Porsche 718 Cayman GT4 RS: bomvol Rennsport-genen

Als je een hoogtoerige middenmotor met 368 kW/500 pk combineert met een leeggewicht van slechts 1.415 kilogram, dan wordt het tijd om de term ‘rijplezier’ opnieuw te definiëren. De Porsche 718 Cayman GT4 RS is het nieuwe topmodel van de 718-familie. Z’n typische Rennsport-kenmerken: een compromisloze rijdersauto die is ontworpen om indruk te maken met een lichtgewicht constructie, extreme wendbaarheid, geavanceerde aerodynamica en een unieke soundtrack. Of je nu op smalle, bochtige bergwegen rijdt of op het circuit: de 718 Cayman GT4 RS is de koning van het compacte middenmotorgamma. Op de Nürburgring Nordschleife was hij de 718 Cayman GT4 met meer dan 23 seconden te snel af.

Het hart van de 718 Cayman GT4 RS wordt gevormd door de geroemde atmosferische zescilinder boxermotor die Porsche ook gebruikt in de 911 GT3 en de GT3 Cup raceversie. De motor draait tot liefst 9.000 tpm. Ten opzichte van de 718 Cayman GT4 heeft de RS-versie 59 kW/80 pk meer vermogen, wat resulteert in een gewicht-vermogenverhouding van 2,83 kg/pk. Het maximumkoppel is verhoogd van 430 naar 450 Nm. Eén van de opvallende kenmerken van de nieuwe topversie van de 718 zijn de luchtinlaten achter de portierruiten, waar de 718 Cayman normaal gesproken kleine zijruiten heeft. De nieuwe luchtinlaten verbeteren niet alleen de inlaatluchtstroom, maar zorgen op oorhoogte van de inzittenden ook voor een bevlogen inlaatgeluid. De karakteristieke luchtinlaten vóór de achterwielen zijn bij de nieuwe RS gebleven en worden gebruikt voor de motorkoeling.

In 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u

Zoals elke moderne RS wordt de nieuwe 718 Cayman GT4 RS exclusief geleverd met PDK. Deze transmissie met dubbele koppeling schakelt razendsnel door de zeven versnellingen en garandeert maximale prestaties. Dankzij de schakelpaddles blijven de handen altijd aan het stuur als er met de hand wordt geschakeld. Als alternatief kan er ook geschakeld worden met de opnieuw ontworpen keuzehendel op de middenconsole. De zeventraps PDK-transmissie met korte overbrengingsverhoudingen ondersteunt het enorme sprintvermogen van de middenmotor-sportwagen. De 718 Cayman GT4 RS schiet in slechts 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u (GT4 met PDK: 3,9 seconden). De acceleratie stopt pas bij 315 km/u (GT4 met PDK: 302 km/u).

Lichtgewicht tot in detail

Geheel in lijn met de RS-gedachte is de lichtgewichtconstructie een bepalend element van de nieuwe 718 Cayman GT4 RS. De tweezitter weegt met een volle brandstoftank en zonder bestuurder slechts 1.415 kilogram, 35 kilo minder dan een 718 GT4 met PDK. Deze gewichtsvermindering is gerealiseerd dankzij het gebruik van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP) voor onderdelen als de voorklep en de voorschermen. Ook lichtgewicht tapijt en minder isolatiemateriaal besparen gewicht. De achterruit is gemaakt van lichtgewicht glas. Lichtgewicht deurpanelen met openingslussen van textiel en netten op de plaats van opbergvakken completeren de zoektocht om elke overtollige gram te elimineren.

De nieuwe vaste achtervleugel met zwanenhalsbevestiging en aluminium vleugelsteunen is een onderscheidend element van het carrosseriedesign. Dit efficiënte vleugelprincipe is afgeleid van de Porsche 911 RSR GT-racer en is voor het eerst toegepast op de 992 GT3. In combinatie met de 30 millimeter lagere rijhoogte ten opzichte van de 718 Cayman, opvallende ventilatieopeningen in de voorste wielkasten, aerodynamisch geoptimaliseerde bodemafdekking met aangesloten achterdiffusor, meervoudig verstelbare frontdiffusor en nieuwe voorspoilerlip met rondom doorlopende sideblades, genereert de 718 Cayman GT4 RS in de ‘Performance’ circuitstand ongeveer 25 procent meer downforce dan de GT4.

Aanpassingen aan het instelbare chassis dragen ook bij aan de betere prestaties. Kogelgewrichten verbinden het chassis stevig aan de carrosserie voor een nog nauwkeuriger en directer rijgedrag. Ook zijn de schokdempers, vering en stabilisatorstangen specifiek voor de RS aangepast.

De touch van Weissach

Het optioneel verkrijgbare Weissach-pakket geeft de GT4 RS een nog sportiever uiterlijk. De voorklep, luchtinlaten, koelluchtinlaatpanelen, airboxafdekking, buitenste spiegelkappen en achtervleugel zijn gemaakt van koolstofvezel. De titanium uitlaatpijpen lijken op die van het uitlaatsysteem van de Porsche 935. Ook de gemonteerde rolkooi is gemaakt van titanium. Tegen meerprijs kunnen bij het Weissach-pakket 20 inch gesmede magnesium wielen worden besteld in plaats van gesmeed lichtmetaal.

Al deze verbeteringen maken de GT4 RS het meest compromisloze en krachtigste lid van de 718-familie. Dit wordt vooral duidelijk op de Nürburgring Nordschleife. Tijdens de laatste afstellingsfase van de set-up rondde Porsche-merkambassadeur Jörg Bergmeister het 20,832 kilometer lange circuit in 7:09.300 minuten. De GT4 RS reed de iets kortere ‘loop’ (20,6 kilometer) die als benchmark wordt gezien in 7:04.511 minuten – 23,6 seconden sneller dan de 718 Cayman GT4.

Exclusieve Chronograph

Net zo exclusief als de auto zelf is de unieke Porsche Design Chronograph 718 Cayman GT4 RS die Porsche Design speciaal voor kopers van de sportwagen heeft ontworpen. Net als zijn gemotoriseerde voorbeeld heeft het horloge veel onderdelen van titanium. De kroon lijkt op de velg van de sportwagen en is, net als de auto, in verschillende kleuren te bestellen.

De nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 RS beleeft zijn wereldpremière op de Los Angeles Auto Show. Ook de 718 Cayman GT4 RS Clubsport raceversie viert daar zijn debuut. Deze circuituitvoering neemt vanaf 2022 aan tal van nationale en internationale raceseries deel. De 718 Cayman GT4 RS staat vanaf maart 2022 bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs wordt binnenkort bekendgemaakt.