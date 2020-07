Prijzen nieuwe BMW 4 Serie Coupé

BMW maakt de prijzen van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé bekend. De nieuwe BMW 4 Serie Coupé is ontwikkeld met één doel: het opnieuw definiëren van de essentie van rijplezier in zijn segment…

BMW maakt de prijzen van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé bekend. De nieuwe BMW 4 Serie Coupé, die opvallender en sportiever is dan ooit, is ontwikkeld met één doel: het opnieuw definiëren van de essentie van rijplezier in zijn segment. Het design maakt duidelijk dat het accent ligt op dynamiek. De rijdynamische eigenschappen zorgen voor een duidelijk scherper stuurkarakter dan zijn voorganger en voor meer onderscheid tussen de nieuwe BMW 4 Serie Coupé en de nieuwe BMW 3 Serie Sedan. De nieuwe BMW 4 Serie Coupé staat vanaf 24 oktober 2020 bij de dealer met onderstaande vanafprijzen:

Prijsstelling BMW 4 Serie Coupé Consumenten adviesprijs Fiscale waarde Netto prijs BTW BPM BMW 420iA € 52.602 51.266 38.000 € 7.980 € 5.286 BMW 430iA Coupé € 57.100 55.764 41.000 € 8.610 € 6.154 BMW M440iA xDrive € 79.592 78.244 57.000 € 11.970 € 9.274 BMW 420dA € 54.203 52.855 39.400 8.274 € 5.181 BMW 420dA xDrive € 58.367 57.019 41.500 8.715 € 6.804

De nieuwe BMW 4 Serie Coupé is standaard uitgerust met onder andere:

Active Guard Plus, inclusief: Speed Limit info Approach Control Warning Lane Departure Warning

Model Sport Line

BMW Live Cockpit Plus met digitaal centraal touch display (8,8 inch) en analoog Instrumentenpaneel

BMW Connected Pack Professional II met Remote Services, Personal Assistant, Real Time Traffic Information en Apple Carplay® voorbereiding

LED koplampen en LED-achterlichten

Automatische 3-zone airconditioning

Automatische 8-traps Steptronic transmissie

Exterieurdesign: een exclusieve mix van elegantie en dynamiek.

In het design van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé komt de vertrouwde styling van sportieve tweedeursmodellen alsook de nieuwe ontwerptaal van BMW tot uiting. Het aantal lijnen is beperkt en BMW past strakke lijnen gecombineerd met grotere vlakken toe zodat het carrosseriedesign vanuit elke hoek onvervalst rijplezier uitstraalt.

Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe BMW 4 Serie Coupé gegroeid. De lengte nam toe met 128 mm naar 4.768 mm, de breedte met 27 mm naar 1.852 mm en de wielbasis met 41 mm naar 2.851 mm. De voertuighoogte nam toe naar 1.381 mm (+6 mm) en dat is 57 mm lager dan de hoogte van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan. De spoorbreedte van de BMW 4 Serie Coupé is ten opzichte van de vorige generatie ook sterk toegenomen: vóór met 28 mm en achter met 18 mm – dat is 23 mm breder dan die van de huidige BMW 3 Serie Sedan.

Een uitgesproken voorzijde met een neus voor traditie.

De opvallende voorzijde van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé kenmerkt zich door een grote, verticaal geplaatste BMW nierengrille die meer naar voren is gericht en doorloopt tot bijna aan de onderkant van de voorzijde. De luchtinlaten hebben een mesh-structuur van het soort dat eerder alleen op BMW M modellen te zien was. Als beeldbepalend element van de voorzijde geeft de nieuwe, centraal geplaatste grille de auto een zelfverzekerde uitstraling. De rechtopstaande nieren verwijzen naar het verleden van BMW, in het bijzonder naar legendarische modellen als de BMW 328 en de BMW 3.0 CSi.

De compacte koplampen van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé lopen ver door in de zijschermen. Full-LED verlichting is standaard. Optioneel levert BMW Adaptieve LED koplampen met BMW Laserlight. Deze optionele lichtunits hebben ook dynamische bochtverlichting en adaptieve bochtfuncties met variabele lichtverdeling, geoptimaliseerd voor rijden in de stad of op de snelweg. Bij snelheden boven 60 km/h versterkt BMW Laserlight de lichtstraal tot maximaal 550 meter en volgen de lichtunits dynamisch het verloop van de weg.

