Porsche Taycan Cross Turismo: de allrounder onder de elektrische sportwagens

Porsche heeft tijdens een virtuele wereldpremière de nieuwe Taycan Cross Turismo onthuld. Met deze veelzijdige versie breidt Porsche zijn eerste serie van volledig elektrische sportwagens verder uit. Met de Taycan Cross Turismo vervolgt Porsche de ingeslagen weg naar duurzame mobiliteit.

“Met het debuut van onze eerste volledig elektrische sportwagen in 2019 gaven we een duidelijk signaal af,” zei Oliver Blume, CEO van Porsche AG tijdens de wereldpremière van de nieuwe versie van de Taycan. “We zien onszelf als een pionier op het gebied van duurzame mobiliteit: tegen 2025 leveren we elke tweede nieuwe auto met elektrische aandrijving – volledig elektrisch of als plug-in hybride. Al in 2020 had een derde deel van het afgeleverde aantal auto’s in Europa een elektrische aandrijflijn. De toekomst is aan de elektromobiliteit. Met de Taycan Cross Turismo zetten we weer een grote stap in deze richting.”

Van Mission E Cross Turismo naar productieversie

Uiterlijk is de Taycan Cross Turismo nauw verwant aan de conceptstudie Mission E Cross Turismo die Porsche in 2018 op de Autosalon van Genève presenteerde. Het silhouet wordt bepaald door de sportieve, aflopende daklijn – door de Porsche-designers de ‘Flyline’ genoemd. De offroad-designelementen zijn onder meer de wielkasten, unieke beschermdelen voor en achter en de zijskirts. Als onderdeel van het Off-road Designpakket heeft de Cross Turismo speciale elementen in de hoeken van de voor- en achterbumper en aan de uiteinden van de dorpels. Deze zorgen niet alleen voor een opvallend uiterlijk, maar bieden ook bescherming tegen steenslag.

Compleet Cross Turismo-programma

Vanaf de marktintroductie zijn er vier uitvoeringen van de Porsche Taycan Cross Turismo leverbaar. De Performance Battery Plus met een totale capaciteit van 93,4 kWh behoort in alle gevallen tot de standaarduitrusting. Het programma omvat:

De Taycan 4 Cross Turismo: 280 kW (380 pk), overboost-vermogen met Launch Control 350 kW (476 pk), acceleratie 0-100 km/u in 5,1 seconden, topsnelheid 220 km/u, bereik (WLTP) 389 – 456 km*

De Taycan 4S Cross Turismo: 360 kW (490 pk), overboost-vermogen met Launch Control 420 kW (571 pk), acceleratie 0-100 km/u in 4,1 seconden, topsnelheid 240 km/u, bereik (WLTP) 388 – 452 km*

De Taycan Turbo Cross Turismo: 460 kW (625 pk), overboost-vermogen met Launch Control 500 kW (680 pk), acceleratie 0-100 km/u in 3,3 seconden, topsnelheid 250 km/u, bereik (WLTP) 395 – 452 km*

De Taycan Turbo S Cross Turismo: 460 kW (625 pk), overboost-vermogen met Launch Control 560 kW (761 pk), acceleratie 0-100 km/u in 2,9 seconden, topsnelheid 250 km/u, bereik (WLTP) 388 – 419 km*

In vergelijking met de Taycan biedt de Cross Turismo 45 millimeter meer hoofdruimte voor de inzittenden achterin en met de achterbank plat maximaal 1.200 liter bagageruimte onder de grote achterklep. Net als de Taycan profiteert ook de Taycan Cross Turismo van de innovatieve elektrische aandrijving met een systeemvoltage van 800 Volt in plaats van 400 Volt. Het hightech chassis met vierwielaandrijving en adaptieve luchtvering is standaard op alle uitvoeringen van de Taycan Cross Turismo en zorgt voor compromisloze rijdynamiek, ook op onverhard terrein. Het optionele Off-road Designpakket vergroot de bodemvrijheid met wel 30 millimeter. Dankzij het rijprogramma ‘Gravel Mode’ – standaard op alle uitvoeringen – wordt de Cross Turismo nog geschikter om buiten de gebaande paden te gaan.

Sportieve accessoires: nieuwe fietsendrager en duurzame e-bikes van Porsche

Voor de Taycan Cross Turismo heeft Porsche een nieuw type fietsendrager voor maximaal drie fietsen ontworpen. De fietsendrager die op de achterzijde wordt gemonteerd, stelt nieuwe normen op het gebied van bediening, ergonomie, rijveiligheid en stabiliteit. Hij is universeel inzetbaar voor verschillende soorten fietsen. Bovendien is de achterklep ook te openen met een beladen fietsendrager. Met de eBike Sport en de eBike Cross presenteert Porsche tegelijkertijd twee hoogwaardige e-bikes die met hun tijdloze design en krachtige en duurzame aandrijftechniek naadloos aansluiten bij de nieuwe Taycan Cross Turismo.

De Porsche Taycan Cross Turismo staat medio mei bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen** zijn als volgt:

Taycan 4 Cross Turismo € 97.400

Taycan 4S Cross Turismo € 116.000

Taycan Turbo Cross Turismo € 159.300

Taycan Turbo S Cross Turismo € 193.200