Circuitracer van de toekomst: Porsche Mission R

Porsche Mission R

Porsche biedt tijdens de IAA Mobility 2021 in München (7-12 september) een spectaculair kijkje in de toekomst van de raceauto. Het Mission R studiemodel combineert state-of-the-art techniek en duurzame materialen – zoals met natuurlijke vezels versterkte kunststoffen – met een passie voor de autosport. De lage, puur elektrisch aangedreven circuitracer heeft een vooruitstrevend design en de karakteristieke lijnen die de sportwagens uit Stuttgart-Zuffenhausen kenmerken. De twee nieuw ontwikkelde elektromotoren in de Porsche Mission R produceren in de zogenaamde kwalificatiemodus tot 800 kW (1.088 pk). Het accupakket van ongeveer 80 kWh en innovatieve recuperatie maken sprintraces zonder vermogensverlies mogelijk.

Oliver Blume, CEO van Porsche AG: “Naast onze betrokkenheid bij het Wereldkampioenschap Formule E zetten we nu de volgende grote stap in elektromobiliteit. Deze concept car is onze visie op volledig elektrische autosport voor klantenteams. De Mission R belichaamt alles wat Porsche sterk maakt: prestaties, design en duurzaamheid.”

Toekomstvisie

Klantenteams zijn zeer belangrijk voor Porsche. Sinds de start van de Porsche Carrera Cup Duitsland 31 jaar geleden heeft de sportwagenfabrikant meer dan 4.400 Cup-auto’s geproduceerd en geleverd. Op basis van deze krachtige en betrouwbare racers uit Weissach worden wereldwijd dertig merkencups georganiseerd. De nieuwste versie van de 911 GT3 Cup kwam in 2021 in gebruik voor het huidige autosportseizoen en is gebaseerd op de 992-generatie. De Porsche Mission R toont hoe de toekomst van de merkencups met puur elektrisch aangedreven auto’s eruit zou kunnen zien.

Altijd maximale power

Met zijn vierwielaandrijving en bijna 1.100 pk in kwalificatiemodus accelereert de Porsche Mission R in minder dan 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt ruim 300 km/u. Op het circuit rijdt de elektrische auto dezelfde rondetijden als de huidige Porsche 911 GT3 Cup. Dankzij nieuw ontworpen elektromotoren en batterijcellen – allemaal uitgerust met innovatieve directe oliekoeling – biedt de Porsche Mission R een constant vermogen van 500 kW (680 pk) in racemodus. ‘Derating’ – de afname van de batterijprestaties als gevolg van thermische omstandigheden – is weggevallen. Op de vooras werkt een elektromotor met maximaal 320 kW (435 pk) en op de achteras levert de elektromotor zelfs maximaal 480 kW (653 pk). Dankzij geavanceerde 900 volt-technologie en Porsche Turbo Charging is een pauze van een kwartier voldoende om het accupakket van vijf tot tachtig procent op te laden. Opladen kan met maximaal 340 kW. De Mission R toont ook een verdere ontwikkeling van de Porsche Active Aerodynamics (PAA) met het Drag Reduction System (DRS) op de voor- en achtervleugel. Het systeem omvat drie lamellen in elk van de twee luchtinlaten aan de zijkant van de neussectie en een verstelbare, tweedelige achtervleugel.

Landbouw als basis voor sterkte

Naast het innovatieve, batterij-elektrische aandrijfconcept is ook de body van het studiemodel bijzonder vanwege de CO 2 -reductie en de duurzaamheid. De body bestaat grotendeels uit met natuurlijke vezels versterkte kunststof (NFK), waarbij vlasvezels uit de landbouw de basis vormen. Dit ecologische materiaal wordt ook gebruikt voor de frontsplitter, de diffuser en de zijskirts. Porsche gebruikt NFK ook in het interieur van de Mission R, bijvoorbeeld voor de binnendeurschalen, het achterschot en de stoel.

Het interieurdesign zet de bestuurder op alle vlakken in het middelpunt. Een ergonomisch geplaatst display tussen de bedieningselementen op het stuur toont relevante gegevens tijdens de race. De monitor boven de stuurkolom geeft de beelden van de zijspiegels en de centrale achteruitrijcamera weer. Via een touchscreen rechts naast de stoel zijn onder meer biometrische gegevens van de bestuurder op te roepen. Talloze camera’s in het interieur zorgen voor spannende beelden voor een livestream-uitzending.

Met het Mission R-project brengt Porsche echt en virtueel racen dichter dan ooit tevoren bij elkaar. De monocoque kan in exact dezelfde vorm ook dienst doen als e-sports simulator. De veiligheidsstructuur van koolstofvezelcomposietmateriaal combineert een hoge bescherming voor de bestuurder met een laag gewicht en unieke looks. Ingenieurs en ontwerpers bij Porsche noemen de nieuw ontwikkelde dakconstructie van koolstof het ‘exoskelet’. Het is een veiligheidskooi en buitendak in één. Met een lengte van 4.326 millimeter is de Porsche Mission R iets korter dan de huidige 718 Cayman, maar met 1.990 millimeter is hij aanmerkelijk breder en met een hoogte van 1.190 millimeter ook beduidend lager.

Studiemodellen van Porsche: van concept car naar productieauto

Met de Mission E (2015) en Mission E Cross Turismo (2018) studiemodellen toonde Porsche de afgelopen jaren zeer specifieke ideeën over zijn eerste volledig elektrische sportwagens. De Porsche Taycan (2019) en de Taycan Cross Turismo (2021) zijn uiterlijk en technologisch verregaand gebaseerd op de twee concept cars. Nu toont Porsche met de Mission R zijn visie op de autosport van de toekomst voor klantenteams. De showcar viert vandaag zijn wereldpremière op de IAA Mobility 2021 in München.