Elegante en dynamische zijkant, krachtige achterzijde.

De flanken van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé zijn strak ‘gesneden’ en ogen gespierd. Korte overhangen, slanke dakstijlen, lange deuren met frameloze ramen, een slank ruitontwerp en een vloeiende daklijn accentueren het elegante uiterlijk. De sterk taps toelopende zijruiten strekken zich uit tot in de achterzijde en benadrukken de gespierde schouders. Aan de achterzijde past BMW compacte en stijlvolle, donker getinte, full-LED achterlichten toe met doorlopend verlichte lichtbalken die het krachtige uiterlijk van de auto nog verder benadrukken.

Interieur: op de bestuurder gericht, twee individuele stoelen achterin.

Strakke oppervlakken, hoogwaardige materialen en een op de bestuurder gerichte indeling van het dashboard zorgen voor een premium sfeer en sportief gevoel aan boord van de nieuwe BMW 4 Serie Coupé. Sportstoelen en een nieuw ontworpen, met leder afgewerkt sportstuurwiel zijn standaard. De hooggeplaatste middenconsole vormt één geheel met het opvallende design van het dashboard en de portierbekleding. BMW levert standaard akoestisch glas voor de voorruit voor meer comfort en stilte aan boord tijdens het afleggen van lange afstanden.

Het instrumentencluster en het Control Display in de nieuwe BMW 4 Serie Coupé lijken samen één groot display te vormen. De start/stop knop is nu gepositioneerd in een stijlvol bedieningspaneel in de middenconsole. Achterin heeft de Coupé twee comfortabele, sierlijk vormgegeven afzonderlijke zitplaatsen met geïntegreerde hoofdsteunen.

Motoren: verbeterde BMW TwinPower Turbo technologie en mild hybrid technologie voor meer dynamiek en efficiency.

De nieuwe BMW M440i xDrive Coupé is net als de dieselmodellen uitgerust met mild hybrid technologie voor een snellere gasrespons en verbeterde efficiency. Dankzij een krachtige 48V starter-generator en een tweede accu kan er meer remenergie worden teruggewonnen en opgeslagen. Deze energie wordt niet alleen gebruikt voor elektrische systemen, maar ook voor ondersteuning van de verbrandingsmotor en het bereiken van een hoger piekvermogen.

De 48V starter-generator heeft een vermogen van 8 kW (11 pk) en zorgt voor extra dynamiek, bijvoorbeeld bij inhaalacties of acceleraties. De krachtige starter-generator verhoogt ook de efficiëntie door de motor te helpen bij het rijden met constante snelheden en verbetert het comfort wanneer de Auto Start Stop- en coastingfuncties actief zijn.

Modelvarianten.

De nieuwe BMW 4 Serie Coupé verschijnt in de volgende modelvarianten op de markt:

BMW 420i Coupé – 135 kW (184 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 5,3 – 5,8 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 122 – 132 g/km)

– 135 kW (184 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 5,3 – 5,8 l/100 km; gecombineerde CO uitstoot: 122 – 132 g/km) BMW 430i Coupé – 190 kW (258 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 5,7 – 6,1 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 131 – 141 g/km)

– 190 kW (258 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 5,7 – 6,1 l/100 km; gecombineerde CO uitstoot: 131 – 141 g/km) BMW M440i xDrive Coupé – 275 kW (374 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 6,8 – 7,1 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 155 – 163 g/km),

– 275 kW (374 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 6,8 – 7,1 l/100 km; gecombineerde CO uitstoot: 155 – 163 g/km), BMW 420d Coupé – 140 kW (190 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 3,9 – 4,2 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 103 – 112 g/km)

– 140 kW (190 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 3,9 – 4,2 l/100 km; gecombineerde CO uitstoot: 103 – 112 g/km) BMW 420d xDrive Coupé – 140 kW (190 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 4,3 – 4,6 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 112 – 121 g/km)

– 140 kW (190 pk) (gecombineerd brandstofverbruik 4,3 – 4,6 l/100 km; gecombineerde CO uitstoot: 112 – 121 g/km) BMW 430d xDrive Coupé (gecombineerd brandstofverbruik 6,2 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 146 g/km*) – maart 2021

(gecombineerd brandstofverbruik 6,2 l/100 km; gecombineerde CO uitstoot: 146 g/km*) – maart 2021 BMW M440d xDrive Coupé (gecombineerd brandstofverbruik 6,7 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 158 g/km*) – maart 2021

De 6-cilinder-in-lijn dieselmotor in de BMW 430d xDrive Coupé is uitgerust met een tweetraps turbosysteem. De BMW M440d xDrive Coupé combineert twee turbo’s van verschillend formaat om over het complete toerenbereik maximale kracht te leveren. Alle motoren voldoen aan de Euro 6d emissienormen.

