie dankzij een klein frontaal oppervlak van 0,654 m2 en een Cw-waarde van 0,28.

De PEUGEOT 408 heeft de nieuwste generatie van de PEUGEOT i-Cockpit®, herkenbaar aan het kleine stuurwiel dat is gericht op rijplezier en maximale controle. De nadruk ligt op de kwaliteit van de interieurruimte en op connectiviteit door middel van de laatste technologieën, die de rij- en reisbeleving zeer intuïtief en genoeglijk maken.

Met zes camera’s en negen radars zorgen de 30 rijhulpsystemen voor rust en veiligheid. De systemen omvatten:

Adaptieve Cruise Control met Stop & Go functie,

Night Vision, die waarschuwt voor dieren, voetgangers of fietsers op de weg, voordat deze zichtbaar worden in de lichtbundel,

Long Range blindspot monitoring (75 meter),

Rear Traffic Alert, dat waarschuwt voor potentieel gevaar bij achteruit rijden.

Het motorenaanbod voor de PEUGEOT 408 omvat twee Plug-in Hybrid versies met 180 en 225 pk, alsmede een versie met 130 pk benzinemotor. Alle drie de motoren zijn standaard gekoppeld aan een 8-traps EAT8 automatische transmissie. Een geheel elektrische versie zal enkele maanden later volgen.

Efficiëntie was een belangrijk aandachtspunt voor de ontwerpers van de PEUGEOT 408. De combinatie van alle resultaten op het gebied van aerodynamica, gewichtsbesparing (gewicht vanaf 1.396 kilo) en schone motoren betekent dat de 408 nu een laag gemiddeld brandstofverbruik (waarden volgen na homologatie) bereikt voor de hybrides en voor de 130 pk benzineversie.

De nieuwe PEUGEOT 408 verschijnt begin 2023 op de markt. Hij wordt in eerste instantie voor de Europese markt gebouwd in Frankrijk, in Mulhouse. Kort daarna wordt de productie in Chengdu in China opgestart voor de lokale markt.