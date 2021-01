Jubileummodel in gelimiteerde oplage: de Boxster 25 Years

De Boxster 25 Years vormt een eerbetoon aan de Boxster concept car die in 1993 werd gepresenteerd op de autoshow van Detroit. Het nieuwe jubileummodel is gelakt in dezelfde lakkleur: GT-zilver metallic. Opvallend zijn de details in de kleur Neodyme, een bruintint met een koperachtige gloed. Deze kleur is aangebracht op de voorspoiler, de luchtinlaten op de flanken, de belettering en de tweekleurige 20-inch wielen. Andere opvallende details zijn het aluminiumkleurige tankdeksel met Porsche-inscriptie, de aluminium eindstukken van de sportuitlaat en de zwarte omlijsting van de voorruit. De Boxster 25 Years kan ook worden besteld in de kleuren Diepzwart metallic en Carrarawit metallic.

Ook het met bordeauxrood leer beklede interieur van de Boxster 25 Years is een ode aan het studiemodel uit 1993. Het jubileummodel wordt geleverd met een rode softtop waarin de tekst ‘Boxster 25’ is geborduurd. Op verzoek kunnen het interieur en de softtop in zwart worden uitgevoerd. Tot de standaarduitrusting van de Boxster 25 Years behoren onder meer het interieurpakket aluminium, de in 14 richtingen verstelbare sportstoelen, dorpellijsten met de inscriptie ‘Boxster 25’ en een verwarmd multifunctioneel GT-sportstuur.

Het jubileummodel wordt voortgestuwd door de 294 kW/400 pk sterke, atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor van de 718 Boxster GTS 4.0. De Boxster 25 Years is leverbaar met zowel een handgeschakelde zesversnellingsbak als met een zeventraps PDK-transmissie met dubbele koppeling. De auto heeft een topsnelheid van 293 km/h. Voorzien van de PDK-transmissie en het standaard Sport Chrono Pakket accelereert hij in 4,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Ook een 10 mm verlaagd Porsche Active Suspension Management (PASM) sportonderstel en Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch limited-slip differentieel behoren tot de standaarduitrusting.

De in een gelimiteerde oplage van 1250 exemplaren gebouwde Porsche Boxster 25 Years kan per direct worden besteld voor een consumentenadviesprijs van € 138.900 en staat eind maart 2021 in de showroom.