8-traps Steptronic automaat standaard voor alle modelvarianten, schakelpaddels optioneel en nieuwe Sprint functie.

Voor het eerst zijn alle modelvarianten van de BMW 4 Serie Coupé standaard uitgerust met een 8-traps Steptronic automaat. De nieuwste versie van deze automatische transmissie zorgt door geoptimaliseerde schakeleigenschappen en slim gebruik van aandrijfkoppel van de motor voor nog meer efficiency.

De 8-traps Steptronic Sport automaat is standaard op alle BMW M modellen en optioneel verkrijgbaar op alle andere modelvarianten. Deze automaat biedt nog meer dynamiek tijdens schakelen en is ook te bedienen met schakelpaddels aan het stuurwiel voor een nog meer betrokken rijervaring. Daarnaast heeft deze transmissie een nieuwe Sprint functie die de motor- en schakelkarakteristiek in het mid-range toerengebied aanpast voor maximale dynamiek bij acceleraties en inhaalmanoeuvres.

Verbeterde carrosseriestijfheid en modelspecifieke chassisafstelling resulteren in toonaangevende dynamiek.

De modelspecifieke afmetingen, geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen, toegenomen carrosseriestijfheid, een met 21 mm verlaagd zwaartepunt ten opzichte van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan en slimme aanpassingen aan de geometrie van het chassis, geven de nieuwe BMW 4 Serie Coupé een uniek sportief karakter. BMW past een mix van lichte materialen toe ter optimalisatie van het gewicht van de carrosserie en chassistechnologie. De modelspecifieke ophanging voor de voor- en achteras draagt bij aan het zeer wendbare en precieze rijgedrag van de auto.

De standaard en M Sport wielophanging beschikken beide over specifiek afgestemde dempers. Optioneel levert BMW Adaptieve M wielophanging met elektronisch instelbare dempers. Variabele sportbesturing is inbegrepen bij de M wielophangingen. De nieuwe BMW 4 Serie Coupé heeft standaard 17 inch lichtmetalen wielen. Het optionele M Sportsysteem is leverbaar met blauwe of rode remklauwen.

De standaarduitrusting voor de nieuwe BMW M440i xDrive Coupé en nieuwe BMW M440d xDrive Coupé omvat 18 inch M lichtmetalen wielen en een M Sport differentieel met elektronisch geregelde volledig variabel sperdifferentieel. Het M Sport differentieel is optioneel leverbaar voor de BMW 430i Coupé en BMW 430d xDrive Coupé in combinatie met M Sport of Adaptieve M wielophanging.

Uitgebreide personalisatiemogelijkheden.

Er zijn diverse extra’s leverbaar om de BMW geheel naar eigen smaak aan te kleden of om het rijcomfort naar een nog hoger niveau te tillen. Als alternatief voor de standaard sportieve stoffen bekleding levert BMW stoelafwerking in Stof/Sensatec, Vernasca leder en later ook BMW Individual Merino leder of BMW Individual volleder. Elektrisch verstelbare en verwarmbare sportstoelen zijn optioneel leverbaar, net als stoelventilatie. Het dashboard is naar keuze afgewerkt met zeer hoogwaardig Sensatec of BMW Individual leder.

Driezone automatische klimaatcontrole en een Storage pakket zijn standaard in de nieuwe BMW 4 Serie Coupé. Een extra verwarmingssysteem en sfeerverlichting met Welcome Light Carpet zijn optioneel verkrijgbaar. Het eveneens optionele schuif-/kanteldak heeft een 24 millimeter langer glasoppervlak dan bij het uitgaande model.

De rugleuning van de achterbank is standaard in 40:20:40-verhouding neerklapbaar. De afzonderlijke rugdelen kunnen met een druk op de knop in de kofferruimte worden ontgrendeld en neergeklapt. De bagageruimte heeft een inhoud van 440 liter. Een elektrisch in- en uitklapbare trekhaak is optioneel.

