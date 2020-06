Vernieuwde CUPRA Ateca: high-performance power-SUV

Digitaal en connected

De CUPRA Ateca heeft standaard een Virtual Cockpit met een 10,25 inch hoge-resolutiescherm. De weergave ervan is naar wens in te stellen. Bij het nieuwe infotainmentsysteem met 9,2 inch display is navigatie inbegrepen. De bediening is eenvoudig dankzij natuurlijke stembediening. Door simpelweg ‘Hola Hola’ te roepen, wordt de stembediening van alle infotainmentfuncties geactiveerd. Verlichte Type C USB-poorten maken het aansluiten van externe apparaten mogelijk.

Ook het Full Link-systeem is standaard. Hiermee zijn mobiele apparaten draadloos te verbinden en wordt het gebruik van Apple CarPlay mogelijk.

Altijd online: de voordelen van eSIM

Dankzij de geïntegreerde SIM-kaart is de CUPRA Ateca altijd online. Daardoor is hij klaar voor nieuwe diensten van een groeiend digitaal ecosysteem. Ook speelt de eSIM een cruciale rol bij eCall, de dienst die automatisch een noodoproep verzorgt op momenten dat het erom spant. eCall stuurt dan tevens relevante voertuiginformatie naar de hulpdiensten.

Dankzij de eSIM zijn ook real-time online diensten beschikbaar. Denk daarbij aan navigeren op basis van realtime verkeersinformatie en het vinden van een parkeerplaats of tankstation in de buurt. In het laatste geval worden zelfs de brandstofprijzen weergegeven. Met de CONNECT app kunnen rijders van een CUPRA Ateca de status van de auto op elk gewenst moment raadplegen. Zo weten ze altijd precies waar de auto staat en kunnen ze een waarschuwing krijgen bij een poging tot diefstal of als een andere rijder een bepaalde ingestelde snelheid overschrijdt. Om de auto snel terug te vinden, zijn de richtingaanwijzers en claxon met de app te bedienen. Ook de portieren zijn op afstand te openen en vergrendelen.

High-performance veiligheid

De CUPRA Ateca combineert topprestaties met een zeer hoog veiligheidsniveau. Zo is hij leverbaar met Pre-Crash assist. Bij een dreigend ongeval spant dit systeem de gordels aan, sluit het ramen en het panoramadak en activeert het systeem de alarmlichten. Het ACC (predictive adaptive cruise control) maakt gebruik van GPS-data en verkeerstekenherkenning om de snelheid bij bijvoorbeeld bochten, rotondes en wegwerkzaamheden automatisch aan te passen. Travel Assist gebruikt informatie van ACC en rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) om de auto tussen de wegmarkeringen te houden en de snelheid aan te passen aan de omstandigheden. Deze actieve assistent is beschikbaar bij snelheden tot 210 km/u. Als de CUPRA Ateca merkt dat de bestuurder langer dan 15 seconden het stuur niet vast heeft, waarschuwt hij met geluids- en visuele signalen. Als hier geen reactie op volgt, brengt Emergency Assist de auto automatisch tot stilstand.

De CUPRA Ateca is er ook met een uitparkeerassistent. Bij het verlaten van een parkeerplaats waarschuwt de auto met akoestische en visuele signalen voor naderende voertuigen, voetgangers en fietsers. Indien nodig volgt een automatische remactie. De dodehoeksensor, die waarschuwt voor voertuigen in de dode hoek, ‘ziet’ van achteren naderende voertuigen nu al op een afstand van 70 meter. De CUPRA Ateca waarschuwt de bestuurder via lichtsignalen in de buitenspiegels.

De vernieuwde CUPRA Ateca wordt in september op de Nederlandse markt verwacht. Prijzen en specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.