Het robuuste en praktische gevoel van een SUV, maar dan met de wind in je haren… In de T-Roc Cabrio start open rijplezier voor vier met een druk op de knop. De softtop opent en sluit in slechts 9 seconden…

Open rijplezier voor vier: T-Roc Cabrio

Het robuuste en praktische gevoel van een SUV, maar dan met de wind in je haren… In de T-Roc Cabrio start open rijplezier voor vier met een druk op de knop. De softtop opent en sluit in slechts 9 seconden. Natuurlijk profiteert de nieuwe cabriolet ook van alle vernieuwingen binnen de T-Roc-range. Hij heeft scherpere looks en biedt nog meer luxe. Hightech features uit hogere segmenten vertalen zich in extra gebruiksgemak, comfort én een hoger veiligheidsniveau. De nieuwe T-Roc Cabrio is nu te bestellen vanaf € 41.290*.

Net als de vernieuwde T-Roc-modellen profiteert ook de nieuwe T-Roc Cabrio van een gemakkelijke instap en het overzicht van een comfortabele, hoge zitpositie. De cabrioletversie biedt plaats voor vier en in de bagageruimte met een inhoud van 284 liter passen 6 trolleys. De elektrisch bediende softtop is uitgevoerd in zwart. Hij dankt zijn uitstekende (geluids)isolerende eigenschappen aan de drielaags opbouw. Het lage gewicht van de dakconstructie draagt bij aan het verlagen van het zwaartepunt en daarmee aan de goede rijeigenschappen. Veiligheid staat op één: in het uitzonderlijke geval dat een koprol dreigt, komen automatisch beschermende elementen tevoorschijn.

Al het goede van de nieuwe T-Roc

Net als de andere T-Roc-modellen heeft ook de Cabrio standaard LED-koplampen en donker getinte achterlichten. 17 inch lichtmetalen velgen zijn eveneens inbegrepen. In het interieur valt de afwerking met zachte, luxe materialen op. Een digitaal instrumentenpaneel (8 inch/20,3 cm) draagt net als het multifunctionele stuur met keypads of touch control-oppervlakken bij aan de hightech ambiance. Voor de T-Roc Cabrio zijn rijassistentiesystemen beschikbaar die tot voor kort enkel in hogere segmenten werden geleverd. IQ.DRIVE Travel Assist maakt zelfs autonoom rijden (level 2) mogelijk.

Style en R-Line

De nieuwe T-Roc Cabrio is er in twee smaken. De Style-uitvoering wordt geleverd met de 81 kW/110 pk sterke 1.0 TSI en een handgeschakelde zesbak of met de 1.5 TSI (110 kW/150 pk) met automatische zeventraps DSG-transmissie. De T-Roc Cabrio Style focust op luxe en comfort met onder meer Climatic airconditioning, een windschot, comfortstoelen vóór, het Ready to Discover multimediasysteem, een multifunctioneel met leder bekleed stuur en parkeersensoren voor/achter inclusief Park Assist. Voor de veiligheid zijn Lane Assist en de Adaptieve Cruise Control inbegrepen.

De sportiviteit van R-Line

Bij de T-Roc R-Line ligt de nadruk op sportiviteit. Daarom is de 1.5 TSI met zeventraps DSG hier standaard. Samen met het sportonderstel en de rijprofielinstelling (Driving Profiles) staat die combinatie garant voor veel rijplezier. Ook de looks zijn sportief. Blikvangers zijn R-line bumpers en dorpels, 17 inch lichtmetalen velgen ‘Valencia’ en LED ‘Plus’ verlichting. In het interieur vallen de sport-comfortstoelen en de Digital Cockpit Pro op. Bovendien zijn alle luxe Style-features ook inbegrepen bij de T-Roc Cabrio R-Line.

De nieuwe T-Roc Cabrio 1.0 TSI Style is nu te bestellen vanaf € 41.290*, de vanafprijs van de 1.5 TSI Style met DSG-transmissie bedraagt € 45.540*. De sportieve T-Roc Cabrio 1.5 TSI DSG R-Line is er vanaf € 49.390*. Beide uitvoeringen zijn nu naar eigen wens samen te stellen in de configurator, de levering van de nieuwe cabrioletmodellen start in april.