Veel meer keuze uit rijhulpsystemen.

Ten opzichte van de vorige generatie van de BMW 4 Serie Coupé tilt BMW het aanbod rijhulpsystemen bij deze nieuwe generatie naar een aanzienlijk hoger niveau. De beschikbare systemen zorgen voor nog meer comfort op langere afstanden en verbeteren de veiligheid in situaties met beperkt zicht voor de bestuurder. Front Collision Warning met automatische remfunctie, Lane Departure Warning met een ‘lane return’-functie met stuurassistentie en het Speed Limit Info systeem zijn allemaal standaard. Het optionele Driving Assistant Professional voegt een aantal interessante systemen toe, zoals Steering and Lane Control Assistant met Active Navigation. Dit systeem maakt gebruik van navigatiegegevens om op voorhand te zien wanneer een wisseling van rijstrook nodig is.

De optionele Parking Assistant heeft nu ook een assistent die de controle van het stuur overneemt als de auto achteruit rijdt, terwijl Parking Assistant Plus nu te combineren is met de BMW Drive Recorder. Dit systeem neemt video’s tot 40 seconden van de omgeving rondom het voertuig op.

De nieuwe generatie BMW Head-Up Display toont relevante rij-informatie op een liefst 70 procent groter projectieveld in haarscherpe beeldkwaliteit. Dankzij de nieuwe 3D-visualisatie van de omgeving – getoond in het instrumentenpaneel – heeft de bestuurder een beter overzicht van de huidige verkeerssituatie, de status van de rijhulpsystemen en de mogelijke assistentie die deze systemen kunnen bieden. Dit systeem wordt geleverd in combinatie met BMW Live Cockpit Professional.

Nieuwe digitale diensten: BMW Maps, BMW Intelligent Personal Assistant, smartphone-integratie, Remote Software Upgrade.

Het standaard aanwezige BMW Live Cockpit Plus omvat het beproefde iDrive bedieningssysteem met 8,8 inch Control Display en een Touch Controller, een black panel instrumentencluster gecentreerd rondom een 5,1-inch kleurendisplay, een multimedia- en navigatiesysteem, twee USB-poorten voor dataoverdracht en WiFi-ondersteuning. Een ingebouwde SIM-kaart met 4G LTE-connectiviteit en het Connected Pack Professional zijn ook standaard. De gebruiker kan hierdoor diverse digitale diensten gebruiken: BMW TeleServices en Intelligent Emergency Call, Real Time Traffic Information met gevarenwaarschuwing, Remote Services en Concierge Services.

De nieuwe BMW 4 Serie Coupé is standaard uitgerust met BMW Operating System 7.0 voor intuïtieve bediening en toegang tot innovatieve digitale diensten. De manier waarop content wordt weergegeven is volledig te personaliseren. Daarnaast heeft de bestuurder keuze uit diverse bedieningsmogelijkheden: via het touchscreen van het Control Display, via de beproefde iDrive Controller, via de multifunctionele toetsen op het stuurwiel, via spraakbediening of optioneel via Gesture Control gebarenbediening. De BMW Intelligent Personal Assistant met extra functionaliteiten is standaard aanwezig in de nieuwe BMW 4 Serie Coupé.

Het optionele BMW Live Cockpit Professional biedt een 12,3 inch groot digitaal instrumentencluster achter het stuurwiel alsook een 10,25 inch Control Display op het dashboard. Het volledig digitale instrumentendisplay biedt voldoende ruimte om naast navigatiegegevens ook informatie te tonen over rijhulpsystemen of 3D visualisatie van de omgeving.

Een andere nieuwe digitale dienst – en bovendien standaard aanwezig – is BMW Maps. Dit nieuwe navigatiesysteem met cloud data biedt extreem snelle en precieze berekeningen van routes en aankomsttijden. Daarnaast wordt real-time traffic data met zeer korte intervallen vernieuwd en kan de bestuurder alle mogelijke woorden invoeren om een bestemming te selecteren.

BMW Live Cockpit Plus en BMW Live Cockpit Professional bieden als aanvulling op Apple CarPlay ook ondersteuning van Android Auto voor optimale smartphone-integratie in de auto. Remote Software Upgrade is een andere nieuwe voorziening waarmee verbeterde voertuigfuncties en aanvullende digitale diensten over-the-air (dus zonder bezoek aan een BMW dealer) in de auto zijn te installeren.